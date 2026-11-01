«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رصد ملاحظات تنظيمية تسبق مباراة الاتحاد والعين الإماراتي في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تمثلت في عدم حضور مدرب الفريق الضيف «الصربي فلاديمير إيفيتش» إلى المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إلى جانب تأخر وصول بعثة الفريق عن الموعد المحدد لإجراء المران على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ووفقاً للمصادر، فإن المؤتمر الصحافي كان مقرراً إقامته بمقر نادي الاتحاد، إلا أن مدرب العين لم يحضر في الموعد والمكان المحدد، فيما أبلغ المنسق الإعلامي للفريق الإماراتي الجهات المعنية بأن المؤتمر سيُعقد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وامتدت الملاحظات التنظيمية إلى الحصة التدريبية للفريق الإماراتي، بعدما تأخر وصول حافلته إلى الملعب لمدة ساعة كاملة، إذ كان من المقرر حضور الفريق عند الساعة السابعة مساءً، قبل أن يصل في الثامنة، مما أدى إلى تأخر انطلاق التدريبات.

وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن تقريراً سيُرفع إلى الجهات المختصة يتضمن هذه الوقائع، وسط توقعات بفرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف دولار على خلفية غياب المدرب عن المؤتمر الصحافي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب وفق الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المحتملة ستخضع لمراجعة الجهات المختصة وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة، على أن يُحسم أمر العقوبات بعد الاطلاع على التقرير، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.