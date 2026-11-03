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الرياضة رياضة سعودية

تأجيل كأس آسيا يعيد مستقبل دونيس مع الأخضر إلى الواجهة

عقود مدربي منتخبات القارة تواجه اختباراً جديداً

دونيس مدرب السعودية (رويترز)
دونيس مدرب السعودية (رويترز)
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تأجيل كأس آسيا يعيد مستقبل دونيس مع الأخضر إلى الواجهة

دونيس مدرب السعودية (رويترز)
دونيس مدرب السعودية (رويترز)

أعاد قرار تأجيل كأس آسيا السعودية 2027 فتح ملف مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، بعدما أصبح موعد البطولة يتجاوز نهاية عقده في يونيو (حزيران) المقبل، في وقت كانت فيه مفاوضات سابقة مع الإسباني روبرتو مارتينيز والفرنسي ديدييه ديشان قد أثارت تساؤلات بشأن هوية المدرب الذي سيقود «الأخضر» في البطولة القارية.

ويضع التأجيل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام قرار فني مهم، بعدما كان دونيس يستعد لقيادة المنتخب في يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي نقل البطولة إلى الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028، بانتظار اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمواعيد الجديدة.

هل يعود مارتينيز للواجهة؟ (رويترز)

وكانت مصادر «الشرق الأوسط» قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اتفاق مبدئي جرى مع مارتينيز لتولي تدريب المنتخب لمدة أربعة أعوام، مقابل نحو 13 مليون يورو سنوياً. وحسب المصادر، فإن المدرب الإسباني وافق خلال المفاوضات على قيادة «الأخضر»، وبقي ينتظر الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، فيما نفى مصدر في الاتحاد السعودي آنذاك إبرام اتفاق رسمي معه، مؤكداً استمرار دونيس في منصبه علماً بأن مصادر موثوقة قالت إن الاتفاق مع مارتينيز مشروط بعد كأس آسيا التي كان مفترضاً أن تقام في يناير المقبل.

ديديه ديشان من المرشحين لتدريب السعودية (رويترز)

وشملت الخيارات التي جرى بحثها الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، ضمن دراسة أسماء تدريبية لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن ديشان عُرض عبر وكلاء على اتحاد القدم. غير أن هذه التحركات لم تتحول إلى قرار معلن بشأن رحيل دونيس، الذي عزز موقفه بعد قيادة السعودية إلى لقب كأس الخليج السابعة والعشرين، إثر الفوز على الإمارات بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

وأثارت فكرة استبداله اعتراضات بين جماهير سعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبت باستمراره ورفضت التعاقد مع مارتينيز، عادّةً أن تجربتيه مع بلجيكا والبرتغال لم ترتقيا إلى مستوى التطلعات، خصوصاً في البطولات الكبرى. ويمنح التأجيل الاتحاد السعودي وقتاً إضافياً لحسم مستقبل الجهاز الفني، لكنه يضعه أمام خيار تمديد عقد دونيس أو المضي في تغيير المدرب قبل البطولة.

ولا ينفرد المنتخب السعودي بهذا الوضع، إذ كشفت تقارير صحافية نشرت عقب التأجيل أن عدداً من المنتخبات الآسيوية أصبح مطالباً بمراجعة عقود مدربيه، بعدما كان انتهاء البطولة في فبراير (شباط) 2027 يمثل محطة لتقييم الأجهزة الفنية أو تغييرها.

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ف.ب)

وتبرز اليابان في مقدمة المنتخبات المتأثرة، بعدما أعلن اتحادها استمرار هاجيمي مورياسو حتى نهاية كأس آسيا، على أن يتولى غو أويوا المهمة بعد ذلك. وحسب «ستار نيوز» الكورية، نقلاً عن «سبونيتشي» اليابانية، فإن الاتحاد الياباني قد يمضي في تسليم المهمة إلى أويوا رغم التأجيل، تفادياً لتقليص فترة إعداده للاستحقاقات المقبلة. لكنّ مسؤولاً فنياً في الاتحاد الياباني أكد أن القرار لم يُحسم.

