الرياض يؤزم أوضاع التعاون بثنائية أوكو ومينساه

أشاد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بالمستويات التي يقدمها تيدي أوكو مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تطور أرقامه التهديفية يعكس الجهد الكبير الذي يبذله داخل الملعب، فيما كشف أن الجهاز الفني ينتظر التقييم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها شريف حسن.

وقال دولاك، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الرياض على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين: «تيدي يقدم عملاً مميزاً لنا جميعاً، وليس لي وحدي. إنه لاعب يبذل جهداً كبيراً داخل الملعب، ويستحق تسجيل الأهداف».

وجاء حديث المدرب البرازيلي عن أوكو في ظل التحسن اللافت بأرقامه التهديفية، بعدما سجل أربعة أهداف خلال عشر مباريات هذا الموسم، مقارنة بهدف واحد خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

️ | البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»:- كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. في إحدى المباريات السابقة حصلنا على فرص كثيرة، وسددنا نحو 16 كرة، لكن أربعاً منها فقط كانت على المرمى.- سأواصل إعداد الفريق بالطريقة نفسها التي أعمل بها حالياً، بالشغف والجهد،... pic.twitter.com/mFqMWbjy4A — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وعن إصابة شريف حسن، أوضح دولاك أن الجهاز الفني لا يملك حتى الآن معلومات كافية بشأن طبيعتها، مشدداً على أهمية العمل على استعادة اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «نحتاج إلى تقييم الإصابة، ولا أملك حالياً معلومات عن طبيعتها أو نوعها، لكننا بالتأكيد سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا».

وتطرق مدرب الرياض إلى أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، معتبراً أن القدرة على التسجيل تبقى العامل الحاسم في تحديد نتائج المباريات، مهما بلغت الأفضلية الفنية أو عدد المحاولات الهجومية.

وقال: «هذه هي كرة القدم، وكما ذكرت سابقاً، فإن كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. في إحدى المباريات السابقة حصلنا على فرص كثيرة، وسددنا نحو 16 كرة، لكن أربعاً منها فقط كانت على المرمى».

وفي حديثه عن العمل الذي يقدمه مع الرياض، أكد دولاك تمسكه بالنهج الذي يتبعه في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل بالشغف والجهد نفسيهما من أجل تطوير الفريق.

وأوضح: «سأواصل إعداد الفريق بالطريقة نفسها التي أعمل بها حالياً، بالشغف والجهد، وإظهار قدرات اللاعبين، وجعلهم يدركون أنهم قادرون على تقديم كرة قدم جيدة».

واستشهد المدرب البرازيلي بالتحسن الذي طرأ على حصيلة الرياض النقطية مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: «بعد عشر مباريات أصبح لدينا 12 نقطة، بينما احتاج الفريق في الموسم الماضي إلى 19 مباراة للوصول إلى الرصيد نفسه، أي أننا حققنا ذلك قبل تسع مباريات».