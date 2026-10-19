رازوفيتش عن مواجهة القادسية: أُفضل المباريات على التدريبات

رفض الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون، فكرة تأجيل لقاء الفريق المقبل أمام القادسية، مؤكداً أنهم على أتم الجاهزية لخوض اللقاء، ومعبراً عن تفضيله لعب المباريات على أداء التمارين.

وقال فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة القادسية: «نرحب بوجودكم، وكما تعلمون فإن كل مباراة هي مهمة لنا، ونحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، وهذا هدف، وهذا الكلام لا يعني أنني أعد بالفوز غداً، لكن أعد بتقديم كل ما لدينا، ونعلم أن القادسية من أفضل الأندية في الدوري، ولكن ترتيبنا غير جيد، لذا سنحاول جمع أكبر قدر من النقاط».

وأضاف رازوفيتش: «لدينا جدول مزدحم من المباريات، ونلعب مباراة كل 3 أيام، لكنّ اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، وسنفتقد دعم جماهيرنا».

️| لماذا يبقي على نديم بايرامي وبارفيه في الدكة هل هو غير مقتنع بما يقدمونه؟️| فوك رازوفيتش مدرب فريق #التعاون يرد على سؤال الشرق الأوسط في المؤتمر الصحافي:-كل اللاعبين مهمين بالنسبة له وفي ظل ظروف ازدحام جدول المباريات هو بحاجة إلى التدوير بين اللاعبين وهذين اللاعبين... pic.twitter.com/o654RsrIp7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم اعتماده على اللاعبين نديم بايرامي وبارفيه، قال رازوفيتش: «كل اللاعبين مهمون، وفي ظل ظروف ازدحام جدول المباريات نحن بحاجة إلى التدوير بين اللاعبين، وهذان اللاعبان مهمان، وربما سنراهما في المباراة أو المباريات المقبلة».

وعن الغيابات قال رازوفيتش: «على المستوى الطبي كل اللاعبين متاحون غداً، ولا توجد لدينا غيابات».

وعن تخليه عن عملية الاستحواذ في المباريات الماضية، قال فوك رازوفيتش: «مقارنة بالخصوم الذين قابلناهم، لا يوجد فارق كبير بيننا وبينهم، ونحن لعبنا ضد خصوم جيدين ولا يمكن السيطرة على الكرة كل الوقت». وأضاف: «لدينا فكرة عن مستوى وأداء فريق القادسية، وسنعد العدة لهم».

وعن رأيه في المستوى الذي يقدمه فارس الغامدي، قال: «فارس الغامدي لاعب لديه شخصية قوية، وأفضّل مناداته بقاتوزو الإيطالي، وهو لاعب مقاتل ومطلب لكل نادٍ».

️| فوك رازوفيتش مدرب فريق #التعاون في المؤتمر الصحافي:-نرحب بوجودكم وكما تعلمون كل مباراة هي مهمة لنا ونحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط وهذا هدف وهذا الكلام لا يعني أنني أعد بالفوز غدا لكن أعد بتقديم كل ما لدينا ونعلم أن القادسية من أفضل الأندية في الدوري ولكن ترتيبنا غير... pic.twitter.com/MyDrQZWYO7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تفضيله لعب المباراة أم تأجيلها، قال فوك رازوفيتش: «بالعكس، نحن على أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة، ولديّ لاعبون محترفون وعلى مسؤولية في هذه الظروف، وهم يهتمون بمواعيد النوم والأكل الصحي، وأنا بوصفي لاعباً سابقاً أحب لعب مباريات أكثر مقارنة بتمارين أكثر».