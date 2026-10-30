أداميس يواجه واربورتون في نزالات «زوفا بوكسينغ 13» بالعاصمة السعودية

تتجه الأنظار إلى العاصمة الرياض يوم السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يخوض الدومينيكاني كارلوس أداميس، بطل العالم في الوزن المتوسط لدى المجلس العالمي للملاكمة، مواجهة أمام الويلزي جيروم واربورتون، ضمن نزالات «زوفا بوكسينغ 13»، التي يستضيفها «ذا فينيو» في إطار النسخة السابعة من «موسم الرياض».

ويخوض أداميس النزال المقرر على مدى 10 جولات، بسجل احترافي يضم 25 انتصاراً، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، فيما يحتل المركز الأول في تصنيف مجلة «ذا رينغ» للوزن المتوسط، بعدما حافظ على لقبه في مواجهته الأخيرة أمام أوستن ويليامز.

في المقابل، يدخل واربورتون المواجهة بسجل يضم 18 انتصاراً، منها انتصاران بالضربة القاضية، مقابل خسارتين وتعادلين، بعدما حقق فوزين متتاليين خلال عام 2026 على بطل بريطانيا السابق ناثان هيني.

وفي مواجهة رئيسية أخرى، يلتقي الأسترالي جيسون مولوني، بطل العالم السابق، بالمكسيكي أندريس تيران، في نزال يمتد إلى 10 جولات. ويمتلك مولوني 29 انتصاراً، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل أربع خسائر، بينما يملك تيران 19 انتصاراً، منها 14 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين، وكان قد تغلب على فلويد دياز بالضربة القاضية في الجولة السادسة خلال مشاركته السابقة في «زوفا بوكسينغ 8».

وتشهد النزالات مواجهة بين الفرنسي برونو سوراس والبولندي كميل بيدناريك على مدى 10 جولات، إذ يمتلك سوراس 26 انتصاراً، منها خمسة بالضربة القاضية، فيما يدخل بيدناريك بسجل خالٍ من الهزائم، يتضمن 17 انتصاراً، منها 10 بالضربة القاضية.

كما يواجه المكسيكي إيفان أورتيز، الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال 15 مواجهة احترافية، الملاكم داريال كوتشمينوف، الذي يمتلك بدوره سجلاً خالياً من الهزائم في 10 مواجهات، منها ثمانية انتصارات بالضربة القاضية، في نزال مقرر على مدى ثماني جولات.

وتضم قائمة المشاركين الملاكمين الأوزبكيين جاهونغير زوكيروف وتولو بويماتوف، اللذين سبق لهما الظهور في نزالات «زوفا بوكسينغ»، حيث تغلب زوكيروف على زاكاري سبيلر خلال جولتين في النسخة الثامنة، بينما فاز بويماتوف على كاليب هول في النسخة السادسة خلال مايو (أيار) الماضي.

وفي مواجهة أخرى تمتد إلى 10 جولات، يلتقي رجب بوتاييف، صاحب 16 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية، بالكولومبي ألكسندر كاسترو، الذي يمتلك 15 انتصاراً، منها 12 بالضربة القاضية.