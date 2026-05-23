مونديال 2026: المكسيك تسعى لكسر حاجز ربع النهائي في سياق أمني متوتر

تستعد المكسيك لخوض كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لكسر عقدة الدور ربع النهائي، مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور، حين تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، وسط أجواء مشحونة أمنياً عقب موجة عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

ويعوّل المنتخب المكسيكي على دعم جماهيري هائل من أكثر من 130 مليون نسمة، في وقت تبدو فيه حظوظه قوية لتصدر المجموعة الأولى التي تضم جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتشيكيا، مما قد يمنحه أفضلية الاستمرار في اللعب على أرضه حتى الدور ثمن النهائي.

وكانت أفضل إنجازات المكسيك في كأس العالم قد تحققت خلال النسختين اللتين استضافتهما عامي 1970 و1986، حين بلغت الدور ربع النهائي قبل أن تودع البطولة أمام إيطاليا ثم ألمانيا الغربية.

وبعد الخروج المبكر من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، يدخل المنتخب المكسيكي النسخة الجديدة بطموحات مختلفة، خاصة مع إمكانية خوض مباراة الدور ثمن النهائي على ملعب «أستيكا» الشهير في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث لم يخسر المنتخب سوى مرتين خلال 60 عاماً من المنافسات الرسمية.

وقد يواجه المنتخب المكسيكي في هذا الدور منتخب إنجلترا بطل العالم 1966، في أول نسخة من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، مع استحداث دور إضافي قبل ثمن النهائي.

وخضع ملعب «أستيكا»، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم 11 يونيو (حزيران)، لعملية تجديد شاملة، جرى خلالها تخفيض سعته من أكثر من 100 ألف متفرج إلى نحو 83 ألفاً.

وبقي الملعب مغلقاً لما يقارب عامين قبل إعادة افتتاحه نهاية مارس (آذار) الماضي، على أن يستضيف مباراتي المكسيك أمام جنوب أفريقيا وتشيكيا، فيما تُقام مواجهة كوريا الجنوبية في غوادالاخارا.

وستستضيف العاصمة مكسيكو سيتي خمس مباريات خلال البطولة، مقابل أربع مباريات لكل من غوادالاخارا ومونتيري.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه المنظمين يبقى أمنياً، في ظل استمرار أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد.

وشهدت المكسيك في فبراير (شباط) الماضي موجة اضطرابات واسعة عقب مقتل نيميسيو أوسيغيرا، المعروف بلقب «إل مينتشو»، زعيم كارتل خاليسكو، خلال عملية عسكرية، حيث سقط عشرات القتلى وأُحرقت سيارات وأُغلقت طرق ومتاجر في عدة مناطق.

وكشف الجنرال رومان فيّالفاسو باريوس، رئيس مركز التنسيق الخاص بكأس العالم، أن الخطة الأمنية للبطولة ستعتمد على أكثر من 99 ألف عنصر أمني، بينهم 20 ألف عسكري وعناصر من «الحرس الوطني»، إضافة إلى 55 ألف شرطي وعناصر أمن خاصة.

وأكد أن الخطة جرى تنسيقها بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا، بهدف ضمان أمن الجماهير والتعامل مع أي تهديدات محتملة خلال البطولة.

ورغم المخاوف الأمنية، عبّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن ثقته في قدرة المكسيك على استضافة مباريات كأس العالم بنجاح.

وعلى الصعيد الفني، يستمد المنتخب المكسيكي ثقته من مدربه المخضرم خافيير أغيري، الذي يخوض خامس تجربة له في كأس العالم، بعدما شارك لاعباً في نسخة 1986، ثم مساعداً للمدرب في 1994، قبل أن يقود المنتخب مدرباً في نسختي 2002 و2010.

وقال أغيري: «لقد عشت كأس العالم في المكسيك وأعرف تماماً معنى ذلك. الناس يعلمون أنني سأبذل كل ما لدي، وسنمتلك فريقاً يعكس شخصية مدربه... فريقاً يقاتل حتى النهاية».

وأضاف: «نريد تقديم أفضل كأس عالم في تاريخ المكسيك».

ويشتهر أغيري بأسلوبه الصارم وتركيزه الكبير على الانضباط داخل الملعب وخارجه، معتبراً أن هذه المشاركة ستكون الأخيرة له في كأس العالم، ما يمنحه دافعاً إضافياً لتحقيق إنجاز تاريخي.

وتضم القائمة الأولية للمكسيك نحو 15 لاعباً محترفاً في أوروبا، وهو رقم أكبر بكثير مقارنة بالنسخ السابقة، حيث كان عدد المحترفين في أوروبا أقل من أربعة لاعبين في مونديال 2002، ونحو عشرة فقط في نسخة 2010.

ويعتمد المنتخب المكسيكي على خبرة مهاجم فولهام الإنجليزي راوول خيمينيس، صاحب 125 مباراة دولية و44 هدفاً، إلى جانب لاعب الوسط إدسون ألفاريس مدافع فنربخشة التركي، وقلب الدفاع يوهان فاسكيس لاعب جنوا الإيطالي.

كما تترقب الجماهير المكسيكية ظهور الموهبة الشابة خيلبرتو مورا، البالغ 17 عاماً، والذي قد يصبح أصغر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم إذا قرر أغيري استدعاءه للقائمة النهائية.

وفي المقابل، قد يحقق الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا إنجازاً تاريخياً جديداً إذا شارك في البطولة، حيث سيصبح أحد اللاعبين القلائل الذين خاضوا ست نسخ مختلفة من كأس العالم، لينضم إلى أسماء أسطورية مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.