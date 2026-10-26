ميغيل لـ«الشرق الأوسط»: لسنا سعداء بنقطة القادسية

أكد بيدرو ميغيل لاعب السد القطري، أن فريقه لم يكن راضياً بالتعادل أمام القادسية السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث.

وقال ميغيل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا سعداء بالخروج بنقطة واحدة، لكن الحصول على نقطة خارج أرضنا يظل أمراً مهماً دائماً، كنا نطمح إلى تحقيق الفوز، وأعتقد أننا استحققنا النقاط الثلاث بعدما قدمنا أداءً ممتازاً أمام فريق قوي يلعب على أرضه وبين جماهيره».

️ | بيدرو ميغيل لاعب #السد القطري لـ«الشرق الأوسط»:- لسنا سعداء بالخروج بنقطة واحدة، لكن تحقيق نقطة خارج ديارنا يظل أمراً مهماً دائماً.- نحن ندرك موقفنا جيداً؛ نحن نقاتل في الملعب وأداؤنا يتحسن من مباراة لأخرى. نتطلع لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وسيتغير كل شيء للأفضل... pic.twitter.com/Q6H7O3xRRT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

وأضاف: «أنا سعيد بما قدمناه في المباراة، لكن هذه هي كرة القدم علينا مواصلة القتال والعمل الجاد من مباراة إلى أخرى، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، لأن هدفنا لا يزال التأهل إلى المرحلة المقبلة».

وعن موقف السد في البطولة، قال: «ندرك وضعنا جيداً، ونواصل القتال داخل الملعب، كما أن أداءنا يتحسن من مباراة إلى أخرى، نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وأعتقد أن الأمور ستتغير إلى الأفضل بإذن الله».