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الرياضة رياضة سعودية

ديربي الهلال والنصر للسيدات... كر وفرّ وصدامات ثأرية

لاعبات قطبَي الكرة السعودية يصنعن الحدث ويسطرن لحظات جنونية

يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
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ديربي الهلال والنصر للسيدات... كر وفرّ وصدامات ثأرية

يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ومواقف هلالية قلبت موازين المواجهة، يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية، صنعتها لاعبات وضعن توقيعهن على مباريات حملت أهدافاً غزيرة، وعوداتٍ مثيرة، ووصل بعضها إلى حسم الألقاب.

وخلال المواسم الأربعة الأولى من «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، التقى الفريقان في 8 مباريات، حقق النصر الفوز في 6 منها، مقابل انتصارين للهلال، دون تسجيل أي تعادل، وبلغ مجموع أهداف المواجهات 41 هدفاً، توزعت بين 26 للنصر، و15 للهلال، بمعدل يتجاوز 5 أهداف للمباراة الواحدة، في حصيلة تعكس الطابع الهجومي الذي صاحب لقاءاتهما.

وبدأت الحكاية في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين حسم النصر أول ديربي في الدوري الممتاز بثنائية نظيفة في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة منحته صدارة الترتيب. لكن الرد الهلالي جاء يوم 30 من الشهر ذاته عندما فاز بـ6 مقابل 3 أهداف، مسجلاً أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد في مواجهاتهما خلال تلك المواسم.

استعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزَين بنتيجتَي 4 - 1 و4 - 3 (نادي النصر)

وفي تلك الليلة برزت العراقية شوخان صالحي بثلاثية قادت بها هجوم الهلال، في حين حضرت جوري سماح وأريج العنزي ضمن مسجلات السداسية إلى جانب المصرية إيمان حسن. وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين مقابل 3 قبل أن يسجل 4 أهداف في الشوط الثاني، ويحول تأخره إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ الديربي.

واستعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزين بنتيجتي 4 - 1 و4 - 3، ثم أضاف انتصاراً برباعية نظيفة في الدور الأول من الموسم التالي ليبني سلسلة من 3 انتصارات متتالية، قبل أن يوقفها الهلال بمواجهة حملت توقيع الباراغوايانية جيسيكا مارتينيز.

ففي أبريل (نيسان) 2025 تقدم النصر بثنائية للتنزانية كلارا لوفانغا، لكن الهلال عاد عبر مارتينيز ثم شوخان، قبل أن تظهر مارتينيز مجدداً في الدقيقة الـ90 وتسجل هدف الفوز 3 - 2 ومنحت تلك العودة الهلال انتصاره الثاني في سجل مواجهات الدوري، وألحقت بالنصر خسارته الوحيدة في المسابقة بذلك الموسم.

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ولحظات هلالية قلبت موازين المواجهة (نادي الهلال)

وفي موسم 2025 - 2026، اتسع حضور لوفانغا في ذاكرة الديربي؛ إذ سجلت هدفين في انتصار النصر ذهاباً 3 - 1، ثم أضافت ثلاثية في الفوز إياباً 4 - 1، في المباراة التي حسم خلالها فريقها لقب الدوري لرابع مرة توالياً. وهكذا جمعت المهاجمة التنزانية 5 أهداف في مواجهتي الفريقين بالدوري خلال موسم واحد. وامتد تأثيرها إلى مواجهات الألقاب، فسجلت 3 قادت النصر للفوز على الهلال 3 - 2 بعد التمديد في نهائي «كأس الاتحاد السعودي» خلال مايو (أيار) 2026، ثم كررت الثلاثية في نهائي «السوبر» خلال سبتمبر (أيلول)، الذي انتهى نصراوياً بنتيجة 4 - 1.

وبين ثلاثيات شوخان ولوفانغا وهدف مارتينيز الحاسم، تشكلت ملامح منافسة تمنح اللاعبات مساحة لصناعة تاريخهن الخاص. فالنصر يملك الأفضلية العددية في الدوري، فيما يحتفظ الهلال بذكريات العودة من التأخر. وتبقى كل مواجهة جديدة فرصة لإضافة اسم آخر إلى سجل الديربي.

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الرياضة رياضة سعودية

ديربي الهلال والنصر للسيدات... كر وفرّ وصدامات ثأرية

يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
TT
TT

ديربي الهلال والنصر للسيدات... كر وفرّ وصدامات ثأرية

يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)
يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية (نادي النصر)

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ومواقف هلالية قلبت موازين المواجهة، يحتفظ ديربي الرياض للسيدات بحكايات تتجاوز النتيجة النهائية، صنعتها لاعبات وضعن توقيعهن على مباريات حملت أهدافاً غزيرة، وعوداتٍ مثيرة، ووصل بعضها إلى حسم الألقاب.

