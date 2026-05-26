كندا تمدد عقد المدرب مارش حتى كأس العالم 2030

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء)، إن المدرب جيسي مارش وقع على تمديد عقده مع المنتخب الأول لمدة 4 سنوات، حتى كأس العالم 2030.

وتولى الأميركي المسؤولية في عام 2024 خلفاً لجون هيردمان، وقاد كندا إلى احتلال المركز الرابع في بطولة «كوبا أميركا 2024»، بالإضافة إلى تقدمها إلى المركز الـ26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العام الماضي، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق.

وقال مارش في بيان: «شعرت منذ اليوم الأول بارتباط عميق بهذا الفريق، وبهذا البلد، وبتوجه البرنامج».

وأضاف: «أنا متحمس للغاية بالالتزام طويل الأمد هنا، والمساعدة في تطوير هذا البرنامج لسنوات مقبلة، ومواصلة دفع هذه المجموعة إلى أعلى المستويات».

وتأهلت كندا، التي ستستضيف كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، مباشرة للبطولة، وتستعد للإعلان عن تشكيلتها النهائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحقق مارش، مدرب ليدز يونايتد ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق، 12 انتصاراً و12 تعادلاً مقابل 5 هزائم في مسيرته حتى الآن مع كندا.

وأشار الاتحاد الكندي للعبة إلى أن تمديد العقد مولته إلى حد كبير 5 عائلات كندية، ومشجعون مرتبطون ببرنامج المنتخب الوطني للرجال.

وتستضيف كندا منتخب أوزبكستان في مباراة ودية في 1 يونيو (حزيران)، قبل أن تواجه آيرلندا بعدها بـ4 أيام في آخر مباراة تحضيرية لها قبل كأس العالم. ويستهل فريق مارش مشواره في كأس العالم يوم 12 يونيو بمواجهة البوسنة والهرسك في تورونتو، قبل أن يلتقي قطر يوم 18 يونيو، وسويسرا يوم 24 يونيو في فانكوفر.