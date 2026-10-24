دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

أكد ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أن فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1 يمثل امتداداً للعمل الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم يحالفهم التوفيق خلالها.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً في المباريات الماضية، لكن الحظ لم يحالفنا، واليوم قدمنا أداءً جيداً وحصلنا على النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «نتدرب كثيراً على مصيدة التسلل، وفي المباريات الأخيرة بلغت نسبة استحواذنا على الكرة نحو 60 في المائة، وخلقنا العديد من الفرص وسددنا كثيراً على المرمى. يجب على جميع اللاعبين المشاركة في الدفاع والتحرك كتلة واحدة داخل الملعب، فهذه هي كرة القدم الحديثة».

وأشار مدرب الرياض إلى التحسن في حصيلة الفريق النقطية مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً: «توليت العمل مع الفريق الموسم الماضي بعد مرور 19 جولة، وكان رصيدنا 12 نقطة فقط، واليوم وصلنا إلى النقاط الـ12 بعد عشر جولات».

واختتم دولاك حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل لتطوير أداء الفريق، قائلاً: «أسلوبنا في اللعب مختلف، ونسعى دائماً إلى الأفضل، لكن الأهم في كرة القدم هو الحصول على النقاط الثلاث».