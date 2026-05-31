ماكرون يرى بسان جيرمان «فخراً عظيماً للبلد بأكمله»

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس سان جيرمان «فخراً عظيماً للبلد بأكمله»، وذلك خلال استقباله لاعبي نادي العاصمة الأحد في قصر الإليزيه، بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني توالياً.

وفي الوقت ذاته، اعتبر ماكرون أعمال العنف التي حصلت في فرنسا بعد نهائي السبت ببودابست، حيث تغلب سان جيرمان على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، «غير مقبولة».

وأضاف: «سار باريس سان جيرمان على خطى منتخب فرنسا (مع) نجمتين. الآن أنتظر من منتخبنا أن يضيف لنا نجمة ثالثة على القميص»، في إشارة إلى المنتخب الفرنسي الذي سيلتقيه الثلاثاء في كليرفونتين بوجود عدد من لاعبي سان جيرمان في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان.

وقال ماكرون عن «الديوك» الذين سيحاولون بدءاً من منتصف يونيو (حزيران) إحراز لقبهم العالمي الثالث، إنه «لا يوجد أي فريق في العالم يملك هذا القدر من الموهبة وهذا الكم من الخبرة المتراكمة».

وتابع: «على أي حال، هذا المساء نحن فخورون جداً، فخورون جداً بفريق باريس سان جيرمان هذا، برئيسه، بمدربه، بكامل جهازه الفني، بقائده وبجميع لاعبيه. لقد حققوا ما كنا نعتقد، وما اعتقد كثر أنه مستحيل. حققوه بالقلب وبالشغف. حققوه مع جعل باريس وكل البلاد تهتز فرحاً».

لكن رئيس الدولة وصف أعمال العنف التي وقعت «في باريس وفي مدن أخرى» بعد فوز سان جيرمان على آرسنال بركلات الترجيح (1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي) مساء السبت، بأنها «غير مقبولة».

وقال ماكرون متحدثاً عن «مشاهد عنف غير مقبولة»، إنها «ليست كرة قدم، هذه ليست رياضة، هذا ليس ما نحب. لذلك، شكراً لشرطتنا ودركنا. سنكون صارمين بلا هوادة مع من تم توقيفهم. لا نريد أن نرى هذا مجدداً. يجب أن ينتهي (الشغب). لقد سئمنا».

كما شكر وزير الداخلية ورئيس الشرطة و«جميع الفرق (الأمنية) التي تحركت» لمواجهة الأحداث.

ووصل اللاعبون المتوجون قبيل الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي إلى قصر الإليزيه، حيث التقوا الرئيس، بعدما مروا في وقت سابق بجماهيرهم في ساحة شامب-دو-مارس.

وخلال ليل السبت - الأحد، شهدت العاصمة ومناطق أخرى من فرنسا تجاوزات عدة أسفرت عن 780 توقيفاً، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حين أحرز النادي لقبه الأول في المسابقة على حساب إنتر الإيطالي (5 - 0)، بينها 457 حالة حجز على ذمة التحقيق، بحسب وزير الداخلية لوران نونيز.

وأصيب نحو 219 شخصاً، من بينهم 8 حالات خطيرة.

وأوضح الوزير أن 57 عنصراً من الشرطة والدرك أصيبوا، من دون تسجيل أي إصابات خطيرة في صفوفهم.