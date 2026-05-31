دوري أبطال كونكاكاف: تولوكا المكسيكي يحرز لقبه الثالث

تُوِّج ديبورتيفو تولوكا بلقب دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه المكسيكي تيغريس أونال بركلات الترجيح، السبت.

وكان حارس مرمى تولوكا، لويس غارسيا، بطل اللقاء، بعدما تصدَّى لركلة حاسمة نفَّذها خوانخو بوراتا، ليمنح فريقه الفوز 6 - 5 في ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل 1 - 1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، في مواجهة جمعت فريقين من الدوري المكسيكي (ليغا إم إكس).

ويُعدُّ هذا التتويج الأول لتولوكا في البطولة منذ إحرازه اللقب عام 2003، في المسابقة الأهم للأندية في أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي.

وجاء تألق غارسيا في ركلات الترجيح تتويجاً لأدائه اللافت، إذ أبقى فريقه في أجواء المباراة خلال الوقتين الأصلي والإضافي بسلسلة من التصديات المذهلة حرم بها تيغريس من التسجيل.

ومن بين أبرز لحظاته، تصدٍّ مزدوج متأخر في الوقت الأصلي، أولاً لرأسية من رومولو، ثم لمحاولة قريبة من البديل الفرنسي المخضرم أندريه-بيار جينياك، ما ترك لاعبي تيغريس يهزون رؤوسهم دهشة.

وصمد تولوكا أمام الضغط، قبل أن يفتتح التسجيل في الشوط الإضافي الأول عبر البديل خورخي دياس في الدقيقة 104.

وتسلم دياس تمريرة من فرناندو آرسي، ودار مبتعداً عن دفاع تيغريس، قبل أن يطلق تسديدةً أرضيةً قويةً سكنت الشباك، متجاوزة الحارس ناهويل غوسمان، الدولي الأرجنتيني السابق.

وبدا أنَّ الهدف سيكون كافياً لحسم اللقب، لكن جماهير تولوكا في ملعب نيميسيو دييس خيّم عليها الصمت في الدقيقة 114، عندما أدرك تيغريس التعادل برأسية عالية من المدافع البرازيلي جواكيم.

وقاد ذلك إلى ركلات الترجيح، التي لم تخلُ بدورها من التوتر بالنسبة لتولوكا، بعدما تصدَّى غوسمان لركلة فرانكو روميرو التي كانت كفيلةً بحسم المباراة، في وقت كان فيه أصحاب الأرض متقدمين 4 - 3.

وعادل تيغريس النتيجة عبر دييغو لاينيس لتصبح 4 - 4 وتنتقل الركلات إلى مرحلة الموت المفاجئ، لكن الفريق الزائر كان أول مَن أخفق، بعدما أنقذ غارسيا محاولةً ضعيفةً من بوراتا.