دورة رولان غاروس: مونفيس يلحق بفافرينكا ويودع

ودع النجم الفرنسي المخضرم غاييل مونفيس مبكراً بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، بعد خسارته في الدور الأول لمنافسات فردي الرجال للمسابقة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وأسدل الستار على مسيرة مونفيس الحافلة قبيل منتصف الليل بخسارته أمام مواطنه هوجو جاستون بنتيجة 6-2، 6-3، 3-6، 2-6، 6-صفر، في مباراة ماراثونية بينهما.

وكان هذا هو الظهور الأخير لمونفيس 39 عاماً في رولان غاروس، مثلما كان الحال للنجم السويسري المحنك ستان فافرينكا 41 عاماً الذي ودع المسابقة من الدور الأول أيضاً في وقت سابق أمس.

وكان مونفيس وفافرينكا، اللذان قررا الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، شاركا لأول مرة في رولان غاروس، التي تقام منافساتها على الملاعب الرملية، قبل 21 عاماً.

وواصل فافرينكا مسيرته ليحرز ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ورغم أن مونفيس لم يصل إلى نهائي أي مسابقة كبرى، فإن شعبيته لا تزال كبيرة.

ودخل مونفيس إلى الملعب الرئيس (فيليب شاترييه) وسط هتافات «جايل! جايل!». وتلقى تشجيعاً حاراً طوال مباراته ضد جاستون، لكنه بدا عليه الإرهاق، إذ كان ينحني كثيراً واضعاً يديه على ركبتيه.

وبعد أن قلب تأخره بمجموعتين، لم يتبق لديه سوى القليل من الطاقة لمواجهة خصم يصغره بأربعة عشر عاماً.

وانضم إلى مونفيس في حفل أقيم على أرض الملعب زملاؤه السابقون في فريق فرنسا بكأس ديفيز، جو ويلفريد تسونجا، وريشارد جاسكيه، وجيل سيمون، كما أشاد به زملاؤه.

وقال النجم الإسباني كارلوس ألكاراس، بطل فرنسا المفتوحة مرتين، في مقطع فيديو ضم عدداً من اللاعبين: «لقد كنت مصدر إلهام حقيقي لي. رياضي عظيم، ولكن الأهم من ذلك، إنسان رائع خارج الملعب».

وشكر مونفيس زوجته، لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي بدت عليها علامات التأثر وهي تستمع إليه.

ووجه مونفيس حديثه إلى زوجته، حيث قال: «لولاك لما كنت هنا الليلة. لقد عشنا معاً ثماني سنوات جميلة. لقد منحتني أعظم هدية في العالم، ابنتنا. أحبك».