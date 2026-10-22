مدرب نيوم: أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين أمام أبها

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، ضرورة استعادة نغمة الانتصارات عندما يتواجه فريقه مع فريق أبها السبت المقبل في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، مشدِّداً على أهمية تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية، والتركيز الذهني والبدني في ظلِّ ضغط المباريات وتداخل المسابقات.

وقال غالتييه، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن نيوم خسر 8 نقاط من أصل 9 في مبارياته الـ9 الأخيرة، وهو ما يفرض على الفريق العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات، مضيفاً: «أنتظر ردة فعل قوية أمام أبها، وعلينا استعادة التركيز».

وشدَّد غالتييه على أن تراجع النتائج لا يعني انهيار العمل الذي قدَّمه الفريق في الفترة الماضية، مؤكداً أن العقلية داخل المجموعة لا تزال إيجابية، وأن المرحلة الحالية تستوجب معالجة الأخطاء بدلاً من التشكيك في كل ما تحقَّق سابقاً.

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-غياب أمادو كوني وعلاء آل حجي مؤثر بشكل كبير، ولكن هذا ليس عذراً، بالعكس يجب أن يقدم اللاعبين البدلاء الذين تم منحهم الفرصة كل مالديهم لإثبات تواجدهم.#نيوم_أبها #الدوري_السعودي_للمحترفين — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 22, 2026

وقال في هذا السياق إن الفريق بحاجة إلى تعديل أخطائه في الجانبين الدفاعي والهجومي، بما يساعده على استعادة توازنه والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية.

وفيما يتعلق بغياب أمادو كوني وعلاء آل حجي، أقرَّ غالتييه بتأثيرهما الكبير على الفريق، لكنه رفض اعتبار الغيابات مبرِّراً للتراجع، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمام اللاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم وتقديم الإضافة المطلوبة.

وتطرَّق المدرب الفرنسي إلى تأثير ضغط المباريات، موضحاً أن النصر استفاد من فترة إعداد امتدت أسبوعاً قبل المواجهة الأخيرة، في حين لم يحصل نيوم سوى على 3 أيام للتحضير، وهو ما يتكرَّر قبل لقاء أبها.

وأكد غالتييه أن الجهاز الفني يولي أهميةً متزايدةً للجوانب البدنية والاستشفائية، إلى جانب التركيز الذهني، لمساعدة اللاعبين على تجاوز الإرهاق الناتج عن تتابع المباريات وتداخل المنافسات.

ويخوض نيوم مواجهة أبها في وقت يتطَّلع فيه إلى إيقاف نزف النقاط واستعادة مساره الإيجابي، وسط تأكيدات مدربه بأن المرحلة الحالية تتطلب ردة فعل قوية داخل الملعب، وتصحيحاً سريعاً للأخطاء التي أثرت على نتائج الفريق في الجولات الأخيرة.