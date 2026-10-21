ديربي الهلال والنصر للسيدات... كر وفرّ وصدامات ثأرية

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ومواقف هلالية قلبت موازين المواجهة، يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية، صنعتها لاعبات وضعن توقيعهن على مباريات حملت أهدافاً غزيرة، وعوداتٍ مثيرة، ووصل بعضها إلى حسم الألقاب.

وخلال المواسم الأربعة الأولى من «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، التقى الفريقان في 8 مباريات، حقق النصر الفوز في 6 منها، مقابل انتصارين للهلال، دون تسجيل أي تعادل، وبلغ مجموع أهداف المواجهات 41 هدفاً، توزعت بين 26 للنصر، و15 للهلال، بمعدل يتجاوز 5 أهداف للمباراة الواحدة، في حصيلة تعكس الطابع الهجومي الذي صاحب لقاءاتهما.

وبدأت الحكاية في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين حسم النصر أول ديربي في الدوري الممتاز بثنائية نظيفة في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة منحته صدارة الترتيب. لكن الرد الهلالي جاء يوم 30 من الشهر ذاته عندما فاز بـ6 مقابل 3 أهداف، مسجلاً أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد في مواجهاتهما خلال تلك المواسم.

استعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزَين بنتيجتَي 4 - 1 و4 - 3 (نادي النصر)

وفي تلك الليلة برزت العراقية شوخان صالحي بثلاثية قادت بها هجوم الهلال، في حين حضرت جوري سماح وأريج العنزي ضمن مسجلات السداسية إلى جانب المصرية إيمان حسن. وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين مقابل 3 قبل أن يسجل 4 أهداف في الشوط الثاني، ويحول تأخره إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ الديربي.

واستعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزين بنتيجتي 4 - 1 و4 - 3، ثم أضاف انتصاراً برباعية نظيفة في الدور الأول من الموسم التالي ليبني سلسلة من 3 انتصارات متتالية، قبل أن يوقفها الهلال بمواجهة حملت توقيع الباراغوايانية جيسيكا مارتينيز.

ففي أبريل (نيسان) 2025 تقدم النصر بثنائية للتنزانية كلارا لوفانغا، لكن الهلال عاد عبر مارتينيز ثم شوخان، قبل أن تظهر مارتينيز مجدداً في الدقيقة الـ90 وتسجل هدف الفوز 3 - 2 ومنحت تلك العودة الهلال انتصاره الثاني في سجل مواجهات الدوري، وألحقت بالنصر خسارته الوحيدة في المسابقة بذلك الموسم.

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ولحظات هلالية قلبت موازين المواجهة (نادي الهلال)

وفي موسم 2025 - 2026، اتسع حضور لوفانغا في ذاكرة الديربي؛ إذ سجلت هدفين في انتصار النصر ذهاباً 3 - 1، ثم أضافت ثلاثية في الفوز إياباً 4 - 1، في المباراة التي حسم خلالها فريقها لقب الدوري لرابع مرة توالياً. وهكذا جمعت المهاجمة التنزانية 5 أهداف في مواجهتي الفريقين بالدوري خلال موسم واحد. وامتد تأثيرها إلى مواجهات الألقاب، فسجلت 3 قادت النصر للفوز على الهلال 3 - 2 بعد التمديد في نهائي «كأس الاتحاد السعودي» خلال مايو (أيار) 2026، ثم كررت الثلاثية في نهائي «السوبر» خلال سبتمبر (أيلول)، الذي انتهى نصراوياً بنتيجة 4 - 1.

وبين ثلاثيات شوخان ولوفانغا وهدف مارتينيز الحاسم، تشكلت ملامح منافسة تمنح اللاعبات مساحة لصناعة تاريخهن الخاص. فالنصر يملك الأفضلية العددية في الدوري، فيما يحتفظ الهلال بذكريات العودة من التأخر. وتبقى كل مواجهة جديدة فرصة لإضافة اسم آخر إلى سجل الديربي.