توني بوبوفيتش مدرب أستراليا (رويترز)

وفي أستراليا، يواجه توني بوبوفيتش وضعاً مشابهاً، بعدما اختار تمديداً قصيراً لقيادة المنتخب حتى البطولة في موعدها الأصلي، رغم طرح اتفاق أطول عليه. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، في تقرير نشرته «الغارديان»، أن التأجيل قد ينعكس على مستقبله، إذ كان ينتظر انتهاء المنافسات لتحديد خطوته التالية، ما يستدعي مناقشة استمرار ارتباطه بالمنتخب فترة إضافية.

روبرت مورينو مدرب كوريا الجنوبية (رويترز)

أما كوريا الجنوبية، فتواجه قراراً أكثر إلحاحاً بشأن الإسباني روبرت مورينو، الذي عُين مدرباً مؤقتاً بعقد ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع إمكانية تمديده لقيادة كأس آسيا. وحسب وكالة «يونهاب»، فإن الاتحاد الكوري كان يعتزم تقييم المدرب بعد ست مباريات دولية، لكن التأجيل يفرض حسم مستقبله قبل أكثر من عام من الموعد الجديد للبطولة.

غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)

وفي العراق، ترتبط المسألة بالأعباء المالية، بعدما اختار الأسترالي غراهام أرنولد تمديد عقده ستة أشهر فقط، رغم عرض اتفاق لأربع سنوات.

وذكرت صحيفة «توي تري» الفيتنامية أن عقده ينتهي في فبراير 2027، مشيرة إلى أن رواتب الجهاز الفني، التي تتراوح إجمالاً بين 150 و160 ألف دولار شهرياً، ستشكل عاملاً مهماً في مفاوضات التمديد.

كيم سانغ سيك مدرب فيتنام (الاتحاد الفيتنامي)

ويمتد تأثير التأجيل إلى فيتنام، حيث ينتهي عقد الكوري كيم سانغ سيك مطلع 2027، وفق «توي تري»، وكذلك فابيو كانافارو مع أوزبكستان في أكتوبر 2027، وهيليو سوزا مع الكويت خلال الصيف المقبل. وتناولت الصحيفة أيضاً مستقبل بادو الزاكي مع الأردن، وجولين لوبيتيغي مع قطر، إلى جانب الأجهزة الفنية لمنتخبات أخرى.

وتكشف هذه الحالات أن التأجيل لا يقتصر على إعادة ترتيب المعسكرات والمباريات، بل يمتد إلى الحسابات التعاقدية والمالية للاتحادات الوطنية، التي أصبحت مطالبة بالموازنة بين الاستقرار الفني وتكاليف التمديد أو تغيير المدربين.

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كأس آسيا الدوري السعودي كأس الخليج كرة القدم رياضة السعودية

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تأجيل كأس آسيا يعيد مستقبل دونيس مع الأخضر إلى الواجهة

دونيس مدرب السعودية (رويترز)
دونيس مدرب السعودية (رويترز)
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تأجيل كأس آسيا يعيد مستقبل دونيس مع الأخضر إلى الواجهة

دونيس مدرب السعودية (رويترز)
دونيس مدرب السعودية (رويترز)

أعاد قرار تأجيل كأس آسيا السعودية 2027 فتح ملف مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، بعدما أصبح موعد البطولة يتجاوز نهاية عقده في يونيو (حزيران) المقبل، في وقت كانت فيه مفاوضات سابقة مع الإسباني روبرتو مارتينيز والفرنسي ديدييه ديشان قد أثارت تساؤلات بشأن هوية المدرب الذي سيقود «الأخضر» في البطولة القارية.

ويضع التأجيل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام قرار فني مهم، بعدما كان دونيس يستعد لقيادة المنتخب في يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي نقل البطولة إلى الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028، بانتظار اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمواعيد الجديدة.

