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الرياضة رياضة سعودية

«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

البطل ثامر لم يتمالك مشاعره بعد التتويج… و«عشان السعودية كل شيء يهون» تختصر حكايته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
TT
TT

«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)

لم تكن الميدالية الذهبية التي تقلدها البطل السعودي ثامر الزهراني حول عنقه في «دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الـ5 - ناغويا 2026» مجرد تتويج رياضي جديد، بل حمل بريقُها حكايةً إنسانية مؤثرة، كشفت عنها كلمات قليلة خرجت من قلب لاعب وجد نفسه بين فرحة الإنجاز والقلق على صحة والدته.

النجم السعودي ثامر الزهراني ظفر بـ«الذهبية الآسيوية» (فريق السعودية)

وبعد إحرازه المركز الأول في سباق 400 متر لفئة «تي37»، بزمن بلغ 55.74 ثانية، وقف الزهراني أمام الكاميرات محاولاً التعبير عن فرحته، مستحضراً أسماء من دعموا مسيرته، قبل أن تقوده مشاعره إلى الحديث عن والدته، في لحظة اختلطت فيها سعادة الانتصار بمشاعر لم يستطع إكمالها بالكلمات.

واستهل البطل السعودي حديثه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، قبل أن يعبر عن امتنانه لكل من وثق بقدراته وسانده في مشواره الرياضي.

وقال الزهراني: «شكراً لكل الناس الذين وثقوا بنجاحي ودعموني. وشكراً لكل من وثق بي. حققتُ المركز الأول والميدالية الذهبية، ودعواتكم لوالدتي».

وعندما وصل الحديث إلى والدته، لم تسعفه الكلمات لإكمال ما يريد قوله، مكتفياً بعبارة حملت كثيراً من المشاعر: «أنا والدتي في المستشفى... بس عشان السعودية كل شيء يهون».

كانت تلك اللحظة كافية لتحويل مشهد التتويج من مناسبة رياضية إلى قصة إنسانية، بعدما كشف اللاعب، دون الدخول في تفاصيل، عن انشغاله بالحالة الصحية لوالدته، طالباً من الجميع الدعاء لها.

ولم تمر كلمات الزهراني دون تفاعل، إذ وجّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، بمتابعة الحالة الصحية لوالدة اللاعب، بعد مشاهدته تصريحه المؤثر، في خطوة عكست الاهتمام بالجانب الإنساني للرياضيين إلى جانب إنجازاتهم داخل ميادين المنافسة.

وحظيت قصة البطل السعودي بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب «فريق السعودية» رسالة تضامن معه، جاء فيها: «خلف كل بطل حكاية... وخلف كل إنجاز مشاعر لا تُروى بالكلمات»، قبل أن يضيف: «قلوبنا معك ومع والدتك... نسأل الله لها الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية».

الفيصل وجه بمتابعة حالة والدة اللاعب ثامر الزهراني فور مشاهدته تصريحه مما يعكس اهتمام القيادة الرياضية (فريق السعودية)

وبينما سجلت نتائج السباق فوز الزهراني بالمركز الأول، حمل تصريحه بعد التتويج جانباً آخر من تجربته، بعيداً عن الأرقام والميداليات، بعدما ظهر حجم الارتباط بين طموحه الرياضي ومشاعره تجاه أسرته.

ولم يكشف اللاعب عن طبيعة الحالة الصحية لوالدته أو تفاصيلها، غير أن طلبَه الدعاء لها، وتوقفَه عن استكمال حديثه، جعلا من تلك اللحظات أحد المشاهد الإنسانية اللافتة في المشاركة السعودية.

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دورة الألعاب الآسيوية الرياضة رياضة سعودية السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
TT
TT

«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
السعودي ثامر الزهراني حاملاً علم بلاده ومحتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)

لم تكن الميدالية الذهبية التي تقلدها البطل السعودي ثامر الزهراني حول عنقه في «دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الـ5 - ناغويا 2026» مجرد تتويج رياضي جديد، بل حمل بريقُها حكايةً إنسانية مؤثرة، كشفت عنها كلمات قليلة خرجت من قلب لاعب وجد نفسه بين فرحة الإنجاز والقلق على صحة والدته.

النجم السعودي ثامر الزهراني ظفر بـ«الذهبية الآسيوية» (فريق السعودية)

وبعد إحرازه المركز الأول في سباق 400 متر لفئة «تي37»، بزمن بلغ 55.74 ثانية، وقف الزهراني أمام الكاميرات محاولاً التعبير عن فرحته، مستحضراً أسماء من دعموا مسيرته، قبل أن تقوده مشاعره إلى الحديث عن والدته، في لحظة اختلطت فيها سعادة الانتصار بمشاعر لم يستطع إكمالها بالكلمات.

واستهل البطل السعودي حديثه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، قبل أن يعبر عن امتنانه لكل من وثق بقدراته وسانده في مشواره الرياضي.

