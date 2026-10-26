إنزاغي قبل المواجهة الآسيوية: الهلال جاهز «رغم المعاناة»

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة التي ستجمعه بالشمال القطري، مشدداً على جاهزية فريقه لخوض اللقاء، مع ضرورة التعامل بحذر مع ضغط المباريات، ومراعاة الحالة البدنية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي: «نعلم أهمية اللقاء، وسنخوض المواجهة بكل جاهزية واستعداد»، مشيراً إلى أن الشمال فريق قوي، ويملك مدرباً ولاعبين مميزين، فضلاً عن التنظيم الذي أظهره في مباراته الأخيرة.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفريق يعاني بعض الإشكالات المتعلقة بجاهزية عدد من اللاعبين، مبيناً أن مارتينيلي واجه بعض المشكلات بعد لقاء القادسية، فيما كان محمد محزري بحاجة إلى الراحة، ولن يكون روبن نيفيز حاضراً في المباراة، على أن يتحدد موقف سافيتش بعد الحصة التدريبية.

وأضاف إنزاغي أن الجهاز الفني يضع في الحسبان ضرورة تجهيز اللاعبين للمواجهة المقبلة أمام الفتح، مؤكداً أهمية الاستشفاء في ظل توالي المباريات، والعمل بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وتطرق مدرب الهلال إلى أبرز عناصر الشمال، قائلاً إن رياض محرز نجم كبير، وإن الفريق القطري يضم عدداً من اللاعبين المميزين، من بينهم بابلو ماري، مؤكداً أن فريقه سيبذل كل ما لديه لتحقيق المطلوب.

من جانبه، شدد مراد هوساوي، لاعب الهلال، على جاهزية فريقه للمواجهة، مؤكداً احترامه لقدرات الشمال وما يملكه من عناصر جيدة، معرباً عن أمله في حصد النقاط الثلاث.

وقال هوساوي إن الاستشفاء يمثل جانباً مهماً في إعداد اللاعبين، مضيفاً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، وأن الفرصة ستكون متاحة أمام الجميع للمشاركة.

وختم لاعب الهلال حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على جميع البطولات تمثل هدفاً أساسياً للفريق، قائلاً: عندما تلعب في نادٍ كبير مثل الهلال، تكون كل البطولات من أهدافك، وإن شاء الله نحن قادرون على المنافسة في جميع البطولات.