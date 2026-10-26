فيرمينو: السد سيقاتل لحجز بطاقة التأهل الآسيوية

أبدى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم السد القطري، رضاه عن التعادل أمام القادسية السعودي، مؤكداً أن فريقه سيواصل القتال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيرمينو، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: «استقبلنا هدفاً في الدقائق الأخيرة، وخرجنا بنقطة واحدة، لذلك نحن سعداء بهذه النتيجة».

️ | روبيرتو فيرمينو مهاجم #السد لوسائل الإعلام بعد التعادل مع #القادسية:- لقد استقبلنا هدفاً في الأنفاس الأخيرة من اللقاء وخرجنا بنقطة التعادل، بالتأكيد نحن نرغب دائماً في الفوز بكافة المباريات ونبذل قصارى جهدنا في كل مواجهة نخوضها، لكن ما زالت أمامنا 5 مباريات متبقية سنقاتل... pic.twitter.com/6SLswvE1OE — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

وعن اكتفاء السد بحصد نقطة واحدة خلال مبارياته الثلاث الأولى في البطولة، قال: «بالتأكيد نريد الفوز في جميع المباريات، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مواجهة ،لا تزال أمامنا خمس مباريات سنقاتل خلالها من أجل التأهل، وهذا ما نركز عليه».