وخلال المواسم الأربعة الأولى من «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، التقى الفريقان في 8 مباريات، حقق النصر الفوز في 6 منها، مقابل انتصارين للهلال، دون تسجيل أي تعادل، وبلغ مجموع أهداف المواجهات 41 هدفاً، توزعت بين 26 للنصر، و15 للهلال، بمعدل يتجاوز 5 أهداف للمباراة الواحدة، في حصيلة تعكس الطابع الهجومي الذي صاحب لقاءاتهما.

وبدأت الحكاية في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين حسم النصر أول ديربي في الدوري الممتاز بثنائية نظيفة في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة منحته صدارة الترتيب. لكن الرد الهلالي جاء يوم 30 من الشهر ذاته عندما فاز بـ6 مقابل 3 أهداف، مسجلاً أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد في مواجهاتهما خلال تلك المواسم.

استعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزَين بنتيجتَي 4 - 1 و4 - 3 (نادي النصر)

وفي تلك الليلة برزت العراقية شوخان صالحي بثلاثية قادت بها هجوم الهلال، في حين حضرت جوري سماح وأريج العنزي ضمن مسجلات السداسية إلى جانب المصرية إيمان حسن. وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين مقابل 3 قبل أن يسجل 4 أهداف في الشوط الثاني، ويحول تأخره إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ الديربي.

واستعاد النصر الأفضلية في موسم 2023 - 2024 بفوزين بنتيجتي 4 - 1 و4 - 3، ثم أضاف انتصاراً برباعية نظيفة في الدور الأول من الموسم التالي ليبني سلسلة من 3 انتصارات متتالية، قبل أن يوقفها الهلال بمواجهة حملت توقيع الباراغوايانية جيسيكا مارتينيز.

ففي أبريل (نيسان) 2025 تقدم النصر بثنائية للتنزانية كلارا لوفانغا، لكن الهلال عاد عبر مارتينيز ثم شوخان، قبل أن تظهر مارتينيز مجدداً في الدقيقة الـ90 وتسجل هدف الفوز 3 - 2 ومنحت تلك العودة الهلال انتصاره الثاني في سجل مواجهات الدوري، وألحقت بالنصر خسارته الوحيدة في المسابقة بذلك الموسم.

بين أفضلية نصراوية في سجل الانتصارات ولحظات هلالية قلبت موازين المواجهة (نادي الهلال)

وفي موسم 2025 - 2026، اتسع حضور لوفانغا في ذاكرة الديربي؛ إذ سجلت هدفين في انتصار النصر ذهاباً 3 - 1، ثم أضافت ثلاثية في الفوز إياباً 4 - 1، في المباراة التي حسم خلالها فريقها لقب الدوري لرابع مرة توالياً. وهكذا جمعت المهاجمة التنزانية 5 أهداف في مواجهتي الفريقين بالدوري خلال موسم واحد. وامتد تأثيرها إلى مواجهات الألقاب، فسجلت 3 قادت النصر للفوز على الهلال 3 - 2 بعد التمديد في نهائي «كأس الاتحاد السعودي» خلال مايو (أيار) 2026، ثم كررت الثلاثية في نهائي «السوبر» خلال سبتمبر (أيلول)، الذي انتهى نصراوياً بنتيجة 4 - 1.

وبين ثلاثيات شوخان ولوفانغا وهدف مارتينيز الحاسم، تشكلت ملامح منافسة تمنح اللاعبات مساحة لصناعة تاريخهن الخاص. فالنصر يملك الأفضلية العددية في الدوري، فيما يحتفظ الهلال بذكريات العودة من التأخر. وتبقى كل مواجهة جديدة فرصة لإضافة اسم آخر إلى سجل الديربي.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم للسيدات الدوري السعودي نادي الهلال نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: الأهلي «كبير»... وسننافس على كل البطولات

مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
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بوسيتش: الأهلي «كبير»... وسننافس على كل البطولات

مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الخليج، الخميس، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي يحققها المنافس، ومشدداً على أهمية استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، في ظل التطور الذي يشهده أداء فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخليج: «مباراة صعبة نظراً لما يملكه منافسنا من نتائج إيجابية، وهذه طبيعة الدوري السعودي الذي يتسم بالصعوبة والتنافسية. لكننا نلعب أمام جماهيرنا، ومستوانا في تطوُّر، وسنعمل على الدخول بكل قوة منذ الدقائق الأولى وحصد الفوز».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، بشأن التحسُّن الملحوظ في أداء الأهلي، وكذلك أسباب كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق، أبدى بوسيتش اتفاقه مع تقييم تطور المستوى»، مؤكداً أن الفريق يمر بمرحلة مميزة على صعيد الأداء والاستقرار الفني.

وقال: «أتفق معك، نمرّ بمرحلة مميزة، وهناك ثبات في المستوى والأداء. حققنا نقاطاً مهمة بفضل التنظيم الهجومي، وحتى الأهداف التي استقبلناها سنعمل على تفاديها مستقبلاً. نحن نتحسَّن بوصفنا فريقاً، وننافس على جميع البطولات».

وعن الإصابات، أوضح مدرب الأهلي أن «تعدُّد المشاركات وكثافة المباريات والسفر والتنقل عوامل طبيعية تسهم في زيادة احتمالات تعرض اللاعبين للإصابات»، مضيفاً: «أثق بشكل كامل وكبير في الجهاز الطبي، الذي سيعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة. والأهم أن الأهلي فريق كبير، ومَن يشارك يؤدِّ بأفضل صورة».

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الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
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«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)

لم تكن الميدالية الذهبية التي تقلدها البطل السعودي ثامر الزهراني حول عنقه في «دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الـ5 - ناغويا 2026» مجرد تتويج رياضي جديد، بل حمل بريقُها حكايةً إنسانية مؤثرة، كشفت عنها كلمات قليلة خرجت من قلب لاعب وجد نفسه بين فرحة الإنجاز والقلق على صحة والدته.

النجم السعودي ثامر الزهراني ظفر بـ«الذهبية الآسيوية» (فريق السعودية)

وبعد إحرازه المركز الأول في سباق 400 متر لفئة «تي37»، بزمن بلغ 55.74 ثانية، وقف الزهراني أمام الكاميرات محاولاً التعبير عن فرحته، مستحضراً أسماء من دعموا مسيرته، قبل أن تقوده مشاعره إلى الحديث عن والدته، في لحظة اختلطت فيها سعادة الانتصار بمشاعر لم يستطع إكمالها بالكلمات.

واستهل البطل السعودي حديثه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، قبل أن يعبر عن امتنانه لكل من وثق بقدراته وسانده في مشواره الرياضي.

وقال الزهراني: «شكراً لكل الناس الذين وثقوا بنجاحي ودعموني. وشكراً لكل من وثق بي. حققتُ المركز الأول والميدالية الذهبية، ودعواتكم لوالدتي».

وعندما وصل الحديث إلى والدته، لم تسعفه الكلمات لإكمال ما يريد قوله، مكتفياً بعبارة حملت كثيراً من المشاعر: «أنا والدتي في المستشفى... بس عشان السعودية كل شيء يهون».

كانت تلك اللحظة كافية لتحويل مشهد التتويج من مناسبة رياضية إلى قصة إنسانية، بعدما كشف اللاعب، دون الدخول في تفاصيل، عن انشغاله بالحالة الصحية لوالدته، طالباً من الجميع الدعاء لها.

ولم تمر كلمات الزهراني دون تفاعل، إذ وجّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، بمتابعة الحالة الصحية لوالدة اللاعب، بعد مشاهدته تصريحه المؤثر، في خطوة عكست الاهتمام بالجانب الإنساني للرياضيين إلى جانب إنجازاتهم داخل ميادين المنافسة.

وحظيت قصة البطل السعودي بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب «فريق السعودية» رسالة تضامن معه، جاء فيها: «خلف كل بطل حكاية... وخلف كل إنجاز مشاعر لا تُروى بالكلمات»، قبل أن يضيف: «قلوبنا معك ومع والدتك... نسأل الله لها الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية».

الفيصل وجه بمتابعة حالة والدة اللاعب ثامر الزهراني فور مشاهدته تصريحه مما يعكس اهتمام القيادة الرياضية (فريق السعودية)

وبينما سجلت نتائج السباق فوز الزهراني بالمركز الأول، حمل تصريحه بعد التتويج جانباً آخر من تجربته، بعيداً عن الأرقام والميداليات، بعدما ظهر حجم الارتباط بين طموحه الرياضي ومشاعره تجاه أسرته.

ولم يكشف اللاعب عن طبيعة الحالة الصحية لوالدته أو تفاصيلها، غير أن طلبَه الدعاء لها، وتوقفَه عن استكمال حديثه، جعلا من تلك اللحظات أحد المشاهد الإنسانية اللافتة في المشاركة السعودية.

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