هل يعود مارتينيز للواجهة؟ (رويترز)

وكانت مصادر «الشرق الأوسط» قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اتفاق مبدئي جرى مع مارتينيز لتولي تدريب المنتخب لمدة أربعة أعوام، مقابل نحو 13 مليون يورو سنوياً. وحسب المصادر، فإن المدرب الإسباني وافق خلال المفاوضات على قيادة «الأخضر»، وبقي ينتظر الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، فيما نفى مصدر في الاتحاد السعودي آنذاك إبرام اتفاق رسمي معه، مؤكداً استمرار دونيس في منصبه علماً بأن مصادر موثوقة قالت إن الاتفاق مع مارتينيز مشروط بعد كأس آسيا التي كان مفترضاً أن تقام في يناير المقبل.

ديديه ديشان من المرشحين لتدريب السعودية (رويترز)

وشملت الخيارات التي جرى بحثها الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، ضمن دراسة أسماء تدريبية لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن ديشان عُرض عبر وكلاء على اتحاد القدم. غير أن هذه التحركات لم تتحول إلى قرار معلن بشأن رحيل دونيس، الذي عزز موقفه بعد قيادة السعودية إلى لقب كأس الخليج السابعة والعشرين، إثر الفوز على الإمارات بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

وأثارت فكرة استبداله اعتراضات بين جماهير سعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبت باستمراره ورفضت التعاقد مع مارتينيز، عادّةً أن تجربتيه مع بلجيكا والبرتغال لم ترتقيا إلى مستوى التطلعات، خصوصاً في البطولات الكبرى. ويمنح التأجيل الاتحاد السعودي وقتاً إضافياً لحسم مستقبل الجهاز الفني، لكنه يضعه أمام خيار تمديد عقد دونيس أو المضي في تغيير المدرب قبل البطولة.

ولا ينفرد المنتخب السعودي بهذا الوضع، إذ كشفت تقارير صحافية نشرت عقب التأجيل أن عدداً من المنتخبات الآسيوية أصبح مطالباً بمراجعة عقود مدربيه، بعدما كان انتهاء البطولة في فبراير (شباط) 2027 يمثل محطة لتقييم الأجهزة الفنية أو تغييرها.

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ف.ب)

وتبرز اليابان في مقدمة المنتخبات المتأثرة، بعدما أعلن اتحادها استمرار هاجيمي مورياسو حتى نهاية كأس آسيا، على أن يتولى غو أويوا المهمة بعد ذلك. وحسب «ستار نيوز» الكورية، نقلاً عن «سبونيتشي» اليابانية، فإن الاتحاد الياباني قد يمضي في تسليم المهمة إلى أويوا رغم التأجيل، تفادياً لتقليص فترة إعداده للاستحقاقات المقبلة. لكنّ مسؤولاً فنياً في الاتحاد الياباني أكد أن القرار لم يُحسم.

توني بوبوفيتش مدرب أستراليا (رويترز)

وفي أستراليا، يواجه توني بوبوفيتش وضعاً مشابهاً، بعدما اختار تمديداً قصيراً لقيادة المنتخب حتى البطولة في موعدها الأصلي، رغم طرح اتفاق أطول عليه. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، في تقرير نشرته «الغارديان»، أن التأجيل قد ينعكس على مستقبله، إذ كان ينتظر انتهاء المنافسات لتحديد خطوته التالية، ما يستدعي مناقشة استمرار ارتباطه بالمنتخب فترة إضافية.

روبرت مورينو مدرب كوريا الجنوبية (رويترز)

أما كوريا الجنوبية، فتواجه قراراً أكثر إلحاحاً بشأن الإسباني روبرت مورينو، الذي عُين مدرباً مؤقتاً بعقد ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع إمكانية تمديده لقيادة كأس آسيا. وحسب وكالة «يونهاب»، فإن الاتحاد الكوري كان يعتزم تقييم المدرب بعد ست مباريات دولية، لكن التأجيل يفرض حسم مستقبله قبل أكثر من عام من الموعد الجديد للبطولة.

غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)

وفي العراق، ترتبط المسألة بالأعباء المالية، بعدما اختار الأسترالي غراهام أرنولد تمديد عقده ستة أشهر فقط، رغم عرض اتفاق لأربع سنوات.

وذكرت صحيفة «توي تري» الفيتنامية أن عقده ينتهي في فبراير 2027، مشيرة إلى أن رواتب الجهاز الفني، التي تتراوح إجمالاً بين 150 و160 ألف دولار شهرياً، ستشكل عاملاً مهماً في مفاوضات التمديد.

كيم سانغ سيك مدرب فيتنام (الاتحاد الفيتنامي)

ويمتد تأثير التأجيل إلى فيتنام، حيث ينتهي عقد الكوري كيم سانغ سيك مطلع 2027، وفق «توي تري»، وكذلك فابيو كانافارو مع أوزبكستان في أكتوبر 2027، وهيليو سوزا مع الكويت خلال الصيف المقبل. وتناولت الصحيفة أيضاً مستقبل بادو الزاكي مع الأردن، وجولين لوبيتيغي مع قطر، إلى جانب الأجهزة الفنية لمنتخبات أخرى.

وتكشف هذه الحالات أن التأجيل لا يقتصر على إعادة ترتيب المعسكرات والمباريات، بل يمتد إلى الحسابات التعاقدية والمالية للاتحادات الوطنية، التي أصبحت مطالبة بالموازنة بين الاستقرار الفني وتكاليف التمديد أو تغيير المدربين.

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كأس آسيا الدوري السعودي كأس الخليج كرة القدم رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بسبب «كأس آسيا»... رابطة الدوري السعودي تؤجل الجولة الـ13 وتعيد ترتيب الروزنامة

«الرابطة» ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة وبعد عقد ورشة العمل مع الأندية (الدوري السعودي)
«الرابطة» ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة وبعد عقد ورشة العمل مع الأندية (الدوري السعودي)
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بسبب «كأس آسيا»... رابطة الدوري السعودي تؤجل الجولة الـ13 وتعيد ترتيب الروزنامة

«الرابطة» ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة وبعد عقد ورشة العمل مع الأندية (الدوري السعودي)
«الرابطة» ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة وبعد عقد ورشة العمل مع الأندية (الدوري السعودي)

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ضمن مراجعة شاملة لإعادة توزيع جولات المسابقة على ما تبقّى من الموسم، في خطوة تستهدف تحقيق توازن أفضل في جدول المباريات ومراعاة فترات التعافي والاستشفاء للاعبين.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة تأتي في ضوء المستجدات المرتبطة بالروزنامة الرياضية، وإتاحة مساحة إضافية في جدول الموسم، بما يسمح بإعادة تقييم توزيع المباريات بصورة متكاملة، وتحقيق أفضل توازن ممكن في وتيرة إقامة المواجهات خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم الرابطة عقد ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بروزنامة المسابقة، والاستماع إلى رؤية الأندية ومقترحاتها، وصولاً إلى أفضل تصور ممكن لجدولة المباريات المتبقية من الموسم.

وأكدت الرابطة أنها ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة، بعد استكمال المراجعة واعتماد التوزيع المحدث للروزنامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي قرار تأجيل الجولة الثالثة عشرة عقب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، ونقل موعدها من الفترة الممتدة بين 7 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) 2027 إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وهو ما أتاح مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية لإعادة ترتيب جولات الدوري السعودي.

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الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027

كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)
كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027

كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)
كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 إلى 21 يناير (كانون الثاني) 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان محدداً بين 7 يناير و5 فبراير (شباط) 2027.

جاء القرار عقب التنسيق بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ليشهد موعد النسخة المقبلة تغييراً يمتد إلى نحو عام عن الجدول الزمني المعلن سابقاً.

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة القارية، تليق بمكانة السعودية وتطلعات الجماهير الآسيوية.

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