يتسلح المنتخب السعودي بتفوقه التاريخي على نظيره الأوزبكي، قبل المواجهة الودية التي تجمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حقق «الأخضر» 7 انتصارات في 12 مباراة جمعت المنتخبين على امتداد نحو ثلاثة عقود، مقابل 4 انتصارات لأوزبكستان وتعادل وحيد.

وحسب الموقع الرسمي للمنتخب السعودي، فإن المواجهات المباشرة بين المنتخبين شهدت تسجيل 42 هدفاً، منها 27 هدفاً للمنتخب السعودي، مقابل 15 هدفاً للمنتخب الأوزبكي.

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) 1994، عندما التقيا في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هيروشيما اليابانية، وانتهت بفوز أوزبكستان بنتيجة 4 - 1، قبل أن يحقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة في كأس آسيا 2000، في المباراة التي أقيمت بمدينة صيدا اللبنانية.

وتجدد اللقاء في كأس آسيا 2004 بالصين، وخرج المنتخب الأوزبكي منتصراً بهدف دون مقابل، قبل أن يلتقي المنتخبان مجدداً في تصفيات كأس العالم 2006، حيث فرض «الأخضر» التعادل 1 - 1 في طشقند، ثم فاز في الرياض بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي نهائيات كأس آسيا 2007، تفوق المنتخب السعودي بنتيجة 2 - 1 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قبل أن يتبادل المنتخبان الانتصارات في تصفيات كأس العالم 2010، إذ فازت أوزبكستان 3 - صفر في طشقند، ورد المنتخب السعودي بانتصار 4 - صفر في الرياض.

وشهدت المواجهات اللاحقة استمرار التفوق السعودي، بعدما حقق «الأخضر» الفوز برباعية نظيفة في مباراة ودية أقيمت بالرياض عام 2010، قبل أن تخسر السعودية 3 - 1 في كأس آسيا 2015 بأستراليا.

أما آخر مواجهتين، فكانتا ضمن تصفيات كأس العالم 2022، ونجح المنتخب السعودي في حسمهما لمصلحته، بالفوز 3 - 2 في طشقند في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم 3 - صفر في الرياض في يونيو (حزيران) 2021.

وعلى صعيد المشاركات الفردية، وحسب موقع المنتخب السعودي، فإن هناك 107 لاعبين سعوديين شاركوا في المواجهات المباشرة أمام أوزبكستان، يتقدمهم سعود كريري ومحمد الشلهوب اللذان خاض كل منهما 6 مباريات.

ويتصدر كريري القائمة من حيث عدد دقائق المشاركة بإجمالي 524 دقيقة، يليه الشلهوب بـ515 دقيقة، ثم ياسر القحطاني الذي خاض 5 مباريات بإجمالي 381 دقيقة.

ويأتي أسامة هوساوي في المرتبة التالية بأربع مباريات و360 دقيقة، ثم خالد عزيز بأربع مباريات و355 دقيقة، وتيسير الجاسم بأربع مباريات و285 دقيقة، فيما شارك سعد الحارثي في أربع مباريات بإجمالي 164 دقيقة.

وعلى المستوى التهديفي، شهدت المواجهات المباشرة تسجيل 17 لاعباً سعودياً في شباك أوزبكستان، يتصدرهم سلمان الفرج برصيد 4 أهداف، من بينها هدف من ركلة جزاء.

ويتقاسم محمد الشلهوب وسامي الجابر المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما، يليهما سعد الحارثي ومالك معاذ ومهند عسيري بهدفين لكل لاعب.

منتخب أوزبكستان من المنتخبات الصاعدة آسيوياً (الاتحاد الأوزبكي في إنستغرام)

وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفاً واحداً كلاً من أحمد الموسى، وياسر القاسم، وحامد الجهني، وسالم الدوسري، وصالح بشير، وعبده عطيف، وعلي الحسن، ومحمد السهلاوي، ومرزوق العتيبي، ونواف التمياط، وياسر القحطاني.

أما على مستوى القيادة الفنية، فقد تعاقب 8 مدربين على قيادة المنتخب السعودي في مواجهاته السابقة أمام أوزبكستان، يتقدمهم الفرنسي إيرفي رينارد والأرجنتيني غابرييل كالديرون والبرازيلي دوس أنجوس والسعودي ناصر الجوهر، بواقع مباراتين لكل مدرب.

وقاد المنتخب في مباراة واحدة كل من البرازيلي أنغوس وورتمان، والهولندي فاندرلم، والبرتغالي خوسيه بيسيرو، والروماني كوزمين أولاريو.