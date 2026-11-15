في المواجهة الـ13… المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تفوقه التاريخي على أوزبكستان

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، بمواجهة ودية أمام نظيره الأوزبكي، الثلاثاء، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، بعدما استهل المعسكر بفوز مثير على كوريا الجنوبية 3 - 2.

ويدخل «الأخضر» المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب إنهائه انتظاراً استمر أكثر من عقدين لتحقيق الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي؛ إذ يعود آخر انتصار له على منافسه قبل المباراة الأخيرة إلى عام 2005.

وإذا كانت مواجهة كوريا الجنوبية قد شهدت كسر سلسلة طويلة من النتائج السلبية، فإن المنتخب السعودي يتطلع أمام أوزبكستان إلى تأكيد تفوقه في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين، وتعزيز سجله الإيجابي في تاريخ لقاءاتهما.

والتقى المنتخبان في 12 مباراة بمختلف المسابقات، شملت «كأس آسيا» والتصفيات المؤهلة إلى «كأس العالم» والمباريات الودية، حقق خلالها المنتخب السعودي 7 انتصارات، مقابل 4 لأوزبكستان، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ويعود آخر انتصار للمنتخب الأوزبكي على السعودية إلى نهائيات «كأس آسيا» عام 2015، بينما فرض «الأخضر» أفضليته في المواجهات التي جمعتهما ضمن التصفيات المونديالية.

وخلال تصفيات «كأس العالم»، التقى المنتخبان 6 مرات، فازت السعودية في 4 منها، كان آخرها انتصاران ذهاباً وإياباً في المرحلة الثانية من تصفيات «مونديال 2022»، مقابل فوز أوزبكي وحيد في تصفيات «نسخة 2010»، وتعادل واحد في تصفيات «مونديال 2006».

أما على صعيد «كأس آسيا»، فتواجه المنتخبان 4 مرات، كانت البداية في نسخة عام 2000، عندما حقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة، في أكبر نتيجة بتاريخ مواجهاتهما.

وفي نسخة 2004، نجحت أوزبكستان في الفوز بهدف دون رد، قبل أن يرد المنتخب السعودي بانتصار 2 - 1 في الدور ربع النهائي من نسخة 2007، فيما حسم المنتخب الأوزبكي آخر مواجهة بينهما في البطولة القارية لمصلحته بنتيجة 3 - 1 عام 2015.

وتعود آخر مباراة ودية جمعت المنتخبين إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، عندما حقق «الأخضر» فوزاً كبيراً بـ4 أهداف دون مقابل.

ويأمل المنتخب السعودي الاستفادة من مواجهة الثلاثاء لإنهاء معسكر الدوحة بانتصار جديد، ومواصلة البناء على الأداء الذي قدمه أمام كوريا الجنوبية، إلى جانب تعزيز تفوقه التاريخي على المنتخب الأوزبكي.