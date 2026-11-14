المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.