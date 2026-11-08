بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد

حملت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر نوفمبر، التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس، رسائل واضحة حول مساعي الأخير لضخ دماء جديدة وتجهيز أخرى لمعترك المنافسات الدولية.

وشهدت القائمة انضمام ثلاثة أسماء تحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب السعودي للمرة الأولى في مسيرتها الدولية، وهم: سلطان تنكر مدافع الحزم، وعبد الله الخطيب مدافع الاتفاق، وفارس عابدي لاعب الاتحاد.

وقدّم سلطان تنكر مستويات دفاعية ثابتة في دوري المحترفين هذا الموسم، بخوضه 11 مباراة منها 10 أساسياً بمجموع 908 دقائق، وبمعدل 83 دقيقة في المباراة، ونجح في دخول تشكيلة الأسبوع مرتين، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين، مسجلاً معدل تشتيت متميز بـ 5.5 كرة في اللقاء، ودقة تمريرات بلغت 88 في المائة بمعدل 23.8 تمريرة صحيحة في المباراة.

عبد الله الخطيب قدم مستويات لافتة مع الاتفاق هذا الموسم (تصوير: عدنان مهدلي)

وفي السياق ذاته، يُعد عبد الله الخطيب أحد أبرز الأسماء بأرقام هجومية ودفاعية متكاملة إذ لعب 12 مباراة منها 11 أساسياً بإجمالي 1031 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين أحدهما بالرأس والآخر بالقدم اليسرى وصنع هدفاً آخر، مع دقة تمريرات عالية بلغت 91 في المائة بمعدل 40.5 تمريرة صحيحة، كما أظهر سرعة لافتة بلغت 35.4 كم في الساعة، وأسهم في نظافة الشباك في 3 مباريات دون ارتكاب أي خطأ مباشر.

أما فارس عابدي فقد خاض 11 مباراة أساسية بمجموع 923 دقيقة ودخل تشكيلة الأسبوع مرة واحدة، وعلى الرغم من عدم تسجيله أهدافاً فإنه يُعد محطة صناعة مهمة بتقديم تمريرات حاسمة متوقعة بقيمة 0.75 ومعدل 1.0 تمريرة مفتاحية في المباراة، إلى جانب نشاطه الهجومي بلمس الكرة 69.1 مرة ودقة تمريرات تصل إلى 88 في المائة، وتسجيله معدل 2.5 تدخل في المباراة مع تفوقه في 45 في المائة من الالتحامات.

وعلى صعيد الأسماء التي تمتلك سجلاً دولياً سابقاً ولكنها تستدعى لأول مرة تحت قيادة دونيس، فقد قرر المدرب استعادة الثنائي تركي العمار صاحب الـ 13 مباراة دولية، ومحمد الكويكبي صاحب الـ 9 مباريات دولية، لتقديم الإضافة الفنية وخبرتهما الميدانية في دعم صفوف المنتخب.

سلطان تنكر أظهر قدرات دفاعية مذهلة بشعار الحزم (تصوير: سعد الدوسري)

وتضم القائمة أيضاً فئة ثالثة تتمثل في اللاعبين الذين استدعوا من قبل ولم يشاركوا في أي مباراة دولية، منها عبد الملك العييري لاعب نيوم الذي سبق أن تلقى دعوة للانضمام إلى القائمة في عهد المدرب السابق هيرفي رينارد دون أن يخوض أي مباراة دولية.

ويأتي استدعاؤه حالياً من أجل متابعة تطوره بعد خوضه 12 مباراة هذا الموسم منها 11 أساسياً بإجمالي 894 دقيقة بمعدل 75 دقيقة في المباراة، إذ سجل دقة تمريرات 85 في المائة مع تفوقه في 64 في المائة من الالتحامات الهوائية، كما سجل سرعة مميزة بلغت 35.8 كم في الساعة.

كما ينتظر الحارس حامد الشنقيطي ظهوره الدولي الأول بعد أن استدعي في أكثر من مناسبة سابقة.