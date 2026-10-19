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الرياضة رياضة سعودية

رازوفيتش عن مواجهة القادسية: أُفضل المباريات على التدريبات

الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
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رازوفيتش عن مواجهة القادسية: أُفضل المباريات على التدريبات

الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (الشرق الأوسط)

رفض الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون، فكرة تأجيل لقاء الفريق المقبل أمام القادسية، مؤكداً أنهم على أتم الجاهزية لخوض اللقاء، ومعبراً عن تفضيله لعب المباريات على أداء التمارين.

وقال فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة القادسية: «نرحب بوجودكم، وكما تعلمون فإن كل مباراة هي مهمة لنا، ونحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، وهذا هدف، وهذا الكلام لا يعني أنني أعد بالفوز غداً، لكن أعد بتقديم كل ما لدينا، ونعلم أن القادسية من أفضل الأندية في الدوري، ولكن ترتيبنا غير جيد، لذا سنحاول جمع أكبر قدر من النقاط».

وأضاف رازوفيتش: «لدينا جدول مزدحم من المباريات، ونلعب مباراة كل 3 أيام، لكنّ اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، وسنفتقد دعم جماهيرنا».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم اعتماده على اللاعبين نديم بايرامي وبارفيه، قال رازوفيتش: «كل اللاعبين مهمون، وفي ظل ظروف ازدحام جدول المباريات نحن بحاجة إلى التدوير بين اللاعبين، وهذان اللاعبان مهمان، وربما سنراهما في المباراة أو المباريات المقبلة».

وعن الغيابات قال رازوفيتش: «على المستوى الطبي كل اللاعبين متاحون غداً، ولا توجد لدينا غيابات».

وعن تخليه عن عملية الاستحواذ في المباريات الماضية، قال فوك رازوفيتش: «مقارنة بالخصوم الذين قابلناهم، لا يوجد فارق كبير بيننا وبينهم، ونحن لعبنا ضد خصوم جيدين ولا يمكن السيطرة على الكرة كل الوقت». وأضاف: «لدينا فكرة عن مستوى وأداء فريق القادسية، وسنعد العدة لهم».

وعن رأيه في المستوى الذي يقدمه فارس الغامدي، قال: «فارس الغامدي لاعب لديه شخصية قوية، وأفضّل مناداته بقاتوزو الإيطالي، وهو لاعب مقاتل ومطلب لكل نادٍ».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تفضيله لعب المباراة أم تأجيلها، قال فوك رازوفيتش: «بالعكس، نحن على أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة، ولديّ لاعبون محترفون وعلى مسؤولية في هذه الظروف، وهم يهتمون بمواعيد النوم والأكل الصحي، وأنا بوصفي لاعباً سابقاً أحب لعب مباريات أكثر مقارنة بتمارين أكثر».

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مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

​أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالفيحاء خارج الديار، مشيراً إلى أن ظروف المباراة، بما في ذلك غياب بعض اللاعبين وطبيعة أرضية الملعب، زادت من التحديات التي واجهت فريقه، قبل أن ينجح في حصد الانتصار.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن المواجهة جاءت وفق التوقعات من حيث الصعوبة، موضحاً أن اللعب خارج الأرض، إلى جانب الغيابات وصعوبة الملعب، فرض على الأهلي التعامل مع ظروف استثنائية خلال اللقاء.

وأشاد مدرب الأهلي بالدور الذي قدمه اللاعب الأوكراني أرتيم في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، مؤكداً أهمية الدعم الجماعي في مساعدة اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، وقال إن الانتصارات والإخفاقات مسؤولية الفريق بأكمله، مشيراً إلى أن أرتيم وجد المساندة المطلوبة من زملائه خلال المباراة.

وأضاف بوسيتش أن الشعور بالدعم من بقية اللاعبين يمثل عاملاً مهماً في مساعدة أرتيم في الظهور بصورة جيدة، وهو ما انعكس على أدائه ومساهمته في الانتصار، في إشارة إلى أهمية العمل الجماعي داخل الفريق.

وشدد المدرب على أن الروح القتالية كانت حاضرة لدى لاعبي الأهلي طوال المواجهة، في ظل رغبتهم في العودة بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة، لكنه أثنى على ردة فعل اللاعبين وإصرارهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز.

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كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، معرباً عن حزنه لخروج فريقه دون نقاط، ومثيراً تساؤلات بشأن الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاعبين هذا الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأهلي، وأنا كمدرب راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة». وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز، مشيراً إلى الفرص التي أهدرها لاعبوه خلال الشوط الأول، في وقت رأى فيه أن الأهلي لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه خلال تلك الفترة.

وتطرق كاريلي إلى الجدل الذي صاحب هدف الأهلي الأول، الذي سجله الأوكراني أرتيم بوندارينكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قائلاً إنه ناقش الحكم بشأن إضافة دقيقة أخرى إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وأوضح مدرب الفيحاء: «ناقشت الحكم لماذا يضيف دقيقة بالوقت الضائع في ختام الشوط الأول، والتي أتى هدف الأهلي منها، وقال إنه أضاف دقيقة بالاتفاق مع الحكم الرابع، ونحن كجهاز فني لا نعلم بهذا، وأنا أستغرب ما حدث».

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
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الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)

حقق الأهلي انتصاراً صعباً على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-2، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بتسجيل هدف في الشوط الأول وهدفين خلال مجريات الشوط الثاني.

تقدم الفيحاء قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي هوغـو مورا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس عبد الرحمن الصانبي. ولكن الأهلي لم يمنح لاعبي الفيحاء فرصة إكمال فرحتهم بعد هدف الفيحاء بدقيقتين عن طريق الأوكراني أرتيم برأسية بعد عرضية سعد بالعبيد وضعها على يمين موسكيرا حارس الفيحاء (47).

وفي الدقيقة 59 سجل فراس البريكان الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ولكن الإسباني جيسون ريميسيرو كان في الموعد وسجل هدف التعادل بعد خطأ من خارج منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين الصانبي (66). وفي الدقيقة 70 يعود الأهلي للتقدم بالنتيجة عن طريق أرتيم الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما خسر مواجهته الثانية على التوالي بعد مباراة الخليج الماضية.

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