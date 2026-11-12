القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

يترقب عشاق سباقات السيارات، انطلاق منافسات رالي باها جدة تويوتا السبت وسط مشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة، وفي ظل استعدادات تنظيمية متميزة، في وقت حملت تصريحات المسؤولين والمتسابقين رسائل إشادة بالاستضافة السعودية، والتأكيد على أهمية الحدث في تعزيز حضور المملكة على خريطة رياضة الراليات الدولية.

وأكد صهيب الساعدي، مدير سباق رالي باها جدة تويوتا، ترحيبه بجميع المشاركين، مقدماً شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في تجهيز المتطلبات اللازمة لإقامة السباق، معرباً عن تمنياته لجميع السائقين بالتوفيق وخوض منافسات آمنة وممتعة.

من جانبه، وصف القطري ناصر العطية رالي جدة بأنه محطة مهمة للمتسابقين الخليجيين والمحليين، مشيراً إلى أهمية استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في المملكة، ومؤكداً أن المشاركة تحمل رسالة إلى العالم بشأن قدرة السعودية على مواصلة تنظيم الأحداث الرياضية رغم مختلف الظروف.

وقال العطية إن المتسابقين يتطلعون إلى عودة رالي داكار إلى المملكة، مضيفاً: «نحن أقوى من أي ظرف بالتكاتف، ودائماً ما كانت روح المنافسة عالية».

بدوره، أشاد يزيد الراجحي بالتنظيم والجهود التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وإمارة منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن إقامة الرالي تمثل رسالة تعكس ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار، متوقعاً أن تشهد المنافسات مستوى عالياً من التنافسية بين المشاركين.

وعبّرت المتسابقة مها الحملي عن حماسها لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن الأجواء المصاحبة للحدث مميزة في ظل المشاركة الدولية الواسعة، مؤكدة أن تتويجها بالمركز الأول في نسخة سابقة من رالي جدة يمثل دافعاً إضافياً لها لتقديم مستوى مميز في السباق الحالي.

وفي السياق ذاته، أشاد المتسابق محمد البلوشي بجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في إقامة البطولة، لافتاً إلى النجاحات التي تحققها البطولات السعودية على مستوى المنطقة، وكشف عن تفضيله المشاركة في رالي جدة على خوض منافسات كأس العالم في البرتغال، في خطوة تعكس أهمية الحدث وجاذبيته بالنسبة للمتسابقين.