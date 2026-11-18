يلتحق الزامبي فاشون ساكالا، محترف فريق الفيحاء، بتدريبات فريقه، خلال اليومين المقبلين، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومواجهة القادسية المقررة في الخبر يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

كان منتخب زامبيا قد تعادل مع مضيفه منتخب بوروندي بنتيجة 1-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

في سياق متصل، أعلن ساكالا اعتزاله اللعب دولياً، بعد مسيرة مع منتخب زامبيا، مؤكداً أن القرار جاء بعد تفكير طويل.

وقال اللاعب، في بيان نشره بهذه المناسبة، إن تمثيل منتخب بلاده وحمل شارة قيادة منتخب «تشيبولوبولو» يمثلان إحدى أعظم اللحظات التي يفخر بها في حياته.

واستعاد ساكالا بداياته قائلاً إنه كان طفلاً يلعب حافي القدمين في المنطقة الشرقية، ويحلم بارتداء قميص المنتخب الزامبي، مشيراً إلى أن والده كان يصطحبه إلى تجارب الأداء على دراجته الهوائية، وهي ذكريات لا تزال حاضرة في ذاكرته.

ووجّه اللاعب الشكر إلى عائلته وزملائه والمدربين وأعضاء الجهاز الفني والاتحاد الزامبي لكرة القدم؛ تقديراً لدعمهم وثقتهم طوال مسيرته الدولية، كما أعرب عن امتنانه للجماهير الزامبية التي ساندته والمنتخب في مختلف الظروف.

وختم ساكالا رسالته بتوجيه كلمات إلى اللاعبين الشباب الحالمين بتمثيل زامبيا، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد واغتنام الفرص، مؤكداً أنه سيواصل دعم منتخب بلاده وتشجيعه بكل فخر طوال حياته.