وقال الزهراني: «شكراً لكل الناس الذين وثقوا بنجاحي ودعموني. وشكراً لكل من وثق بي. حققتُ المركز الأول والميدالية الذهبية، ودعواتكم لوالدتي».

وعندما وصل الحديث إلى والدته، لم تسعفه الكلمات لإكمال ما يريد قوله، مكتفياً بعبارة حملت كثيراً من المشاعر: «أنا والدتي في المستشفى... بس عشان السعودية كل شيء يهون».

كانت تلك اللحظة كافية لتحويل مشهد التتويج من مناسبة رياضية إلى قصة إنسانية، بعدما كشف اللاعب، دون الدخول في تفاصيل، عن انشغاله بالحالة الصحية لوالدته، طالباً من الجميع الدعاء لها.

ولم تمر كلمات الزهراني دون تفاعل، إذ وجّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، بمتابعة الحالة الصحية لوالدة اللاعب، بعد مشاهدته تصريحه المؤثر، في خطوة عكست الاهتمام بالجانب الإنساني للرياضيين إلى جانب إنجازاتهم داخل ميادين المنافسة.

وحظيت قصة البطل السعودي بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب «فريق السعودية» رسالة تضامن معه، جاء فيها: «خلف كل بطل حكاية... وخلف كل إنجاز مشاعر لا تُروى بالكلمات»، قبل أن يضيف: «قلوبنا معك ومع والدتك... نسأل الله لها الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية».

الفيصل وجه بمتابعة حالة والدة اللاعب ثامر الزهراني فور مشاهدته تصريحه مما يعكس اهتمام القيادة الرياضية (فريق السعودية)

وبينما سجلت نتائج السباق فوز الزهراني بالمركز الأول، حمل تصريحه بعد التتويج جانباً آخر من تجربته، بعيداً عن الأرقام والميداليات، بعدما ظهر حجم الارتباط بين طموحه الرياضي ومشاعره تجاه أسرته.

ولم يكشف اللاعب عن طبيعة الحالة الصحية لوالدته أو تفاصيلها، غير أن طلبَه الدعاء لها، وتوقفَه عن استكمال حديثه، جعلا من تلك اللحظات أحد المشاهد الإنسانية اللافتة في المشاركة السعودية.

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دورة الألعاب الآسيوية الرياضة رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)
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سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)

رفض سعد الموسى، لاعب فريق الاتحاد، تصريحات مدرب الفريق السابق سيرغيو كونسيساو بشأن احترافية اللاعب السعودي، واصفاً إياها بغير الصحيحة، وعدَّ أن اللاعب المحلي أصبح الحلقة الأضعف لتبرير عدم نجاح المدرب.

وقال الموسى، في حديث لممثلي وسائل الإعلام، بعد مواجهة «الاتفاق» و«الاتحاد» دورياً: «كان على كونسيساو أن يكون أكثر جرأة في توضيح الأسباب الفعلية التي أدت إلى عدم نجاحه، بدلاً من تحميل اللاعب السعودي مسؤولية الإخفاق».

وأكد الموسى أن الكرة السعودية تحظى بدعم غير مسبوق من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وأضاف لاعب «الاتحاد»: «اللاعب السعودي يدرك تماماً أهمية الحفاظ على سمعة الكرة السعودية، وأن مثل هذه التصريحات لن تؤثر في مشروع الدولة لتطوير اللاعب المحلي وتأهيله للاستحقاقات الكبرى».

وأشار الموسى إلى أن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة المباراة قلّصت دقائق مشاركة اللاعب السعودي، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر غياب الاحترافية، بل يضاعف مسؤولية اللاعب المحلي في المحافظة على جاهزيته واستغلال الفرص المتاحة لإثبات أحقيته بمكان في التشكيلة الأساسية.

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رياضة كرة القدم رياضة سعودية نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

قرعة غرب آسيا تضع شابات السعودية في مجموعة فلسطين ولبنان

المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
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قرعة غرب آسيا تضع شابات السعودية في مجموعة فلسطين ولبنان

المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)

أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للشابات تحت 20 عاماً، التي سُحبت الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي فلسطين، حامل لقب النسخة الماضية، ولبنان، في البطولة التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 4 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات، قُسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن المستضيف والعراق والإمارات، فيما جاءت السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين ولبنان.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره اللبناني يوم السبت 28 نوفمبر، قبل أن يلتقي المنتخب الفلسطيني يوم الاثنين 30 من الشهر ذاته، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 26 نوفمبر بمواجهة تجمع فلسطين ولبنان عند الخامسة مساءً، تليها مباراة الأردن والإمارات عند الثامنة مساءً، على أن تُقام جميع المواجهات على استاد العقبة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الأربعاء 2 ديسمبر، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى.

وتُختتم المنافسات يوم الجمعة 4 ديسمبر بإقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الخامسة مساءً، تليها المباراة النهائية عند الثامنة مساءً، لتحديد بطل النسخة السادسة من البطولة.

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