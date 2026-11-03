واتكينز: حققنا فوزاً مهماً قبل التوقف... وحرصت على بناء علاقات إيجابية في الهلال

أعرب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال السعودي، عن سعادته بالأجواء الإيجابية داخل الفريق، وارتياحه إلى تألقه التهديفي، عقب قيادته الهلال للفوز على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال واتكينز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده إلى جانب مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي عقب المباراة: «منذ انضمامي إلى الهلال، حرصت على بناء علاقات جيدة مع الجميع، سواء المدرب أو زملائي اللاعبون، وكذلك جماهير الفريق».

️| أولي واتكينز لاعب فريق #الهلال في المؤتمر الصحافي:- منذ انضمامي للفريق عملت على بناء علاقة جيدة مع الجميع، المدرب واللاعبين، وكذلك جماهير فريقنا.#الهلال_شباب_الأهلي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/MxLGZt829N — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وعن الفوز على شباب الأهلي، أضاف المهاجم الإنجليزي الدولي: «قدمنا مباراة ممتازة أمام منافس قوي، ونجحنا في تحقيق انتصار مهم، ترافق مع أداء جميل قبل الدخول في فترة التوقف».

وكان واتكينز قد سجل هدفَي الهلال في المواجهة، ليقود فريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى مراكز المقدمة في ترتيب منطقة الغرب، بعد تعثره بالخسارة أمام الشمال القطري في الدوحة خلال الجولة السابقة.