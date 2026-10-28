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الرياضة رياضة سعودية

«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر

مؤتمر صحافي للملاكمين "الخميس"... وقياس الأوزان الاحتفالي "الجمعة"

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
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«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"

وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، انطلقت، الأربعاء، الفعاليات الرسمية لأسبوع الملاكمة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، بإقامة حفل استقبال للملاكمين المشاركين في حدث «المكسيك ضد العالم» بمنطقة «فيا رياض»، استعداداً للأمسية المرتقبة السبت المقبل على حلبة «ذا فينيو» في العاصمة السعودية.

وشهد الحفل حضور نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية، وسط اهتمام بالمواجهات التسع التي تجمع 18 ملاكماً من جنسيات مختلفة، وفي مقدمتها النزال المرتقب بين المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة في وزن فوق المتوسط.

ويسعى كانيلو إلى استعادة اللقب العالمي، مستنداً إلى مسيرة حافلة حقق خلالها 63 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، وتُوّج بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.

في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة للدفاع عن لقبه، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعدما حقق 29 انتصاراً، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن النزال الرئيسي للأمسية.

وتشهد بطاقة النزالات مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط، تجمع المكسيكي خايمي مونغيا، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية، بالروسي نيكيتا زون.

كما يدافع المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الريشة أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون، في مواجهة تجمع بطلاً لم يتعرض لأي خسارة بمنافس يتمتع بخبرة واسعة في الحلبات الاحترافية.

وفي وزن فوق الديك، يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو، المتوج سابقاً بالحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، بالفلبيني كارل مارتن، فيما يواجه المكسيكي رايموندو فاسكيز روخاس الياباني ريتو تسوتسومي في وزن فوق الريشة.

وسيكون القفاز السعودي حاضرا في الأمسية من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، سعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الاحترافية أمام جماهيره.

وفي وزن فوق المتوسط، يلتقي المكسيكي ماركوس فاسكيز بالكازاخستاني بيك نورماجانبيت، في مواجهة يُنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين الملاكمين.

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"

وتتضمن البطاقة أيضاً نزالاً في الوزن المتوسط يجمع المكسيكي كارلوس إميليانو روخوفاسكيز بالروماني فلافيوس بيا، إلى جانب مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط بين المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري والكوبي برايان ليون.

ويتواصل برنامج أسبوع الملاكمة، الخميس، بإقامة المؤتمر الصحافي الرسمي في «سكوير 2» بمنطقة «بوليفارد سيتي»، حيث يتحدث الملاكمون عن استعداداتهم وتوقعاتهم للمواجهات المرتقبة.

ويُقام الجمعة حفل الوزن الاحتفالي والمواجهات المباشرة بين الملاكمين في الموقع ذاته، عند التاسعة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار السبت إلى الأمسية الرئيسية التي تضم النزالات التسعة، وتنقل منافساتها منصة «دازن» إلى الجمهور حول العالم.

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مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعة

جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)
جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)
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TT

مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعة

جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)
جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)

قال الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، أنهم قدموا مباراة كبيرة ضد الفيصلي الأردني في المواجهة التي جمعتهما بعمان ضمن منافسات دور أبطال آسيا 2، معبراً عن شكره للجماهير التي حضرت اللقاء وصنعت أجواء رائعة.

وقال فوك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: قبل الحديث عن المباراة، أحب أن أشكر الأردن على حسن الضيافة، فقد حظينا بترحيب كبير في كل مكان، كما أشكر الجماهير التي حضرت إلى الملعب وصنعت أجواء رائعة.

وعن اللقاء قال رازوفيتش : لقد قدمنا مباراة كبيرة رغم أننا لعبنا خارج أرضنا، وأهنئ الفريقين على المستوى الذي ظهر به خلال اللقاء.

وأضاف: سنتواجه مجددًا بعد أسبوع، وبالتأكيد ستكون مباراة مختلفة، خاصةً أننا سنلعب أمام جماهيرنا التي اعتادت دائمًا على دعمنا ومساندتنا.من جانبه قال بارفيه جوياجون والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: أنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذه المباراة، والأجمل بالنسبة لي أنني تمكنت من تسجيل هدفنا الأول ومساعدة الفريق، هذا الشعور يمنحني دافعًا أكبر لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

وأضاف بارفيه: أنا سعيد بصدارتنا الآسيوية، فهي ثمرة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي يبذلها جميع اللاعبين والجهاز الفني ،نعلم أن المشوار لا يزال طويلًا، وعلينا مواصلة العمل والتركيز للحفاظ على مستوانا وتحقيق أهدافنا.

