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الرياضة رياضة سعودية

جوائز الـ36 مليوناً تشعل أجواء «مهرجان الصقور»

ينطلق الثلاثاء في الرياض بمشاركة أكثر من 3 آلاف صقر

صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
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TT

جوائز الـ36 مليوناً تشعل أجواء «مهرجان الصقور»

صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)

يستعد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، لإطلاق نسخته الجديدة الثلاثاء، في مقر المركز بمَلهم شمال الرياض، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، موزعة على أكثر من ألف جائزة، ضمن 140 شوطاً في مسابقتي الملواح والمزاين، بمشاركة صقارين محليين ودوليين.

ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تطلعات لمواصلة النمو الذي سجله خلال السنوات الماضية، بعدما عزز مكانته بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم.

وتكشف الأرقام الرسمية للمهرجان عن ارتفاع أعداد الصقور المشاركة من 2205 صقور عام 2020 إلى 3536 صقراً في نسخة 2025، بزيادة بلغت نحو 60 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشواط من 85 إلى 151 شوطاً خلال الفترة نفسها.

وشهدت النسخة الماضية مشاركة 1744 صقاراً من تسع دول، تنافسوا على 1114 جائزة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال، مقارنة بـ23 مليون ريال عام 2020.

وتُظهر البيانات تصاعداً في قيمة الجوائز خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 25 مليون ريال عام 2021، و29 مليوناً في 2022، و33 مليوناً في 2023، قبل ارتفاعها إلى 36 مليوناً في 2024، وتجاوز هذا الرقم في 2025.

كما شهدت أعداد الصقور المشاركة نمواً متواصلاً، بعدما سجل المهرجان 2110 صقور عام 2021، و2256 صقراً في 2022، و2654 صقراً في 2023، ثم 3322 صقراً في 2024، وصولاً إلى 3536 صقراً العام الماضي.

وعلى مستوى الأشواط، ارتفع العدد من 106 أشواط في عامي 2021 و2022 إلى 121 شوطاً عام 2023، ثم 138 شوطاً في 2024، و151 شوطاً في نسخة 2025.

وفي نسخة 2026، تتوزع المنافسات على 138 شوطاً للتميز وشوطين لصقار المستقبل، وتشمل فئات متعددة من الصقور للمحليين والدوليين، فيما تُقام منافسات الملواح على مسافة 400 متر، وتتدرج وصولاً إلى الألقاب الكبرى، ومنها كؤوس الملك عبد العزيز وشلفا الملك وسيف الملك.

وحسب الجدول المعلن، تنطلق أشواط الملواح للمحليين خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر، تليها أشواط كؤوس الملك عبد العزيز والدوليين، إلى جانب عدد من أشواط المزاين، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، على أن تُختتم المنافسات في 30 نوفمبر بنهائيات سيف الملك وشلفا الملك.

ويضم المهرجان أجنحة متخصصة بمستلزمات الصقور، إلى جانب مسابقة المزاين التي تتيح التعرف على معايير جمال الصقور وخصائصها، وبرنامج «فرناس» الذي يقدم تغطية حية للفعاليات ويستضيف الصقارين والمتخصصين.

وكانت نسخة 2025 قد شهدت مشاركة 62 متسابقاً في أشواط المدارس وصقار المستقبل، وأكثر من 110 صقارين وصقارات في الفعاليات المصاحبة، إلى جانب أكثر من 440 عضواً في فريق العمل، وتسجيل أكثر من 2.5 مليار ظهور إعلامي.

ويأتي المهرجان امتداداً لجهود المحافظة على موروث الصقارة السعودي ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في هذا المجال.

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الرياضة رياضة سعودية

جوائز الـ36 مليوناً تشعل أجواء «مهرجان الصقور»

صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
TT
TT

جوائز الـ36 مليوناً تشعل أجواء «مهرجان الصقور»

صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)

يستعد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، لإطلاق نسخته الجديدة الثلاثاء، في مقر المركز بمَلهم شمال الرياض، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، موزعة على أكثر من ألف جائزة، ضمن 140 شوطاً في مسابقتي الملواح والمزاين، بمشاركة صقارين محليين ودوليين.

ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تطلعات لمواصلة النمو الذي سجله خلال السنوات الماضية، بعدما عزز مكانته بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم.

وتكشف الأرقام الرسمية للمهرجان عن ارتفاع أعداد الصقور المشاركة من 2205 صقور عام 2020 إلى 3536 صقراً في نسخة 2025، بزيادة بلغت نحو 60 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشواط من 85 إلى 151 شوطاً خلال الفترة نفسها.

وشهدت النسخة الماضية مشاركة 1744 صقاراً من تسع دول، تنافسوا على 1114 جائزة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال، مقارنة بـ23 مليون ريال عام 2020.

وتُظهر البيانات تصاعداً في قيمة الجوائز خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 25 مليون ريال عام 2021، و29 مليوناً في 2022، و33 مليوناً في 2023، قبل ارتفاعها إلى 36 مليوناً في 2024، وتجاوز هذا الرقم في 2025.

كما شهدت أعداد الصقور المشاركة نمواً متواصلاً، بعدما سجل المهرجان 2110 صقور عام 2021، و2256 صقراً في 2022، و2654 صقراً في 2023، ثم 3322 صقراً في 2024، وصولاً إلى 3536 صقراً العام الماضي.

