«ذهبية ناغويا» تكشف عن دموع الزهراني… والفيصل يوجه بمتابعة حالة والدته

لم تكن الميدالية الذهبية التي تقلدها البطل السعودي ثامر الزهراني حول عنقه في «دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الـ5 - ناغويا 2026» مجرد تتويج رياضي جديد، بل حمل بريقُها حكايةً إنسانية مؤثرة، كشفت عنها كلمات قليلة خرجت من قلب لاعب وجد نفسه بين فرحة الإنجاز والقلق على صحة والدته.

النجم السعودي ثامر الزهراني ظفر بـ«الذهبية الآسيوية» (فريق السعودية)

وبعد إحرازه المركز الأول في سباق 400 متر لفئة «تي37»، بزمن بلغ 55.74 ثانية، وقف الزهراني أمام الكاميرات محاولاً التعبير عن فرحته، مستحضراً أسماء من دعموا مسيرته، قبل أن تقوده مشاعره إلى الحديث عن والدته، في لحظة اختلطت فيها سعادة الانتصار بمشاعر لم يستطع إكمالها بالكلمات.

واستهل البطل السعودي حديثه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، قبل أن يعبر عن امتنانه لكل من وثق بقدراته وسانده في مشواره الرياضي.

خلف كل بطل حكاية.. وخلف كل إنجاز مشاعر لا تُروى بالكلمات بطلنا ثامر الزهراني كتب فصلاً جديداً من العزيمة والتضحية في #ناغويا2026 قلوبنا معه ومع والدتك.. نسأل الله لها الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية #فريق_السعودية | #نشجعك pic.twitter.com/TdHgwUZWyh — Team Saudi | فريق السعودية (@TeamSaudi) October 21, 2026

وقال الزهراني: «شكراً لكل الناس الذين وثقوا بنجاحي ودعموني. وشكراً لكل من وثق بي. حققتُ المركز الأول والميدالية الذهبية، ودعواتكم لوالدتي».

وعندما وصل الحديث إلى والدته، لم تسعفه الكلمات لإكمال ما يريد قوله، مكتفياً بعبارة حملت كثيراً من المشاعر: «أنا والدتي في المستشفى... بس عشان السعودية كل شيء يهون».

كانت تلك اللحظة كافية لتحويل مشهد التتويج من مناسبة رياضية إلى قصة إنسانية، بعدما كشف اللاعب، دون الدخول في تفاصيل، عن انشغاله بالحالة الصحية لوالدته، طالباً من الجميع الدعاء لها.

سمو الرئيس @AbdulazizTF، يوجّه بمتابعة الحالة الصحية لوالدة لاعب #فريق_السعودية ثامر الزهراني، وتقديم كافة الدعم اللازم لها.كل الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل لوالدتك يا بطل #فريق_السعودية | #نشجعك https://t.co/7JNx0DeTnO pic.twitter.com/s5zQiLG6B7 — Team Saudi | فريق السعودية (@TeamSaudi) October 21, 2026

ولم تمر كلمات الزهراني دون تفاعل، إذ وجّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، بمتابعة الحالة الصحية لوالدة اللاعب، بعد مشاهدته تصريحه المؤثر، في خطوة عكست الاهتمام بالجانب الإنساني للرياضيين إلى جانب إنجازاتهم داخل ميادين المنافسة.

تُوّج لاعب #فريق_السعودية ثامر الزهراني بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية#ناغويا2026

ووجّه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتوفير كافة الدعم اللازم لوالدة الزهراني ،متمنيًا لها الشفاء العاجل. pic.twitter.com/OmTTN7R0rM — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 21, 2026

وحظيت قصة البطل السعودي بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب «فريق السعودية» رسالة تضامن معه، جاء فيها: «خلف كل بطل حكاية... وخلف كل إنجاز مشاعر لا تُروى بالكلمات»، قبل أن يضيف: «قلوبنا معك ومع والدتك... نسأل الله لها الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية».

الفيصل وجه بمتابعة حالة والدة اللاعب ثامر الزهراني فور مشاهدته تصريحه مما يعكس اهتمام القيادة الرياضية (فريق السعودية)

وبينما سجلت نتائج السباق فوز الزهراني بالمركز الأول، حمل تصريحه بعد التتويج جانباً آخر من تجربته، بعيداً عن الأرقام والميداليات، بعدما ظهر حجم الارتباط بين طموحه الرياضي ومشاعره تجاه أسرته.

ولم يكشف اللاعب عن طبيعة الحالة الصحية لوالدته أو تفاصيلها، غير أن طلبَه الدعاء لها، وتوقفَه عن استكمال حديثه، جعلا من تلك اللحظات أحد المشاهد الإنسانية اللافتة في المشاركة السعودية.