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دوري أبطال آسيا الأردن
الرياضة رياضة سعودية

«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
TT
TT

«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"

وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، انطلقت، الأربعاء، الفعاليات الرسمية لأسبوع الملاكمة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، بإقامة حفل استقبال للملاكمين المشاركين في حدث «المكسيك ضد العالم» بمنطقة «فيا رياض»، استعداداً للأمسية المرتقبة السبت المقبل على حلبة «ذا فينيو» في العاصمة السعودية.

وشهد الحفل حضور نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية، وسط اهتمام بالمواجهات التسع التي تجمع 18 ملاكماً من جنسيات مختلفة، وفي مقدمتها النزال المرتقب بين المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة في وزن فوق المتوسط.

ويسعى كانيلو إلى استعادة اللقب العالمي، مستنداً إلى مسيرة حافلة حقق خلالها 63 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، وتُوّج بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.

في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة للدفاع عن لقبه، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعدما حقق 29 انتصاراً، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن النزال الرئيسي للأمسية.

وتشهد بطاقة النزالات مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط، تجمع المكسيكي خايمي مونغيا، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية، بالروسي نيكيتا زون.

كما يدافع المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الريشة أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون، في مواجهة تجمع بطلاً لم يتعرض لأي خسارة بمنافس يتمتع بخبرة واسعة في الحلبات الاحترافية.

وفي وزن فوق الديك، يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو، المتوج سابقاً بالحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، بالفلبيني كارل مارتن، فيما يواجه المكسيكي رايموندو فاسكيز روخاس الياباني ريتو تسوتسومي في وزن فوق الريشة.

وسيكون القفاز السعودي حاضرا في الأمسية من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، سعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الاحترافية أمام جماهيره.

وفي وزن فوق المتوسط، يلتقي المكسيكي ماركوس فاسكيز بالكازاخستاني بيك نورماجانبيت، في مواجهة يُنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين الملاكمين.

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"

وتتضمن البطاقة أيضاً نزالاً في الوزن المتوسط يجمع المكسيكي كارلوس إميليانو روخوفاسكيز بالروماني فلافيوس بيا، إلى جانب مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط بين المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري والكوبي برايان ليون.

ويتواصل برنامج أسبوع الملاكمة، الخميس، بإقامة المؤتمر الصحافي الرسمي في «سكوير 2» بمنطقة «بوليفارد سيتي»، حيث يتحدث الملاكمون عن استعداداتهم وتوقعاتهم للمواجهات المرتقبة.

ويُقام الجمعة حفل الوزن الاحتفالي والمواجهات المباشرة بين الملاكمين في الموقع ذاته، عند التاسعة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار السبت إلى الأمسية الرئيسية التي تضم النزالات التسعة، وتنقل منافساتها منصة «دازن» إلى الجمهور حول العالم.

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الملاكمة موسم الرياض السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي

الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
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«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي

الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)

أعلن حكم مباراة أربيل العراقي والاتفاق إلغاء اللقاء المقرر بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بعد تعذر حضور بعثة الفريق السعودي إلى ملعب المباراة.

ودخل الطاقم التحكيمي برفقة لاعبي أربيل إلى أرضية الملعب في الموعد المحدد للمباراة، وانتظر الحكم انقضاء المهلة والمدة القانونية قبل أن يطلق الحكم صافرته رسمياً معلناً إنهاء اللقاء واعتبار الاتفاق خاسراً.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يرتقب نادي الاتفاق أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كاس الخليج قراراً بتأجيل المباراة لأن مبرراته كانت واقعية وقانونية.

وكانت إدارة نادي الاتفاق أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل المواجهة، مستندة إلى عدد من المبررات، ورغم المتابعات المستمرة وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى النادي رداً يفيض بعدم الموافقة على التأجيل والإبقاء على الموعد المحدد.

وبناءً على ذلك، أكدت إدارة الاتفاق تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها، مجددة تمسكها بطلب التأجيل ودعوة الاتحاد الخليجي لإعادة النظر فيه وفقاً للأنظمة والانضباطيات المتبعة.

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