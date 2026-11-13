العطية لـ«الشرق الأوسط»: رالي جدة «جميل وصعب»

أكد القطري ناصر العطية، المتسابق في رالي باها جدة تويوتا، رضاه عن المستوى الذي قدمه في المرحلة الأولى من المنافسات، مشيراً إلى أن طبيعة المسارات وتنوع تضاريسها شكّلا تحدياً أمام المتسابقين، في ظل قوة المنافسة وارتفاع متطلبات التركيز والملاحة.

وقال العطية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الجولة الثانية من بطولة المملكة بجدة، والحمد لله وُفِّقنا في مرحلة حائل، واليوم أيضاً نتصدر بطولة المملكة. انطباعي عن الرالي أنه جميل جداً، لكنه يتضمن تضاريس صعبة، بعضها حجري وجبلي، فيما اتسم القسم الثاني بطبيعة صحراوية رملية».

️| المتسابق ناصر العطية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- اجتزنا مرحلة حائل بنجاح، واليوم نتصدر بطولة المملكة.- انطباعي عن هذا الرالي جميل مع تضاريس صعبة. pic.twitter.com/mtHXAzzxNK — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 13, 2026

وأضاف: «نشارك بسيارة (إم دي أوبتيما) الفرنسية ذات الدفع الخلفي، وغداً لدينا مرحلة تمتد لمسافة 82 كيلومتراً، ونتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز بالجولة».

وعن أبرز التحديات التي واجهته خلال المنافسات، أوضح العطية أن طبيعة الراليات الصحراوية تفرض صعوبات مختلفة، وقال: «الرالي دائماً ما يحمل تحديات، وهذه المنافسة تتكون من مرحلتين بإجمالي يقارب 182 كيلومتراً، وكانت هناك مرحلة سريعة تتطلب تركيزاً عالياً، كما أن المنافسة كانت قوية جداً».

من جانبه، أكّد المتسابق الإماراتي محمد البلوشي، المشارك في فئة الدراجات النارية، أن اختياره خوض منافسات رالي باها جدة جاء رغم وجود خيار المشاركة في البرتغال، مفضلاً الحضور إلى جدة.

️| المتسابق محمد البلوشي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- فضّلت سباق جدة على البرتغال لأنه بين أهلي والحمدلله على سلامة الجميع ووصولهم لخط النهاية بأمان.- المرحلة الأولى كانت صعبة في الملاحة ومستعدين للمرحلة الختامية. pic.twitter.com/AzsyqykEcm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 13, 2026

وقال البلوشي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «فضلت سباق جدة على البرتغال لأنه بين أهلي وربعي، والحمد لله على سلامة الجميع. المرحلة الأولى كانت صعبة جداً من ناحية الملاحة، والجميع واجه صعوبات، لكن الله أكرمنا وتمكنا من إنهائها دون أخطاء».

وأضاف: «نحن في صدارة الرالي، ومستعدون للمرحلة الختامية غداً، ونتطلع إلى مواصلة الأداء الجيد وإنهاء المنافسات بأفضل صورة ممكنة».