عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أداميس يواجه واربورتون في نزالات «زوفا بوكسينغ 13» بالعاصمة السعودية

ستقام ضمن منافسات «موسم الرياض» 14 نوفمبر المقبل

«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
TT
TT

أداميس يواجه واربورتون في نزالات «زوفا بوكسينغ 13» بالعاصمة السعودية

«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)

تتجه الأنظار إلى العاصمة الرياض يوم السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يخوض الدومينيكاني كارلوس أداميس، بطل العالم في الوزن المتوسط لدى المجلس العالمي للملاكمة، مواجهة أمام الويلزي جيروم واربورتون، ضمن نزالات «زوفا بوكسينغ 13»، التي يستضيفها «ذا فينيو» في إطار النسخة السابعة من «موسم الرياض».

ويخوض أداميس النزال المقرر على مدى 10 جولات، بسجل احترافي يضم 25 انتصاراً، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، فيما يحتل المركز الأول في تصنيف مجلة «ذا رينغ» للوزن المتوسط، بعدما حافظ على لقبه في مواجهته الأخيرة أمام أوستن ويليامز.

في المقابل، يدخل واربورتون المواجهة بسجل يضم 18 انتصاراً، منها انتصاران بالضربة القاضية، مقابل خسارتين وتعادلين، بعدما حقق فوزين متتاليين خلال عام 2026 على بطل بريطانيا السابق ناثان هيني.

وفي مواجهة رئيسية أخرى، يلتقي الأسترالي جيسون مولوني، بطل العالم السابق، بالمكسيكي أندريس تيران، في نزال يمتد إلى 10 جولات. ويمتلك مولوني 29 انتصاراً، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل أربع خسائر، بينما يملك تيران 19 انتصاراً، منها 14 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين، وكان قد تغلب على فلويد دياز بالضربة القاضية في الجولة السادسة خلال مشاركته السابقة في «زوفا بوكسينغ 8».

وتشهد النزالات مواجهة بين الفرنسي برونو سوراس والبولندي كميل بيدناريك على مدى 10 جولات، إذ يمتلك سوراس 26 انتصاراً، منها خمسة بالضربة القاضية، فيما يدخل بيدناريك بسجل خالٍ من الهزائم، يتضمن 17 انتصاراً، منها 10 بالضربة القاضية.

كما يواجه المكسيكي إيفان أورتيز، الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال 15 مواجهة احترافية، الملاكم داريال كوتشمينوف، الذي يمتلك بدوره سجلاً خالياً من الهزائم في 10 مواجهات، منها ثمانية انتصارات بالضربة القاضية، في نزال مقرر على مدى ثماني جولات.

وتضم قائمة المشاركين الملاكمين الأوزبكيين جاهونغير زوكيروف وتولو بويماتوف، اللذين سبق لهما الظهور في نزالات «زوفا بوكسينغ»، حيث تغلب زوكيروف على زاكاري سبيلر خلال جولتين في النسخة الثامنة، بينما فاز بويماتوف على كاليب هول في النسخة السادسة خلال مايو (أيار) الماضي.

وفي مواجهة أخرى تمتد إلى 10 جولات، يلتقي رجب بوتاييف، صاحب 16 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية، بالكولومبي ألكسندر كاسترو، الذي يمتلك 15 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية.

مواضيع
الرياضة موسم الرياض الملاكمة السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فليك: يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خسارة الكرة الذهبية

رياضة عالمية لامين يامال مع أسرته بحفل الكرة الذهبية (أ.ف.ب)

فليك: يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خسارة الكرة الذهبية

أكد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، الجمعة، أن مهاجمه النجم لامين يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خيبة أمله بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
رياضة عالمية

مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات استثنائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إذ تُقام 8 مباريات يوم السبت، مقابل مباراة واحدة فقط يوم الأحد.

مهند علي (القاهرة)
رياضة عالمية لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
رياضة عالمية

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لا يستبعد لويس هاميلتون سائق فيراري أن يظل ضمن سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عند عودتها إلى أفريقيا في ثلاثينيات القرن الحالي.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)
رياضة عالمية

تشوبرا بطل العالم في رمي الرمح يستهدف العودة إلى التدريبات

قال الهندي نيراج تشوبرا، الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح، إن تعافيه من تمزق في الأربطة يسير على نحو جيد.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))
رياضة عالمية جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

قال جورج راسل سائق «مرسيدس» إن موسماً واحداً صعباً في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لن يحدد مسيرته.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: أبها يحبط الاتحاد بتعادل قاتل

الاتحاد عجز عن الحفاظ على شباكه بعد التقدم في النتيجة (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد عجز عن الحفاظ على شباكه بعد التقدم في النتيجة (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

الدوري السعودي: أبها يحبط الاتحاد بتعادل قاتل

الاتحاد عجز عن الحفاظ على شباكه بعد التقدم في النتيجة (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد عجز عن الحفاظ على شباكه بعد التقدم في النتيجة (تصوير: عدنان مهدلي)

تعرضت آمال الاتحاد في المزاحمة على صدارة ترتيب الفرق في الدوري السعودي للمحترفين لضربة موجعة، بعد تعادله أمام ضيفه أبها 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من البطولة.

