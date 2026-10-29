الدوري السعودي: النصر لاعتلاء الصدارة من شباك الخلود «الجريح»

يتطلع النصر لاعتلاء صدارة الدوري السعودي للمحترفين «مؤقتاً»، وذلك عندما يستقبل نظيره الخلود مساء الخميس على ملعب الأول بارك، في افتتاحية منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة، فيما يحل القادسية ضيفاً على الرياض في مواجهة يتطلع من خلالها لتجاوز تعثره الأخير، بينما يستضيف الخليج نظيره الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتكتسب مباراتا النصر والقادسية أهمية بالغة في ظل اشتداد المنافسة على المراكز الأولى، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر والقادسية، اللذين يملكان 25 نقطة لكل منهما، مع خوض الهلال والنصر عشر مباريات، مقابل 11 مباراة للقادسية.

ويدخل النصر مواجهته أمام الخلود بعدما تأجلت مباراته أمام الوصل الإماراتي، التي كان مقرراً إقامتها الاثنين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

ويأمل الفريق، الذي يقوده المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، في استثمار تركيزه على المواجهة المحلية لتحقيق انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات، ومواصلة الضغط على الهلال في سباق الصدارة، خصوصاً أن الفارق بين الفريقين لا يتجاوز نقطتين.

ويتسلح النصر بتفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام الخلود، بعدما فاز في المباريات الثلاث الماضية التي جمعتهما، في حين انتهت مواجهتهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بالتعادل 3 - 3.

وعلى الصعيد الفني، يترقب الجهاز الفني للنصر جاهزية الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية الثلاثاء بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة، على أن يُحسم قرار مشاركته وفقاً لجاهزيته البدنية.

وشهدت تدريبات النصر أيضاً عودة المدافع الفرنسي محمد سيماكان بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة في مفصل القدم، إلى جانب مشاركة عبد الرحمن غريب وراكان الغامدي.

وكان النصر قد نجح في تعويض غياب كومان خلال مباراته الماضية أمام الفيصلي، التي انتهت بفوزه 3 - 1، بعدما قدم المهاجم عبد الله الحمدان أداءً مؤثراً بتسجيله هدفاً وصناعته آخر.

في المقابل، يدخل الخلود المواجهة وهو يبحث عن إيقاف سلسلة نتائجه السلبية، بعدما تعرض لأربع هزائم متتالية، كان آخرها أمام الاتفاق، ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويواجه الخلود تحدياً إضافياً يتمثل في تواضع نتائجه خارج أرضه، إذ لم يجمع سوى ثلاث نقاط من خمس مباريات خاضها بعيداً عن ملعبه.

وفي العاصمة الرياض أيضاً، يخوض القادسية اختباراً مهماً أمام مضيفه الرياض، في مواجهة يسعى من خلالها إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام الهلال 2 - 3 في الجولة الماضية، وتعادله مع السد القطري 1 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان القادسية قريباً من تلقي خسارته الثانية خلال ثلاثة أيام، بعدما تأخر أمام السد بهدف سجله أكرم عفيف، قبل أن ينجح مهاجمه كينونيس في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة.

ويأمل المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز في تجاوز آثار المواجهتين المرهقتين أمام الهلال والسد، خصوصاً أن ضغط المباريات بدأ ينعكس على المردود البدني لبعض اللاعبين.

ويدرك رودجرز أن أي تعثر جديد قد يوسع الفارق بين فريقه وفرق المقدمة، لا سيما أن القادسية خاض مباراة أكثر من الهلال والنصر، الأمر الذي يمنح مواجهة الرياض أهمية مضاعفة في حسابات المنافسة.

ويعوّل القادسية على قدرته الهجومية للعودة إلى طريق الانتصارات، لكنه سيكون مطالباً أيضاً بمعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مبارياته الأخيرة، وسط استمرار غياب قائده الإسباني ناتشو هيرنانديز بسبب الإصابة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الرياض المباراة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره على التعاون 2 - 1 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي منحته دفعة مهمة في مساعيه من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الرياض، بقيادة مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، ويتطلع إلى استثمار عاملي الأرض والمعنويات الإيجابية للخروج بنتيجة تعزز تقدمه في الترتيب.

وفي الدمام، يستقبل الخليج نظيره الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى استعادة النتائج الإيجابية وتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

كومان خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (نادي النصر)

ويدخل الخليج اللقاء بعد خسارته الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 1 - 4 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي يسعى إلى تجاوز آثارها والعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات، خصوصاً أنه يخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره.

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة تعزز موقعه وتبعده عن مراكز المؤخرة، في ظل التقارب النقطي بين عدد من فرق وسط الترتيب.

أما الحزم، الذي يقوده المدرب التونسي جلال القادري، فيدخل المواجهة بعدما تعادل مع الفيحاء 2 - 2 في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

ويطمح الحزم إلى العودة بنتيجة إيجابية من الدمام تمنحه دفعة في سباق الابتعاد عن المراكز المتأخرة، خصوصاً أن الفوز سيمنحه فرصة التقدم على منافسه المباشر في جدول الترتيب.