كانيلو يصل الرياض… ومبيلي يقف بينه وبين عرش العالم

وصل نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، السبت المقبل، على لقب المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» لوزن فوق المتوسط، ضمن الحدث العالمي «المكسيك ضد العالم»، الذي تستضيفه حلبة «ذا فينيو»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض.

وكان في استقبال كانيلو لدى وصوله المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، في وقت بدأت فيه العاصمة السعودية استقبال أبرز نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، الذي يقام يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

| أجواء ما قبل وصول الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز إلى الرياض، وترقب الجماهير لحظة وصوله.. التقطتها عدسة «الشرق الأوسط». #كانيلو_ألفاريز #CaneloAlva#موسم_الرياض pic.twitter.com/HLkecLxLKK — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026

ورافق النجم المكسيكي عدد من الملاكمين المشاركين في النزالات، بينهم مواطنوه كارلوس إميليانو، ومانويل روخو سالسيدو، ورافاييل إسبينوزا زيبيدا، وخايمي مونغيا، إلى جانب الملاكم السعودي سلطان المحمد، كما وصل الأوكراني ألكسندر أوزيك لحضور الحدث العالمي.

وجاء وصول كانيلو بعد أن سبقه منافسه مبيلي إلى الرياض، تمهيداً لمواجهة تجمع اثنين من أبرز نجوم الملاكمة العالمية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، إذ يسعى النجم المكسيكي إلى استعادة لقب العالم، فيما يتطلع مبيلي إلى الدفاع عن لقبه أمام أحد أكثر الملاكمين شهرة وإنجازاً في تاريخ اللعبة.

كانيلو في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

ويعود كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته الأميركي تيرينس كروفورد في سبتمبر (أيلول) 2025، واضعاً نصب عينيه استعادة موقعه على قمة وزن فوق المتوسط، مستنداً إلى مسيرة حافلة توج خلالها بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.

من جانبه، تحدث الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز لوسائل الإعلام بعد وصوله للعاصمة الرياض، وقال: بأن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لرياضة الملاكمة وجعلتها في مكانة أكبر بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشيراً إلى أن المستشار تركي آل الشيخ طوّر رياضة الملاكمة للأفضل، وأضاف: سعيد جداً لوجودي اليوم في الرياض من أجل نزال يوم السبت، وأنا مستعد تماماً لهذا النزال وطموحي تحقيقه اللقب.

️| الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يتحدث لوسائل الإعلام بعد وصوله للعاصمة الرياض:- المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لرياضة الملاكمة وجعلتها في مكانة أكبر بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.- المستشار تركي آل الشيخ طوّر رياضة الملاكمة للأفضل.- سعيد جداً لوجودي اليوم... pic.twitter.com/oOCbtRGLP4 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

ومضى في حديثه: أرى أن مدينة الرياض جميلة، سمعت الكثير في الإعلام لكنني قررت الذهاب للرياض للفوز بالنزال، أنا أشعر بالأمان وكأنني في بلدي

وعن استعداداته، كشف: أقمت معسكراً في إسبانيا لمدة شهرين وكان معسكراً ناجحاً.

واختتم كانيلو حديثه: أشعر وكأني في بلدي، أشكر الجماهير السعودية والمكسيكية على مساندتهم لي، لا يوجد لدي ما أثبته، أريد فقط الفوز باللقب مرة أخرى.

في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، معتمداً على أسلوبه الهجومي وقدرته على فرض الضغط المتواصل على منافسيه، ما يمنح النزال أهمية خاصة في ظل اختلاف أسلوبي الملاكمين وطموحهما إلى حسم الصراع على اللقب العالمي.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع اقتراب انطلاق أسبوع الملاكمة في الرياض، الذي يشهد برنامجاً من الفعاليات واللقاءات الإعلامية، يبدأ بالظهور الرسمي للملاكمين الأربعاء، يليه المؤتمر الصحافي الخميس، ثم مراسم الوزن الرسمية الجمعة، وصولاً إلى ليلة النزالات الكبرى السبت.

ويضم الحدث سلسلة من المواجهات التي تجمع نجوم الملاكمة المكسيكية بمنافسين من مختلف أنحاء العالم، أبرزها نزال المكسيكي خايمي مونغيا أمام الروسي نيكيتا زون في وزن فوق المتوسط، ومواجهة المكسيكي رافاييل إسبينوزا أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون على لقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» لوزن الريشة.

العديد من وسائل الإعلام تلتقي الملاكم المكسيكي كانيلو (الشرق الأوسط)

كما يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو مع الفلبيني كارل مارتن في وزن فوق الديك، فيما يواجه الياباني ريتو تسوتسومي المكسيكي رايموندو روخاس في وزن فوق الريشة.

وتشهد النزالات حضوراً سعودياً من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، ضمن مشاركة تسعى إلى إبراز المواهب السعودية أمام أسماء دولية.

️| جماهير الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن نجمهم المفضل، وسط أجواء الحماس والترقب في الرياض. #موسم_الرياض#كانيلو_ألفاريز pic.twitter.com/bdOUn6Z1Pe — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

وتتضمن بقية المواجهات نزال الكازاخستاني بيك نورماغانبيت أمام المكسيكي ماركوس فاسكيز في وزن فوق المتوسط، والروماني فلافيوس بيا أمام المكسيكي كارلوس إميليانو في الوزن المتوسط، إضافة إلى مواجهة الكوبي برايان ليون مع المكسيكي هيكتور أغيري في وزن فوق المتوسط.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الرئيسية بين كانيلو ومبيلي، التي تمثل أبرز أحداث أسبوع الملاكمة في الرياض، في ظل سعي النجم المكسيكي إلى استعادة اللقب العالمي، وطموح منافسه إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم.