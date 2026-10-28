«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر

وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، انطلقت، الأربعاء، الفعاليات الرسمية لأسبوع الملاكمة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، بإقامة حفل استقبال للملاكمين المشاركين في حدث «المكسيك ضد العالم» بمنطقة «فيا رياض»، استعداداً للأمسية المرتقبة السبت المقبل على حلبة «ذا فينيو» في العاصمة السعودية.

وشهد الحفل حضور نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية، وسط اهتمام بالمواجهات التسع التي تجمع 18 ملاكماً من جنسيات مختلفة، وفي مقدمتها النزال المرتقب بين المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة في وزن فوق المتوسط.

ويسعى كانيلو إلى استعادة اللقب العالمي، مستنداً إلى مسيرة حافلة حقق خلالها 63 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، وتُوّج بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.

| الملاكم المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز لـ«الشرق الأوسط»:- نعم، بالتأكيد.. سأكون من يُلحق بكريستيان مبيلّي أول هزيمة.- أثق بقدراتي لإيقاف سلسلة انتصارات مبيلّي، وأتطلع لمواجهة الأبطال وخوض أقوى النزالات ومواصلة الاستمتاع بالملاكمة.#CaneloAlvarez #ChristianMbilli pic.twitter.com/8hXZizvdFU — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 28, 2026

في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة للدفاع عن لقبه، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعدما حقق 29 انتصاراً، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن النزال الرئيسي للأمسية.

وتشهد بطاقة النزالات مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط، تجمع المكسيكي خايمي مونغيا، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية، بالروسي نيكيتا زون.

كما يدافع المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الريشة أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون، في مواجهة تجمع بطلاً لم يتعرض لأي خسارة بمنافس يتمتع بخبرة واسعة في الحلبات الاحترافية.

وفي وزن فوق الديك، يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو، المتوج سابقاً بالحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، بالفلبيني كارل مارتن، فيما يواجه المكسيكي رايموندو فاسكيز روخاس الياباني ريتو تسوتسومي في وزن فوق الريشة.

| الملاكم الفرنسي كريستيان مبيلّي لـ«الشرق الأوسط»:- لا أشعر بأي ضغوط.. معسكري التدريبي كان مثالياً.- أنا جاهز لمواجهة كانيلو ألفاريز.. العمل الكبير الذي بذله فريقي معي منحني الثقة قبل النزال.- سعيد لخوض المواجهة في الرياض.. معالي المستشار تركي آل الشيخ ساهم في تطوير... pic.twitter.com/DhATqa6PKz — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 28, 2026

وسيكون القفاز السعودي حاضرا في الأمسية من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، سعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الاحترافية أمام جماهيره.

وفي وزن فوق المتوسط، يلتقي المكسيكي ماركوس فاسكيز بالكازاخستاني بيك نورماجانبيت، في مواجهة يُنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين الملاكمين.

الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"

وتتضمن البطاقة أيضاً نزالاً في الوزن المتوسط يجمع المكسيكي كارلوس إميليانو روخوفاسكيز بالروماني فلافيوس بيا، إلى جانب مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط بين المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري والكوبي برايان ليون.

ويتواصل برنامج أسبوع الملاكمة، الخميس، بإقامة المؤتمر الصحافي الرسمي في «سكوير 2» بمنطقة «بوليفارد سيتي»، حيث يتحدث الملاكمون عن استعداداتهم وتوقعاتهم للمواجهات المرتقبة.

| الملاكم السعودي سلطان لـ«الشرق الأوسط»:- ألعب لكي أكون في القمة.. وسأحقق أول حزام سعودي.- مستعد للنزال بعد معسكر تدريبي استمر لمدة شهر ونصف في إسبانيا، عملت من خلاله على تطوير نقاط الضعف ورفع الجاهزية.- فخور بالتطور الذي تشهده الملاكمة في السعودية.#موسم_الرياض pic.twitter.com/eUI1qxm1ic — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 28, 2026

ويُقام الجمعة حفل الوزن الاحتفالي والمواجهات المباشرة بين الملاكمين في الموقع ذاته، عند التاسعة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار السبت إلى الأمسية الرئيسية التي تضم النزالات التسعة، وتنقل منافساتها منصة «دازن» إلى الجمهور حول العالم.