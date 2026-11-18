يستعد المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاماً لتسجيل مشاركته الثانية على التوالي في كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة 48 منتخباً.

وتعد هذه البطولة هي النسخة الـ21 من كأس العالم تحت 17 سنة والثانية على التوالي في قطر، وستقام منافساتها مجدداً في مجمع «أسباير زون» باستثناء المباراة النهائية، التي ستجرى بملعب «أحمد بن علي».

وأقام المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في قطر ضمن برنامج الإعداد للبطولة تحت قيادة المدرب الوطني أحمد الحنفوش، استعداداً لتسجيل المشاركة الثانية توالياً والخامسة بشكل عام، والتي كان أبرزها المشاركة الأولى التي حقق خلالها منتخب «الأخضر» إنجازاً عربياً وآسيوياً غير مسبوق بالتتويج بلقب نسخة عام 1989.

راية «الأخضر» ترفرف في المحفل العالمي... ذكرى إنجاز 1989 تلهم جيل مونديال 2026 (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

وكانت قرعة مرحلة المجموعات بمونديال الناشئين وضعت منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا، وهايتي وأوروغواي.

ويدشن المنتخب السعودي مشواره في المسابقة بمواجهة أوروغواي يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه المنتخب الفرنسي يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي بعدها بثلاثة أيام.

وحجز المنتخب السعودي مقعده في المونديال بعدما تصدر مجموعته في كأس أمم آسيا للناشئين هذا العام ليحجز مقعده في المونديال القطري للمرة الثانية على التوالي، حيث تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، لكنه لم يتمكن من المضي قدماً بها عقب خسارته 1 / 3 أمام المنتخب الصيني.

ويقود كتيبة المنتخب السعودي في مونديال الناشئين المدرب الوطني أحمد الحنفوش، الذي بدأ مهمته مع الفريق منذ العام الماضي بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) عام 2027، في خطوة تعكس توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستثمار في الكفاءات الوطنية لقيادة الفئات السنية.

لحظة التتويج التاريخية... «الأخضر» السعودي يعتلي عرش العالم للناشئين عام 1989 (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

وأعلن الحنفوش قائمة «الأخضر» للمشاركة في مونديال الناشئين، حيث ضمت 21 لاعباً هم عبد الله الماس، مساعد الشمري، عبد الله النخلي، جواد الهاشم، نواف الهويري، حمد الشمري، أحمد إسحاق، نايف القحطاني، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، تميم سراج، سلطان بن مهري، عبد الرحمن المامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، عبد الله الدوسري، يحيى سعيد، سيف القارح، فارس بوشقراء، حامد آدم.

وارتبطت انطلاقة الحنفوش التدريبية بشكل وثيق بنادي الاتفاق السعودي، حيث تدرَّج في تدريب فرق الناشئين والشباب، وتولى الإدارة الفنية لقطاع الفئات السنية بالنادي، كما تم تكليفه مدرباً مؤقتاً للفريق الأول في الدوري السعودي للمحترفين عام 2022 في مرحلة انتقالية حرجة.

ويعرف الحنفوش بأسلوبه التكتيكي المعتمد على الرسم الخططي (4 – 2 – 3 - 1)، وصرح في لقاءات رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن طموحه الأساسي يرتكز على صناعة جيل قوي يؤسس لمستقبل الكرة السعودية وصولاً لخدمة المنتخب الأول في مونديال 2034.

وفي قطر، تنتظر كتيبة الحنفوش مهمة صعبة في ظل وجود الفريق مع منتخبات فرنسا وأوروغواي وهايتي في المجموعة الرابعة، ورغم قوة منافسيه، يدخل «الأخضر» البطولة طامحاً لتجاوز دور المجموعات أولاً، ثم التعامل مع كل مرحلة على حدة.

وفي تصريحات لموقع «فيفا» الإلكتروني الرسمي، قال الحنفوش: «بكل تأكيد، نحترم جميع المنتخبات التي وقعت معنا في المجموعة. منتخبا فرنسا وأوروغواي يمثلان مدرستين عالميتين، ولديهما تاريخ كبير في كرة القدم، كما أن منتخب هايتي لا يستهان به».

أبطال مونديال 1989... جيل سعودي سطّر إنجازاً تاريخياً في كرة القدم العالمية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

وأكد المدرب السعودي: «واجبنا أن نستعد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة هذه المنتخبات، والعمل على التأهل من المجموعة بإذن الله».

وأضاف: «بكل تأكيد، طموحنا وطموح القيادة والجمهور السعودي هو التأهل من دور المجموعات بإذن الله، ومن ثم التعامل مع البطولة خطوة بخطوة».

وعن الإنجاز التاريخي في عام 1989 ومدى قدرة المنتخب على تكراره، صرح الحنفوش: «بكل تأكيد، يعد الجيل الذي حقق كأس العالم عام 1989 مصدر إلهام لجميع الأجيال في كرة القدم السعودية، غير أن الجيل الحالي يرغب في كتابة قصته الخاصة، من خلال تقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة».

وتابع «لسنا مستعدين لتقديم الوعود، لكننا جاهزون للعمل بأفضل صورة ممكنة، من أجل تقديم أداء يعكس صورة كرة القدم السعودية وهويتها، ويجسد أيضاً مستقبلها».

يشار إلى أن قطر تستضيف البطولة سنويا خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2029.