وبعد انتصاره 2-1 على نيفتشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة وهو ثالث ‌انتصار على ‌التوالي يحققه في ​كل المسابقات، ‌بدا ⁠الاتحاد ​في طريقه ⁠للفوز على مضيفه في الدقيقة 27 عندما وضع دانيلو بيريرا الكرة في الشباك من مسافة قريبة لكن الحكم ألغاه بعدما لمس الكرة بيده قبل التسديد.

لكن حسام عوار ⁠وضع الاتحاد في المقدمة ‌في الدقيقة ‌52 مستغلاً خطأ الحارس دونوفان ​ليون الذي ‌انزلق أثناء تمرير الكرة لتصل ‌إليه ويضعها في الشباك.

وسجل البديل فيصل الصبياني هدف التعادل لأبها من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عشوائية من دفاع الاتحاد.

وبهذه النتيجة يظل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ​ويظفر أبها ​بنقطته الثالثة في 11 مباراة في المركز 18 والأخير.

مواضيع
الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أداميس يواجه واربورتون في نزالات «زوفا بوكسينغ 13» بالعاصمة السعودية

«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
TT
TT

أداميس يواجه واربورتون في نزالات «زوفا بوكسينغ 13» بالعاصمة السعودية

«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)
«ذا فينيو» يستضيف نزالات «زوفا بوكسينغ 13» يوم 14 نوفمبر (موسم الرياض)

تتجه الأنظار إلى العاصمة الرياض يوم السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يخوض الدومينيكاني كارلوس أداميس، بطل العالم في الوزن المتوسط لدى المجلس العالمي للملاكمة، مواجهة أمام الويلزي جيروم واربورتون، ضمن نزالات «زوفا بوكسينغ 13»، التي يستضيفها «ذا فينيو» في إطار النسخة السابعة من «موسم الرياض».

ويخوض أداميس النزال المقرر على مدى 10 جولات، بسجل احترافي يضم 25 انتصاراً، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، فيما يحتل المركز الأول في تصنيف مجلة «ذا رينغ» للوزن المتوسط، بعدما حافظ على لقبه في مواجهته الأخيرة أمام أوستن ويليامز.

في المقابل، يدخل واربورتون المواجهة بسجل يضم 18 انتصاراً، منها انتصاران بالضربة القاضية، مقابل خسارتين وتعادلين، بعدما حقق فوزين متتاليين خلال عام 2026 على بطل بريطانيا السابق ناثان هيني.

وفي مواجهة رئيسية أخرى، يلتقي الأسترالي جيسون مولوني، بطل العالم السابق، بالمكسيكي أندريس تيران، في نزال يمتد إلى 10 جولات. ويمتلك مولوني 29 انتصاراً، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل أربع خسائر، بينما يملك تيران 19 انتصاراً، منها 14 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين، وكان قد تغلب على فلويد دياز بالضربة القاضية في الجولة السادسة خلال مشاركته السابقة في «زوفا بوكسينغ 8».

وتشهد النزالات مواجهة بين الفرنسي برونو سوراس والبولندي كميل بيدناريك على مدى 10 جولات، إذ يمتلك سوراس 26 انتصاراً، منها خمسة بالضربة القاضية، فيما يدخل بيدناريك بسجل خالٍ من الهزائم، يتضمن 17 انتصاراً، منها 10 بالضربة القاضية.

كما يواجه المكسيكي إيفان أورتيز، الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال 15 مواجهة احترافية، الملاكم داريال كوتشمينوف، الذي يمتلك بدوره سجلاً خالياً من الهزائم في 10 مواجهات، منها ثمانية انتصارات بالضربة القاضية، في نزال مقرر على مدى ثماني جولات.

وتضم قائمة المشاركين الملاكمين الأوزبكيين جاهونغير زوكيروف وتولو بويماتوف، اللذين سبق لهما الظهور في نزالات «زوفا بوكسينغ»، حيث تغلب زوكيروف على زاكاري سبيلر خلال جولتين في النسخة الثامنة، بينما فاز بويماتوف على كاليب هول في النسخة السادسة خلال مايو (أيار) الماضي.

وفي مواجهة أخرى تمتد إلى 10 جولات، يلتقي رجب بوتاييف، صاحب 16 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية، بالكولومبي ألكسندر كاسترو، الذي يمتلك 15 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية.

مواضيع
الرياضة موسم الرياض الملاكمة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

تأكُّد غياب إيفان توني عن مواجهة الشباب

الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب النادي الأهلي (الدوري السعودي)
الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب النادي الأهلي (الدوري السعودي)
TT
TT

تأكُّد غياب إيفان توني عن مواجهة الشباب

الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب النادي الأهلي (الدوري السعودي)
الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب النادي الأهلي (الدوري السعودي)

تأكد غياب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الشباب المقررة مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويمثل غياب توني خسارة فنية للفريق الأهلاوي، في ظل قيمته الهجومية وقدرته على استثمار الفرص أمام المرمى، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام مهمة إيجاد البديل المناسب لقيادة الهجوم في المواجهة المرتقبة.

ويأتي غياب المهاجم الإنجليزي في وقت يسعى فيه الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حضوره في المنافسة، وسط ترقب جماهيري للخيارات الفنية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني لتعويض غياب هداف الفريق.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي رياضة إنجليزية السعودية