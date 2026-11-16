إصابة مندش تبعده عن مران المنتخب السعودي

دخل الإسباني ميغيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال، دائرة اهتمامات النادي الأهلي السعودي، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات واسعة في هيكله الرياضي، من خلال استقطاب شخصية إدارية تمتلك خبرة في بناء المشاريع الكروية وتطوير المواهب وإدارة الملفات الفنية والاستثمارية.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن إدارة الأهلي تواصلت مع تينا وأبلغته برغبتها في توليه منصب المدير الرياضي، على أن يكون صاحب القرار الأول والمسؤول عن رسم التوجهات الرياضية للنادي، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في إعادة ترتيب المنظومة ومنح المشروع الكروي صلاحيات إدارية وفنية أكثر وضوحاً.

ويبدو أن الأهلي مستعد لبذل جهود كبيرة من أجل إتمام الصفقة، رغم تمسك فياريال باستمرار مديره الرياضي، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء المؤثرة في الهيكل الإداري للنادي الإسباني، وأحد المقربين من رئيسه فرناندو رويغ نيغيروليس.

كما سبق أن ارتبط اسم تينا باهتمام أندية أوروبية بارزة، من بينها ميلان الإيطالي. وُلد ميغيل أنخيل تينا عام 1982، وبدأ مسيرته الرياضية لاعباً في مركز قلب الدفاع، بعد تدرجه في أكاديميات الشباب بناديي فالنسيا وفياريال، قبل أن يخوض تجربته الأولى مع الفريق الأول لفياريال خلال موسم 2003 – 2004، مشاركاً في منافسات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس الاتحاد الأوروبي.

وخاض تينا خلال مسيرته الكروية تجارب مع عدد من الأندية الإسبانية، من بينها راسينغ فيرول وليفانتي وإلتشي وقرطبة ولوغو وقادش، قبل أن يضع حداً لمسيرته لاعباً عام 2015، ويتجه إلى العمل التدريبي والإداري.

وبعد اعتزاله، تولى تدريب راسينغ فيرول، ونجح في قيادة الفريق إلى الأدوار الفاصلة المؤهلة للصعود، قبل أن يعود إلى فياريال للعمل ضمن الأجهزة الفنية لقطاع الفئات السنية والفريق الرديف، مستفيداً من تجربته السابقة داخل النادي.

وفي 22 فبراير (شباط) 2021، انتقل تينا إلى العمل الإداري بتوليه منصب المدير الرياضي في فياريال، ليبدأ مرحلة جديدة ساهم خلالها في تطوير الهيكل الرياضي للنادي، وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب واستقطاب اللاعبين، إلى جانب العمل على بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً.

ارتبط اسم تينا بالتحولات التي شهدها فياريال خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، عقب انتصاره على مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية، تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

ولم تقتصر تجربته على النتائج الرياضية، بل امتدت إلى تطوير منظومة اكتشاف اللاعبين والاستثمار في المواهب الشابة، وهي إحدى الركائز التي جعلت تجربته محل اهتمام أندية أوروبية وسعودية.

ووفقاً للتقارير الإسبانية، نجح فياريال خلال المواسم الأخيرة في تحقيق عوائد مالية تجاوزت 300 مليون يورو من تطوير اللاعبين وبيعهم، دون التخلي عن قدرته التنافسية، وهو ما يعكس أهمية النموذج الإداري الذي يرغب الأهلي في الاستفادة منه.

كما ارتبط اسم تينا بعملية اكتشاف وتطوير عدد من المواهب التي برزت لاحقاً على الساحة الأوروبية، ومن بينها رودري، نجم المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، إلى جانب ألقابه مع المنتخب الإسباني.

وتأتي تحركات الأهلي نحو تينا في مرحلة يسعى خلالها النادي إلى إعادة تقييم منظومته الرياضية، وتطوير آليات العمل داخل الفريق، خصوصاً بعد التغييرات الإدارية والفنية التي شهدها النادي، ورحيل المدير الرياضي السابق روي بيدرو.

ويبدو أن التوجه نحو استقطاب مدير رياضي يمتلك تجربة أوروبية متكاملة يعكس رغبة الأهلي في تجاوز المعالجات المؤقتة، والانتقال إلى مشروع أكثر استقراراً، يقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني وإدارة التعاقدات وقطاع المواهب.

لكن المهمة لن تكون سهلة، في ظل تمسك فياريال بخدمات أحد أبرز رجالاته الإداريين، خصوصاً أن تينا يمثل جزءاً مهماً من مشروع النادي الإسباني، فضلاً عن علاقته الوثيقة بإدارته العليا.

وبين رغبة الأهلي في استقطابه وتمسك فياريال باستمراره، تبقى المفاوضات مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت يضع فيه النادي السعودي المدير الرياضي الإسباني ضمن أولوياته، أملاً في أن يكون الرجل الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة، ورسم ملامح مشروع رياضي جديد يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على مختلف البطولات.