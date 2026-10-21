بوسيتش: الأهلي «كبير»... وسننافس على كل البطولات

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الخليج، الخميس، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي يحققها المنافس، ومشدداً على أهمية استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، في ظل التطور الذي يشهده أداء فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخليج: «مباراة صعبة نظراً لما يملكه منافسنا من نتائج إيجابية، وهذه طبيعة الدوري السعودي الذي يتسم بالصعوبة والتنافسية. لكننا نلعب أمام جماهيرنا، ومستوانا في تطوُّر، وسنعمل على الدخول بكل قوة منذ الدقائق الأولى وحصد الفوز».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، بشأن التحسُّن الملحوظ في أداء الأهلي، وكذلك أسباب كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق، أبدى بوسيتش اتفاقه مع تقييم تطور المستوى»، مؤكداً أن الفريق يمر بمرحلة مميزة على صعيد الأداء والاستقرار الفني.

وقال: «أتفق معك، نمرّ بمرحلة مميزة، وهناك ثبات في المستوى والأداء. حققنا نقاطاً مهمة بفضل التنظيم الهجومي، وحتى الأهداف التي استقبلناها سنعمل على تفاديها مستقبلاً. نحن نتحسَّن بوصفنا فريقاً، وننافس على جميع البطولات».

وعن الإصابات، أوضح مدرب الأهلي أن «تعدُّد المشاركات وكثافة المباريات والسفر والتنقل عوامل طبيعية تسهم في زيادة احتمالات تعرض اللاعبين للإصابات»، مضيفاً: «أثق بشكل كامل وكبير في الجهاز الطبي، الذي سيعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة. والأهم أن الأهلي فريق كبير، ومَن يشارك يؤدِّ بأفضل صورة».