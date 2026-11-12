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الرياضة رياضة سعودية

القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

نجوم رياضة المحركات يتأهبون لانطلاق السباق السبت المقبل

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
TT
TT

القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)

يترقب عشاق سباقات السيارات، انطلاق منافسات رالي باها جدة تويوتا السبت وسط مشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة، وفي ظل استعدادات تنظيمية متميزة، في وقت حملت تصريحات المسؤولين والمتسابقين رسائل إشادة بالاستضافة السعودية، والتأكيد على أهمية الحدث في تعزيز حضور المملكة على خريطة رياضة الراليات الدولية.

وأكد صهيب الساعدي، مدير سباق رالي باها جدة تويوتا، ترحيبه بجميع المشاركين، مقدماً شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في تجهيز المتطلبات اللازمة لإقامة السباق، معرباً عن تمنياته لجميع السائقين بالتوفيق وخوض منافسات آمنة وممتعة.

من جانبه، وصف القطري ناصر العطية رالي جدة بأنه محطة مهمة للمتسابقين الخليجيين والمحليين، مشيراً إلى أهمية استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في المملكة، ومؤكداً أن المشاركة تحمل رسالة إلى العالم بشأن قدرة السعودية على مواصلة تنظيم الأحداث الرياضية رغم مختلف الظروف.

وقال العطية إن المتسابقين يتطلعون إلى عودة رالي داكار إلى المملكة، مضيفاً: «نحن أقوى من أي ظرف بالتكاتف، ودائماً ما كانت روح المنافسة عالية».

بدوره، أشاد يزيد الراجحي بالتنظيم والجهود التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وإمارة منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن إقامة الرالي تمثل رسالة تعكس ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار، متوقعاً أن تشهد المنافسات مستوى عالياً من التنافسية بين المشاركين.

وعبّرت المتسابقة مها الحملي عن حماسها لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن الأجواء المصاحبة للحدث مميزة في ظل المشاركة الدولية الواسعة، مؤكدة أن تتويجها بالمركز الأول في نسخة سابقة من رالي جدة يمثل دافعاً إضافياً لها لتقديم مستوى مميز في السباق الحالي.

وفي السياق ذاته، أشاد المتسابق محمد البلوشي بجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في إقامة البطولة، لافتاً إلى النجاحات التي تحققها البطولات السعودية على مستوى المنطقة، وكشف عن تفضيله المشاركة في رالي جدة على خوض منافسات كأس العالم في البرتغال، في خطوة تعكس أهمية الحدث وجاذبيته بالنسبة للمتسابقين.

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الكويكبي لـ«الشرق الأوسط»: تمثيل «الأخضر» شرف

الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
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الكويكبي لـ«الشرق الأوسط»: تمثيل «الأخضر» شرف

الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)

أعرب اللاعب محمد الكويكبي عن سعادته بالعودة إلى صفوف «الأخضر»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لكل لاعب، وأنه يتطلع مع زملائه لتحقيق الفوز في المواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، ضِمن معسكر الدوحة الإعدادي.

وقال الكويكبي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله، تمثيل المنتخب السعودي شرف لكل لاعب، وكذلك العودة إلى صفوفه وارتداء شعاره، واستعداداتنا للمباراتين تسير بصورة جيدة، وهما مواجهتان مهمتان، ونتطلع إلى تحقيق الفوز فيهما».

وعن أهمية المباراتين في التصنيف الدولي للمنتخب السعودي، أوضح الكويكبي: «بالتأكيد، المباراتان تدخلان ضِمن حسابات التصنيف الدولي، ولذلك فإنهما مهمتان لنا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة».

وفيما يتعلق بتعليمات المدرب اليوناني دونيس، قال: «المدرب أوضح لنا المطلوب في المباراة المقبلة، ونعمل على تطبيق تعليماته، ونتمنى أن نوفَّق في تحقيق الانتصار».

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كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
TT
TT

القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)

يترقب عشاق سباقات السيارات، انطلاق منافسات رالي باها جدة تويوتا السبت وسط مشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة، وفي ظل استعدادات تنظيمية متميزة، في وقت حملت تصريحات المسؤولين والمتسابقين رسائل إشادة بالاستضافة السعودية، والتأكيد على أهمية الحدث في تعزيز حضور المملكة على خريطة رياضة الراليات الدولية.

