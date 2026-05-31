سويسرا «المتجددة» تتطلع لكسر «نحس المونديال»

بعد أداء لافت في بطولة أوروبا 2024، وسجل خالٍ من الهزائم في التصفيات، تملك سويسرا أسباباً قوية للاعتقاد بأن كأس العالم لكرة القدم قد تشكل نقطة انطلاقتها، شريطة أن تنجح أخيراً في التخلص من عقدة لازمتها طوال ثلاثة عقود.

وتستعد سويسرا لخوض مشاركتها السادسة توالياً في كأس العالم، ولا يضاهي ثبات مستواها في التصفيات إلا سهولة التنبؤ بخروجها، في ظل معاناتها من لعنة دور الستة عشر، بعد خروجها من هذا الدور في خمس من آخر ست نسخ خاضتها.

وسجلت عقدة منتخب سويسرا في الدور الثاني أرقاماً فريدة في نسخة 2006؛ إذ أصبح الفريق الوحيد الذي يخرج من البطولة دون تلقيه أي هدف من لعب مفتوح، إضافة إلى واقعة مخجلة تمثلت في كونه الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي ركلة ترجيح.

ولكن بعد مرور 72 عاماً على آخر ظهور لها في دور الثمانية، تدخل سويسرا هذه البطولة بثقة عالية؛ إذ لم تخسر في أي مباراة رسمية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وستستمد الزخم من أدائها المميز في بطولة أوروبا 2024، حيث حرمها إهدار ركلة ترجيح أمام إنجلترا من تأهل تاريخي إلى قبل النهائي.

وقال مراد ياكين مدرب سويسرا إن الفريق حريص على ترك بصمته في البطولة مع ارتفاع التوقعات.

وأضاف لموقع «ناو» الإخباري المحلي على الإنترنت: «نريد أن نخوض أفضل كأس عالم لعبها فريق سويسري. نريد أن نظهر سبب استحقاقنا الوجود هناك، وأن نكتب قصة جديدة في كأس العالم».

وتُعد سويسرا دائماً من الفرق الصغيرة التي يصعب هزيمتها، بفضل خط دفاع صلب لم يستقبل سوى هدفين في التصفيات، وهو من بين الأقل عالمياً.

وبعد أن أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية مع قطر والبوسنة وكندا المضيفة، من المتوقع أن يكون تأهلها سهلاً، خاصة مع احتفاظها بتشكيلة قريبة من تلك التي شاركت في بطولة أوروبا.

وسيشارك القائد وصانع اللعب غرانيت تشاكا في كأس العالم للمرة الرابعة، كعنصر محوري في خط وسط يضم أيضاً ريمو فرويلر، في حين يمثل مانويل أكانجي الركيزة الدفاعية الأساسية في مشاركته الثالثة.

ومن المقرر أن يضم الهجوم بريل إمبولو وروبن فارغاس، والموهبتين الصاعدتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، دان ندوي ونواه أوكافور، بالإضافة إلى جوهان مانزامبي (20 عاماً) الذي يلعب في الدوري الألماني.

وستلعب براعة المدرب ياكين التكتيكية دوراً حاسماً إذا ما أرادت سويسرا التأهل إلى دور الثمانية كما فعلت في 1954 عندما استضافت البطولة، وهو إنجاز ثبت أنه من الصعب تكراره.

ولم تتأهل سويسرا إلا لنسختين فقط من أصل تسع بطولات تالية، قبل أن تمثل عودتها إلى كأس العالم في 1994 بداية سلسلة من الإخفاقات المتكررة عند دور الستة عشر.

وإذا كانت كأس العالم 2026 البطولة التي ستشهد انطلاقة سويسرا، فإن ياكين لا يريد استباق الأمور. وقال عند سؤاله عن بلوغ دور الثمانية: «نتقدم خطوة بخطوة... لا أريد التفكير في ذلك الآن».