مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ترقب وصول شباب الأهلي إلى الرياض الاثنين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن ترقب وصول بعثة فريق شباب الأهلي الإماراتي إلى العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، استعداداً لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، دون أن يتضح حتى الآن التوقيت المحدد لوصول البعثة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من إداريي فريق شباب الأهلي الإماراتي وصلوا إلى الرياض، الأحد، فيما يُنتظر وصول بقية أفراد البعثة، الاثنين، دون تحديد ساعة وصولهم حتى الآن.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم لا يملكان حتى الآن معلومات دقيقة بشأن توقيت وصول البعثة، وكذلك نادي الهلال الذي يتولى عادة استقبال الفرق الضيفة، على خلاف ما جرت عليه العادة من معرفة مواعيد وصول الفرق قبل أكثر من 48 ساعة من انطلاق المواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة والطاقم التحكيمي وصلوا إلى السعودية، الأحد، في أوقات متفرقة، استعداداً للمواجهة المقررة الثلاثاء.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة فريق العين الإماراتي في وقت سابق إلى مدينة جدة، وأجرى الفريق تدريباته مساء الأحد على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية»، استعداداً لمواجهة الاتحاد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.