بدأ سلطان الغنام، لاعب فريق النصر، المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، بعدما أنهى المرحلتين الأولى والثانية في مستشفى «أسبيتار» بالعاصمة القطرية الدوحة.

وباشر الغنام، الاثنين، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بالنادي، إلى جانب بدء تدريبات الجري حول الملعب، في خطوة جديدة نحو استعادة جاهزيته البدنية تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن حارس مرمى النصر مبارك البوعينين دخل المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ بدأ تدريبات التقوية داخل العيادة الطبية بالنادي، على أن ينتقل إلى التدريبات الميدانية على أرضية الملعب أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل.

من جهة أخرى، استدعى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، الحارس الشاب سلطان الماص، لاعب فريق تحت 18 عاماً، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، ضمن توجه الجهاز الفني لإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة، والوقوف على مستوياتها الفنية وإمكاناتها خلال المرحلة المقبلة.

ميدانياً، أجرى النصر تدريباته، الاثنين، على فترتين؛ خُصصت الأولى للتمارين البدنية داخل صالة الحديد، فيما شهدت الثانية مناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز خلالها بوستيكوغلو على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الفرنسي كينغسلي كومان بفاعلية، في مؤشر إيجابي على جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.