وعلى مستوى الأشواط، ارتفع العدد من 106 أشواط في عامي 2021 و2022 إلى 121 شوطاً عام 2023، ثم 138 شوطاً في 2024، و151 شوطاً في نسخة 2025.

وفي نسخة 2026، تتوزع المنافسات على 138 شوطاً للتميز وشوطين لصقار المستقبل، وتشمل فئات متعددة من الصقور للمحليين والدوليين، فيما تُقام منافسات الملواح على مسافة 400 متر، وتتدرج وصولاً إلى الألقاب الكبرى، ومنها كؤوس الملك عبد العزيز وشلفا الملك وسيف الملك.

وحسب الجدول المعلن، تنطلق أشواط الملواح للمحليين خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر، تليها أشواط كؤوس الملك عبد العزيز والدوليين، إلى جانب عدد من أشواط المزاين، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، على أن تُختتم المنافسات في 30 نوفمبر بنهائيات سيف الملك وشلفا الملك.

ويضم المهرجان أجنحة متخصصة بمستلزمات الصقور، إلى جانب مسابقة المزاين التي تتيح التعرف على معايير جمال الصقور وخصائصها، وبرنامج «فرناس» الذي يقدم تغطية حية للفعاليات ويستضيف الصقارين والمتخصصين.

وكانت نسخة 2025 قد شهدت مشاركة 62 متسابقاً في أشواط المدارس وصقار المستقبل، وأكثر من 110 صقارين وصقارات في الفعاليات المصاحبة، إلى جانب أكثر من 440 عضواً في فريق العمل، وتسجيل أكثر من 2.5 مليار ظهور إعلامي.

ويأتي المهرجان امتداداً لجهود المحافظة على موروث الصقارة السعودي ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في هذا المجال.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
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الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

رشح خالد الهزاع، لاعب النصر السابق، نجم الأخضر والنادي الأهلي فراس البريكان للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سالم الدوسري أيضاً يستحق الجائزة، وأن الأهم هو أن تذهب إلى الكرة السعودية.

كما أيد الهزاع استمرار دونيس، مشيراً إلى التطور الذي شهده المنتخب على مستوى الروح والأداء، ومحذراً من أن تغيير المدير الفني قد يتسبب في إرباك اللاعبين والجهاز الفني، مضيفاً: «الاستمرار أؤيده وبقوة».

بينما أكد سعود الحماد لاعب الهلال، والأخضر سابقاً، دعمه لاستمرار دونيس، مشيراً إلى العمل الفني الذي يقدمه مع الأخضر، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته الفوز بكأس الخليج والمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

وقال الحماد إن إنهاء عقد المدرب قد يجعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يندم على القرار، في ظل الاستقرار الفني وارتياح اللاعبين للعمل معه.

وكان الهزاع أثنى على الخدمات التي تقدمها «جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية» لمن خدموا الكرة السعودية، وأسرهم، مؤكداً أنها قامت بواجبها وأكثر.

كما أشاد سعود الحماد بالدور الذي تؤديه الجمعية في تذليل الظروف والمعوقات التي تواجه اللاعبين السابقين وأسرهم وأرامل اللاعبين المتوفين، مثمناً جهود رئيس الجمعية ماجد عبد الله وزملائه في إدارتها، ومؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم العمل المبذول، وأن القادم أجمل للجمعية.

وشهد الاجتماع ربع السنوي للجمعية حضور عدد من الرياضيين واللاعبين السابقين، إلى جانب عدد من المهتمين ببرامج الجمعية ومبادراتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللاعبين السابقين وأسرهم، ومناقشة احتياجاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وكشف فهيد الدوسري، أمين إدارة «جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجمعية قدمت نحو 130 خدمة منذ تأسيسها قبل قرابة عشر سنوات، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 500 أسرة عبر مسارات متعددة تشمل الإسكان والصحة والتوعية والتدريب والتمكين، بدعم وإشراف من وزارة الرياضة.

وأوضح الدوسري أن اللقاءات ربع السنوية تمثل فرصة للاستماع إلى اللاعبين السابقين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة المبادرات الجديدة التي تعتزم الجمعية طرحها، إلى جانب مراجعة الملفات والخدمات التي سبق العمل عليها.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو

لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
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السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو

لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى نهائي الجائزة الكبرى العالمية للعبة، والمقامة بالعاصمة الكازاخية آستانة، لتصبح أول لاعبة سعودية تصل لهذه المرحلة في تاريخ اللعبة بالمملكة.

وتعد الجائزة الكبرى العالمية من أبرز منافسات التايكوندو الدولية، وينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، وتجمع نخبة اللاعبات واللاعبين المصنفين عالمياً للتنافس على لقب البطولة، وفق معايير تأهل محددة، ما يجعل الوصول لنهائيها إنجازاً يعكس المستوى الفني والتنافسي للاعبة.

وسبق أن حققت دنيا صابر المركز الخامس في دورة الألعاب الآسيوية 2026، واحتلت المركز الثالث عالمياً في وزن تحت 73 كيلوغراماً وفق تصنيف نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للحضور التنافسي للتايكوندو السعودي على الساحة الدولية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية السعودية، كما يمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات نادي القادسية للتايكوندو، ويؤكد دعمه للاعبات على المنافسة في المحافل الرياضية العالمية.

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