وأكد صهيب الساعدي، مدير سباق رالي باها جدة تويوتا، ترحيبه بجميع المشاركين، مقدماً شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في تجهيز المتطلبات اللازمة لإقامة السباق، معرباً عن تمنياته لجميع السائقين بالتوفيق وخوض منافسات آمنة وممتعة.

من جانبه، وصف القطري ناصر العطية رالي جدة بأنه محطة مهمة للمتسابقين الخليجيين والمحليين، مشيراً إلى أهمية استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في المملكة، ومؤكداً أن المشاركة تحمل رسالة إلى العالم بشأن قدرة السعودية على مواصلة تنظيم الأحداث الرياضية رغم مختلف الظروف.

وقال العطية إن المتسابقين يتطلعون إلى عودة رالي داكار إلى المملكة، مضيفاً: «نحن أقوى من أي ظرف بالتكاتف، ودائماً ما كانت روح المنافسة عالية».

بدوره، أشاد يزيد الراجحي بالتنظيم والجهود التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وإمارة منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن إقامة الرالي تمثل رسالة تعكس ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار، متوقعاً أن تشهد المنافسات مستوى عالياً من التنافسية بين المشاركين.

وعبّرت المتسابقة مها الحملي عن حماسها لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن الأجواء المصاحبة للحدث مميزة في ظل المشاركة الدولية الواسعة، مؤكدة أن تتويجها بالمركز الأول في نسخة سابقة من رالي جدة يمثل دافعاً إضافياً لها لتقديم مستوى مميز في السباق الحالي.

وفي السياق ذاته، أشاد المتسابق محمد البلوشي بجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في إقامة البطولة، لافتاً إلى النجاحات التي تحققها البطولات السعودية على مستوى المنطقة، وكشف عن تفضيله المشاركة في رالي جدة على خوض منافسات كأس العالم في البرتغال، في خطوة تعكس أهمية الحدث وجاذبيته بالنسبة للمتسابقين.

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رالي رياضة سباق السيارات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«كأس الأمير محمد بن سعود الكبير» يشعل منافسات سباقات الرياض

نخبة الجياد ستتنافس على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (نادي سباقات الخيل)
نخبة الجياد ستتنافس على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (نادي سباقات الخيل)
TT
TT

«كأس الأمير محمد بن سعود الكبير» يشعل منافسات سباقات الرياض

نخبة الجياد ستتنافس على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (نادي سباقات الخيل)
نخبة الجياد ستتنافس على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (نادي سباقات الخيل)

تتجه الأنظار إلى ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، الجمعة والسبت؛ حيث تتنافس نخبة الجياد على لقبي كأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء» (الفئة الثانية محلياً)، وكأس نادي سباقات الخيل (ليستد)، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من «موسم سباقات الرياض»، الذي يشهد إقامة 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبجوائز مالية إجمالية تتجاوز مليوني ريال.

ويستضيف الميدان الحفلين التاسع والعشرين والثلاثين يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وسط ترقب لمواجهات قوية، يتقدمها سباق كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المقرر إقامته الجمعة على مسافة 2000 متر، بجائزة مالية تبلغ 500 ألف ريال، والمخصص لخيل الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكثر.

ويبرز الجواد «ونعمين»، الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد للإنتاج المحلي، ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب؛ حيث يشارك بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مواجهة مرتقبة مع الجوادين «تحزيم» و«طاوي السهل»، اللذين يحملان شعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

كما تضم قائمة المنافسين الجواد «بدر السماوي»، بشعار عبد الإله عبد العزيز الموسى، و«الكمندان»، بشعار أبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، في شوط يُنتظر أن يشهد منافسة قوية بين الجياد المشاركة.

وفي أمسية السبت، تتواصل المنافسات بإقامة كأس نادي سباقات الخيل (ليستد)، المخصص للخيل العربية الأصيلة، على مسافة 2000 متر، وبجائزة مالية تبلغ 150 ألف ريال.

ويتقدم الجواد «متوكل الخالدية»، بشعار إسطبلات الخالدية، قائمة المرشحين للمنافسة على الكأس، إلى جانب الفرس «الغبراء»، التي تشارك بشعار إسطبل شركة أبناء مبارك بن هندي الخالدي.

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