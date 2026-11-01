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الرياضة رياضة سعودية

«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: رصد ملاحظات تنظيمية على النادي الإماراتي في جدة

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
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«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رصد ملاحظات تنظيمية تسبق مباراة الاتحاد والعين الإماراتي في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تمثلت في عدم حضور مدرب الفريق الضيف «الصربي فلاديمير إيفيتش» إلى المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إلى جانب تأخر وصول بعثة الفريق عن الموعد المحدد لإجراء المران على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ووفقاً للمصادر، فإن المؤتمر الصحافي كان مقرراً إقامته بمقر نادي الاتحاد، إلا أن مدرب العين لم يحضر في الموعد والمكان المحدد، فيما أبلغ المنسق الإعلامي للفريق الإماراتي الجهات المعنية بأن المؤتمر سيُعقد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وامتدت الملاحظات التنظيمية إلى الحصة التدريبية للفريق الإماراتي، بعدما تأخر وصول حافلته إلى الملعب لمدة ساعة كاملة، إذ كان من المقرر حضور الفريق عند الساعة السابعة مساءً، قبل أن يصل في الثامنة، مما أدى إلى تأخر انطلاق التدريبات.

وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن تقريراً سيُرفع إلى الجهات المختصة يتضمن هذه الوقائع، وسط توقعات بفرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف دولار على خلفية غياب المدرب عن المؤتمر الصحافي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب وفق الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المحتملة ستخضع لمراجعة الجهات المختصة وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة، على أن يُحسم أمر العقوبات بعد الاطلاع على التقرير، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

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«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
TT
TT

«مران متأخر» و«مؤتمر ملغى» يهددان بغرامة مالية على العين

فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رصد ملاحظات تنظيمية تسبق مباراة الاتحاد والعين الإماراتي في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تمثلت في عدم حضور مدرب الفريق الضيف «الصربي فلاديمير إيفيتش» إلى المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إلى جانب تأخر وصول بعثة الفريق عن الموعد المحدد لإجراء المران على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ووفقاً للمصادر، فإن المؤتمر الصحافي كان مقرراً إقامته بمقر نادي الاتحاد، إلا أن مدرب العين لم يحضر في الموعد والمكان المحدد، فيما أبلغ المنسق الإعلامي للفريق الإماراتي الجهات المعنية بأن المؤتمر سيُعقد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وامتدت الملاحظات التنظيمية إلى الحصة التدريبية للفريق الإماراتي، بعدما تأخر وصول حافلته إلى الملعب لمدة ساعة كاملة، إذ كان من المقرر حضور الفريق عند الساعة السابعة مساءً، قبل أن يصل في الثامنة، مما أدى إلى تأخر انطلاق التدريبات.

وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن تقريراً سيُرفع إلى الجهات المختصة يتضمن هذه الوقائع، وسط توقعات بفرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف دولار على خلفية غياب المدرب عن المؤتمر الصحافي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب وفق الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المحتملة ستخضع لمراجعة الجهات المختصة وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة، على أن يُحسم أمر العقوبات بعد الاطلاع على التقرير، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

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دوري أبطال آسيا كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
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وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)

وقّعت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، وتطوير المبادرات الرياضية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع التي أُقيمت في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فيما مثّلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرئيسة التنفيذية عبير العقل.

وتقوم المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية لتنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، ودعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من إمكانات وخدمات الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة.

كما تشمل مجالات التعاون بحث الآليات المناسبة لجذب المستثمرين والرعاة في القطاع الرياضي بما يعزز الدعم في القطاع في محافظة العلا، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية، والتنسيق في تنفيذ الخطط والحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط البدني إلى جانب تنمية القدرات البشرية من خلال البرامج والدورات التدريبية.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، وتوحيد الجهود لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمحافظة، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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الرياضة العلا السعودية
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فيسينغ: الاتحاد سيُظهر شخصيته أمام العين

فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
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فيسينغ: الاتحاد سيُظهر شخصيته أمام العين

فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي، المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه يدرك نقاط القوة والضعف لدى منافسه، ويتطلع إلى تقديم أداء يعكس تطوره في الفترة الأخيرة.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «هي مواجهة نتطلع إليها أمام فريق قوي، نريد إظهار شخصيتنا ونحن مستعدون لها. تنتظرنا حصة تدريبية أخيرة للتحضير، وسنكون في أتم الجاهزية».

وعن كيفية التعامل مع قوة العين وإمكانية تغيير أسلوب الاتحاد، قال: «العين فريق قوي ورائع، ونحن كذلك نمتلك العناصر والإمكانيات. نحن في مرحلة تطور ووصلنا إلى مستوى جيد، لكن المشوار لا يزال طويلاً، ولدينا هدف وطموح نريد تحقيقه، واللاعبون يعرفون ما أريده منهم».

وتطرق مدرب الاتحاد إلى سياسة التدوير بين المهاجمين، موضحاً أن توزيع الأحمال يفرض عليه عدم الاعتماد على لاعب واحد، في ظل خوض الفريق 17 مباراة حتى الآن، وقال: «لدينا جورج ويوسف وصالح، والأخير له تأثير أيضاً في غرفة الملابس. روح الفريق رائعة، وكل مهاجم يدعم الآخر، ومن واجبي كمدرب توزيع الأحمال، فلا يمكن للاعب واحد خوض جميع المباريات».

وعن حالة المصابين روجر ودومبيا، أشار فيسينغ إلى أن الثنائي يعمل بشكل جيد من أجل العودة، مضيفاً: «أنا سعيد بوجودهما وعملهما، وليست من مهامي متابعة تطور حالتهما خلال مرحلة التعافي، لكنني أرى روحهما مع المجموعة والعمل الذي يقومان به للعودة».

وحول عدم إجراء مداورة واسعة أمام أبها، رغم ضغط المباريات والسفر قبل مواجهة العين، قال: «لست سعيداً بفقدان نقطتين، وأبها عرف كيف يدافع. لو حققنا الفوز لتغيرت الأسئلة. حصل المنافس على فرصتين، ولو استطعنا تسجيل فرصنا لكان كل شيء مختلفاً. قرارات التدوير تعتمد على عدة جوانب، ومهمتي اتخاذ القرار الأفضل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن قدرة العين على استغلال المساحات، وما إذا كانت مواجهة شباب الأهلي شكلت درساً للاتحاد، قال فيسينغ: «تحدثنا عدة مرات بعد تلك المواجهة، وكانت هناك ظروف محددة صاحبتها، وقد تجاوزناها. درسنا نقاط القوة والضعف لدى العين جيداً، ونعرف كيف يهاجم وكيف يدافع، وسنعمل على استغلال نقاط قوتنا ونقاط الضعف لديه».

من جانبه، أكد مختار علي، لاعب الاتحاد، تطلع الفريق إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، وقال: «كما ذكر المدرب، نحن متحمسون للمواجهة، ونتطلع إلى تقديم الانتصار للجماهير الاتحادية، إلى جانب الظهور بأداء جميل».

وأضاف: «تطلعات الجماهير كبيرة، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو الانتصار. اللاعبون يعرفون مسؤوليتهم، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئاً حتى نسعد الجماهير».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مدى ارتياحه للعب في مركز المحور الدفاعي (6)، وما يتطلبه المركز من قوة بدنية وأدوار دفاعية، قال مختار علي: «نحظى بثقة المدرب للعب بالطريقة المناسبة، وليس أنا فقط، بل جميع اللاعبين. ندخل الملعب من أجل الاستمتاع؛ لأننا نحظى بالثقة الكاملة».

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