إصابة عضلية تُبعد محزري عن معسكر الأخضر في الدوحة

استبعد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تأكدت حاجته على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وجاء قرار الاستبعاد عقب شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للإصابة، ليتقرر عودته إلى الرياض، السبت، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.

وفي سياق التحضيرات، منح دونيس لاعبي المنتخب السعودي راحة من التدريبات، السبت، عقب فوزهم على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في المواجهة الودية التي جمعتهما الجمعة، وأتاح لهم قضاء جولة حرة في الدوحة، قبل العودة مساءً إلى مقر إقامة المعسكر.

ويستأنف «الأخضر» تدريباته مساء الأحد عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام، استعداداً لمواجهة أوزبكستان، الثلاثاء المقبل، على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، في ختام معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).