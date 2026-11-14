عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

دونيس يمنح لاعبي الأخضر يوماً حرّاً في الدوحة

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)

منح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

في أول مواجهة من دون ميسي... الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي وديّاً

رياضة عالمية الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول يحتفل بفوز بلاده على الأرجنتين (رويترز)

في أول مواجهة من دون ميسي... الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي وديّاً

خسرت الأرجنتين أمام أوروغواي 1-2 الجمعة على أرضها في أول مباراة لها، منذ اعتزال ليونيل ميسي كرة القدم الدولية.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
رياضة عالمية المنتخب البحريني يواصل معسكره بالصين (الاتحاد البحريني)
رياضة عالمية

البحرين تهزم اليمن بثلاثية وديّاً في الصين

فاز المنتخب البحريني على نظيره اليمني 3-1، السبت، في مباراة ودية دولية أقيمت بمدينة تشاوتشينغ الصينية.

«الشرق الأوسط» (تشاوتشينغ (الصين))
رياضة سعودية محمد محزري خارج معسكر «الأخضر» (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

إصابة عضلية تُبعد محزري عن معسكر الأخضر في الدوحة

استبعد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية إيلينا سفيتولينا أسقطت أرينا سابالينكا بجدارة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«ختامية تنس السيدات»: سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ المربع الذهبي

فازت إيلينا سفيتولينا بالمجموعة الحاسمة في مباراتها أمام أرينا سابالينكا لتحقق فوزاً مفاجئاً 6-3 و3-6 و6-1 الجمعة.

«الشرق الأوسط» (انديان ويلز (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية إنديانا بيسرز أسقط حامل اللقب نيويورك نيكس (رويترز)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: نيكس يسقط مجدداً... وسبيرز يسحق ووريرز

صمد إنديانا بيسرز أمام حامل اللقب نيويورك نيكس ليفوز 106-104، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (إنديانابوليس)
الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته الأحد استعداداً لمواجهة أوزبكستان الثلاثاء

منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)
منح لاعبي «الأخضر» راحة السبت في العاصمة القطرية الدوحة (الاتحاد السعودي)

منح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.

ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.

ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر
الرياضة رياضة سعودية

إصابة عضلية تُبعد محزري عن معسكر الأخضر في الدوحة

محمد محزري خارج معسكر «الأخضر» (المنتخب السعودي)
محمد محزري خارج معسكر «الأخضر» (المنتخب السعودي)
TT
TT

إصابة عضلية تُبعد محزري عن معسكر الأخضر في الدوحة

محمد محزري خارج معسكر «الأخضر» (المنتخب السعودي)
محمد محزري خارج معسكر «الأخضر» (المنتخب السعودي)

استبعد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تأكدت حاجته على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وجاء قرار الاستبعاد عقب شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للإصابة، ليتقرر عودته إلى الرياض، السبت، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.

وفي سياق التحضيرات، منح دونيس لاعبي المنتخب السعودي راحة من التدريبات، السبت، عقب فوزهم على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في المواجهة الودية التي جمعتهما الجمعة، وأتاح لهم قضاء جولة حرة في الدوحة، قبل العودة مساءً إلى مقر إقامة المعسكر.

ويستأنف «الأخضر» تدريباته مساء الأحد عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام، استعداداً لمواجهة أوزبكستان، الثلاثاء المقبل، على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، في ختام معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر
الرياضة رياضة سعودية

النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»

رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)
رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)
TT
TT

النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»

رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)
رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)

استأنف النصر تدريباته، الجمعة، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، وذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تطورات إيجابية بشأن جاهزية الفرنسيين محمد سيماكان وكينغسلي كومان، بعدما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعبين للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية واللياقية، عقب تجاوزهـما المرحلة الأولى من برنامجي العلاج والتأهيل من الإصابتين اللتين لحقتا بهما خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن مواجهة باختاكور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

وينتظر أن تتواصل مشاركة الثنائي تدريجياً في التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودتهما إلى القائمة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية جاهزيتهما لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه، استدعى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عدداً من لاعبي فريق تحت 21 عاما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتعويض النقص العددي في ظل غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف.

مواضيع
نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية