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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ترقب وصول شباب الأهلي إلى الرياض الاثنين

الحكام وإداريو النادي الإماراتي سبقوا البعثة إلى العاصمة السعودية

فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ترقب وصول شباب الأهلي إلى الرياض الاثنين

فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن ترقب وصول بعثة فريق شباب الأهلي الإماراتي إلى العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، استعداداً لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، دون أن يتضح حتى الآن التوقيت المحدد لوصول البعثة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من إداريي فريق شباب الأهلي الإماراتي وصلوا إلى الرياض، الأحد، فيما يُنتظر وصول بقية أفراد البعثة، الاثنين، دون تحديد ساعة وصولهم حتى الآن.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم لا يملكان حتى الآن معلومات دقيقة بشأن توقيت وصول البعثة، وكذلك نادي الهلال الذي يتولى عادة استقبال الفرق الضيفة، على خلاف ما جرت عليه العادة من معرفة مواعيد وصول الفرق قبل أكثر من 48 ساعة من انطلاق المواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة والطاقم التحكيمي وصلوا إلى السعودية، الأحد، في أوقات متفرقة، استعداداً للمواجهة المقررة الثلاثاء.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة فريق العين الإماراتي في وقت سابق إلى مدينة جدة، وأجرى الفريق تدريباته مساء الأحد على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية»، استعداداً لمواجهة الاتحاد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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5 تحديات تضع خبرات «البلوي» على المحك في نادي التعاون

مهمة صعبة تنتظر البلوي في نادي التعاون (نادي التعاون)
مهمة صعبة تنتظر البلوي في نادي التعاون (نادي التعاون)
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5 تحديات تضع خبرات «البلوي» على المحك في نادي التعاون

مهمة صعبة تنتظر البلوي في نادي التعاون (نادي التعاون)
مهمة صعبة تنتظر البلوي في نادي التعاون (نادي التعاون)

يواجه حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي التعاون، تحديات عدة في مهمته الرياضية الجديدة، التي ستكون من خلال محطة تحمل طابعاً مختلفاً عن تجاربه السابقة في الاتحاد ومن ثم الخلود.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يخوض فيه التعاون استحقاقات محلية وقارية متتابعة تتطلب موقفاً إدارياً حازماً وقادراً على التعامل مع الضغوطات والملفات الفنية والإدارية الطارئة. وتبرز في مقدمة التحديات التي تنتظر البلوي مسألة التكيف السريع مع البيئة الإدارية والثقافة الرياضية لنادي التعاون، والتي تعتمد على الهدوء والاستقرار والعمل بعيداً عن الصخب الإعلامي، وهو ما يختلف عن طبيعة عمله السابق.

وسيكون البلوي مطالباً بالانسجام السريع مع منظومة «السكري» ونهج إدارته الحالية للحفاظ على مكتسبات الفريق وعدم إحداث فجوة تنقلية قد تؤثر على استقرار غرفة الملابس.

وعلى الصعيد النفسي والفني، يأتي تحدي إعادة الثقة للاعبين والخروج بالفريق من دوامة الضغوط النفسية عقب سلسلة النتائج السلبية الأخيرة بوصفه أحد أهم الأولويات العاجلة أمام المدير التنفيذي الجديد.

ويتطلب هذا الملف عملاً إدارياً مكثفاً لإعادة التوازن المعنوي داخل المنظومة، وامتصاص غضب الجماهير، وخلق بيئة محفزة تعيد للكتيبة التعاونية روح المنافسة والشغف للعودة إلى طريق الانتصارات. كما يواجه البلوي تحدي إدارة الاستحقاقات المزدوجة ومداورة الضغوط الناتجة عن المشاركة في منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب بطولة دوري أبطال آسيا 2، وتتطلب هذه المرحلة التعامل الاحترافي مع ملف الإصابات والجاهزية البدنية وتجهيز الصف الثاني، إضافة إلى إدارة ملفات تجديد عقود اللاعبين والميركاتو القادم لتلبية احتياجات الجهاز الفني، وربما تغيير بعض اللاعبين الأجانب ودعم دكة البدلاء بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

ويمثل الحفاظ على هوية التعاون بوصفه «منافساً دائماً» أمام أندية الصندوق والشركات تحدياً محورياً آخر، إذ يتعين عليه توجيه الموارد المالية والإدارية المتاحة بكفاءة عالية لتحقيق أعلى عائد رياضي، والموازنة بين الطموحات الكبيرة للجمهور التعاوني والمحافظة على التوازن المالي والتنظيمي، وهو ما يضع خبرته الإدارية الطويلة أمام اختبار حقيقي في سكري القصيم.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ترقب وصول شباب الأهلي إلى الرياض الاثنين

فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ترقب وصول شباب الأهلي إلى الرياض الاثنين

فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)
فريق شباب الأهلي الإماراتي سيواجه الهلال الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة (نادي شباب الأهلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن ترقب وصول بعثة فريق شباب الأهلي الإماراتي إلى العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، استعداداً لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، دون أن يتضح حتى الآن التوقيت المحدد لوصول البعثة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من إداريي فريق شباب الأهلي الإماراتي وصلوا إلى الرياض، الأحد، فيما يُنتظر وصول بقية أفراد البعثة، الاثنين، دون تحديد ساعة وصولهم حتى الآن.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم لا يملكان حتى الآن معلومات دقيقة بشأن توقيت وصول البعثة، وكذلك نادي الهلال الذي يتولى عادة استقبال الفرق الضيفة، على خلاف ما جرت عليه العادة من معرفة مواعيد وصول الفرق قبل أكثر من 48 ساعة من انطلاق المواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة والطاقم التحكيمي وصلوا إلى السعودية، الأحد، في أوقات متفرقة، استعداداً للمواجهة المقررة الثلاثاء.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة فريق العين الإماراتي في وقت سابق إلى مدينة جدة، وأجرى الفريق تدريباته مساء الأحد على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية»، استعداداً لمواجهة الاتحاد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
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«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رصد ملاحظات تنظيمية تسبق مباراة الاتحاد والعين الإماراتي في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تمثلت في عدم حضور مدرب الفريق الضيف «الصربي فلاديمير إيفيتش» إلى المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إلى جانب تأخر وصول بعثة الفريق عن الموعد المحدد لإجراء المران على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ووفقاً للمصادر، فإن المؤتمر الصحافي كان مقرراً إقامته بمقر نادي الاتحاد، إلا أن مدرب العين لم يحضر في الموعد والمكان المحدد، فيما أبلغ المنسق الإعلامي للفريق الإماراتي الجهات المعنية بأن المؤتمر سيُعقد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وامتدت الملاحظات التنظيمية إلى الحصة التدريبية للفريق الإماراتي، بعدما تأخر وصول حافلته إلى الملعب لمدة ساعة كاملة، إذ كان من المقرر حضور الفريق عند الساعة السابعة مساءً، قبل أن يصل في الثامنة، مما أدى إلى تأخر انطلاق التدريبات.

وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن تقريراً سيُرفع إلى الجهات المختصة يتضمن هذه الوقائع، وسط توقعات بفرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف دولار على خلفية غياب المدرب عن المؤتمر الصحافي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب وفق الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المحتملة ستخضع لمراجعة الجهات المختصة وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة، على أن يُحسم أمر العقوبات بعد الاطلاع على التقرير، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

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