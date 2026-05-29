ميسي في كأس العالم للمرة السادسة… واستبعاد ماستانتونو وغارناتشو من قائمة الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، القائمة النهائية المكونة من 25 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026، يتقدمها القائد ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته، فيما شهدت القائمة استبعاد عدد من الأسماء البارزة يتقدمها فرانكو ماستانتونو وأليخاندرو غارناتشو وجيانلوكا بريستياني وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وكان بريستياني (20 عاماً) لاعب بنفيكا البرتغالي، وماستانتونو (18 عاماً) لاعب ريال مدريد، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 55 لاعباً وأُعلنت في 11 مايو (أيار)، لكنهما لم ينجحا في حجز مكان ضمن القائمة النهائية لحاملة اللقب.

وجاء استبعاد بريستياني بعد أشهر مثيرة للجدل، إذ تعرض في أبريل (نيسان) الماضي لعقوبة إيقاف ست مباريات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سلوك اعتُبر معادياً للمثليين خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما كان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اتهمه آنذاك بتوجيه إساءة عنصرية له، وهو الاتهام الذي نفاه اللاعب الأرجنتيني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع نطاق العقوبة لتصبح عالمية، ما كان سيحرمه من المشاركة في أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم أمام الجزائر والنمسا حتى لو تم استدعاؤه. وتضم المجموعة العاشرة أيضاً منتخب الأردن.

أما ميسي (38 عاماً)، فسيصبح أحد القلائل في تاريخ اللعبة الذين شاركوا في ست نسخ من كأس العالم. وكان قائد إنتر ميامي قد أثار بعض القلق بعد خروجه مصاباً خلال آخر مباريات فريقه في الدوري الأميركي قبل البطولة.

ولم يصدر إنتر ميامي تشخيصاً رسمياً في البداية، لكن المدرب المؤقت غييرمو أويوس قلل من خطورة الإصابة، قبل أن يؤكد النادي لاحقاً أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، دون تحديد موعد واضح لعودته الكاملة.

ويحمل ميسي ذكريات استثنائية من مونديال 2022، حين سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى في مسيرته الشخصية، كما أصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم مرتين.

قائمة الأرجنتين النهائية لكأس العالم 2026

وفي حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد).

وفي الدفاع: غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، نيكولاس تاليافيكو (ليون).

وفي الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، إكسيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، فالنتين باركو (ستراسبورغ).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكو باز (كومو)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد).

ماستانتونو أبرز الغائبين

يُعد استبعاد فرانكو ماستانتونو المفاجأة الأكبر في القائمة، رغم أن تراجع مستواه في الدوري الإسباني وقلة مشاركاته مع ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة لعبا دوراً مهماً في القرار.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قد انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير، بلغت قيمتها الإجمالية 63.2 مليون يورو بحسب ريفر بليت.

ورغم ظهوره بشكل جيد إلى جانب ميسي خلال بعض مباريات التصفيات، فإنه فقد مكانه تدريجياً في حسابات سكالوني، الذي لا يزال يرى فيه أحد أهم عناصر مستقبل المنتخب الأرجنتيني.

كما فضّل المدرب الأرجنتيني الاعتماد على خبرة المدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي بدلاً من استدعاء ماركوس سينيسي مدافع بورنموث الإنجليزي.

في المقابل، يمنح وجود فالنتين باركو (21 عاماً) ونيكو باز (21 عاماً) بعض الحيوية والشباب لتشكيلة يتقدمها عدد من اللاعبين المخضرمين، بينما خرج إيميليانو بوينديا من الحسابات رغم موسمه الجيد في إنجلترا.

ويبرز أيضاً اسم خوسيه مانويل لوبيز مهاجم بالميراس البالغ من العمر 25 عاماً، الذي يملك ثلاث مباريات دولية فقط، لكنه نجح في خطف مكان له بالقائمة وسيخوض أول كأس عالم في مسيرته.