واصل المهاجم الدولي فراس البريكان تعزيز حضوره في سجل هدافي المنتخب السعودي، بعدما هز شباك أوزبكستان خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، ضمن تحضيرات «الأخضر» للاستحقاقات المقبلة.

وسجل البريكان هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23 من الشوط الأول، إثر ضربة رأسية متقنة، رافعاً رصيده الدولي إلى 19 هدفاً خلال 80 مباراة بقميص «الأخضر»، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، ليقترب من معادلة رقم النجم السابق يوسف الثنيان، الذي يملك 20 هدفاً دولياً.

وبات مهاجم الأهلي على بُعد هدف واحد من معادلة رصيد الثنيان، في حين تفصله 8 أهداف عن بلوغ قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ المنتخب السعودي، في مسيرة تعكس حضوره المتصاعد على المستوى الدولي.

ويتقدم قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الأخضر» ماجد عبد الله برصيد 72 هدفاً، يليه سامي الجابر بـ46 هدفاً، ثم ياسر القحطاني بـ42 هدفاً، في حين يواصل قائد المنتخب سالم الدوسري تقدمه برصيد 26 هدفاً.

ويعيش البريكان أسبوعاً حافلاً بالاستحقاقات؛ إذ بدأه بالمشاركة أساسياً أمام أوزبكستان، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يتوجه يومَي 18 و19 نوفمبر إلى تايلاند لحضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن يعود بعدها للمشاركة مع الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام النصر يوم 20 نوفمبر.

ويقدم البريكان أرقاماً لافتة خلال الموسم الحالي، بعدما أسهم في 10 أهداف خلال 25 مباراة خاضها مع المنتخب السعودي والأهلي، بواقع 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين، ليؤكد قيمته الهجومية وحضوره المؤثر مع الفريقين. وتضع هذه الأرقام البريكان أمام فرصة لمواصلة الاقتراب من الأسماء التاريخية في قائمة هدافي «الأخضر»، بالتزامن مع تطلعات الأهلي للاستفادة من جاهزيته التهديفية في المواجهات المقبلة.