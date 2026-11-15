جوائز الـ36 مليوناً تشعل أجواء «مهرجان الصقور»

يستعد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، لإطلاق نسخته الجديدة الثلاثاء، في مقر المركز بمَلهم شمال الرياض، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، موزعة على أكثر من ألف جائزة، ضمن 140 شوطاً في مسابقتي الملواح والمزاين، بمشاركة صقارين محليين ودوليين.

ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تطلعات لمواصلة النمو الذي سجله خلال السنوات الماضية، بعدما عزز مكانته بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم.

وتكشف الأرقام الرسمية للمهرجان عن ارتفاع أعداد الصقور المشاركة من 2205 صقور عام 2020 إلى 3536 صقراً في نسخة 2025، بزيادة بلغت نحو 60 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشواط من 85 إلى 151 شوطاً خلال الفترة نفسها.

وشهدت النسخة الماضية مشاركة 1744 صقاراً من تسع دول، تنافسوا على 1114 جائزة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال، مقارنة بـ23 مليون ريال عام 2020.

وتُظهر البيانات تصاعداً في قيمة الجوائز خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 25 مليون ريال عام 2021، و29 مليوناً في 2022، و33 مليوناً في 2023، قبل ارتفاعها إلى 36 مليوناً في 2024، وتجاوز هذا الرقم في 2025.

كما شهدت أعداد الصقور المشاركة نمواً متواصلاً، بعدما سجل المهرجان 2110 صقور عام 2021، و2256 صقراً في 2022، و2654 صقراً في 2023، ثم 3322 صقراً في 2024، وصولاً إلى 3536 صقراً العام الماضي.

وعلى مستوى الأشواط، ارتفع العدد من 106 أشواط في عامي 2021 و2022 إلى 121 شوطاً عام 2023، ثم 138 شوطاً في 2024، و151 شوطاً في نسخة 2025.

وفي نسخة 2026، تتوزع المنافسات على 138 شوطاً للتميز وشوطين لصقار المستقبل، وتشمل فئات متعددة من الصقور للمحليين والدوليين، فيما تُقام منافسات الملواح على مسافة 400 متر، وتتدرج وصولاً إلى الألقاب الكبرى، ومنها كؤوس الملك عبد العزيز وشلفا الملك وسيف الملك.

وحسب الجدول المعلن، تنطلق أشواط الملواح للمحليين خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر، تليها أشواط كؤوس الملك عبد العزيز والدوليين، إلى جانب عدد من أشواط المزاين، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، على أن تُختتم المنافسات في 30 نوفمبر بنهائيات سيف الملك وشلفا الملك.

ويضم المهرجان أجنحة متخصصة بمستلزمات الصقور، إلى جانب مسابقة المزاين التي تتيح التعرف على معايير جمال الصقور وخصائصها، وبرنامج «فرناس» الذي يقدم تغطية حية للفعاليات ويستضيف الصقارين والمتخصصين.

وكانت نسخة 2025 قد شهدت مشاركة 62 متسابقاً في أشواط المدارس وصقار المستقبل، وأكثر من 110 صقارين وصقارات في الفعاليات المصاحبة، إلى جانب أكثر من 440 عضواً في فريق العمل، وتسجيل أكثر من 2.5 مليار ظهور إعلامي.

ويأتي المهرجان امتداداً لجهود المحافظة على موروث الصقارة السعودي ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في هذا المجال.