الكويكبي لـ«الشرق الأوسط»: تمثيل «الأخضر» شرف

أعرب اللاعب محمد الكويكبي عن سعادته بالعودة إلى صفوف «الأخضر»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لكل لاعب، وأنه يتطلع مع زملائه لتحقيق الفوز في المواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، ضِمن معسكر الدوحة الإعدادي.

وقال الكويكبي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله، تمثيل المنتخب السعودي شرف لكل لاعب، وكذلك العودة إلى صفوفه وارتداء شعاره، واستعداداتنا للمباراتين تسير بصورة جيدة، وهما مواجهتان مهمتان، ونتطلع إلى تحقيق الفوز فيهما».

️ ️ | محمد الكويكبي لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- تمثيل المنتخب السعودي شرف لكل لاعب، وكذلك العودة إلى صفوفه وارتداء شعاره، استعداداتنا للمباراتين تسير بصورة جيدة، ونتطلع إلى تحقيق الفوز فيهما. pic.twitter.com/3zvF9Us73j — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وعن أهمية المباراتين في التصنيف الدولي للمنتخب السعودي، أوضح الكويكبي: «بالتأكيد، المباراتان تدخلان ضِمن حسابات التصنيف الدولي، ولذلك فإنهما مهمتان لنا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة».

وفيما يتعلق بتعليمات المدرب اليوناني دونيس، قال: «المدرب أوضح لنا المطلوب في المباراة المقبلة، ونعمل على تطبيق تعليماته، ونتمنى أن نوفَّق في تحقيق الانتصار».