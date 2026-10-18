«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك… و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة

ضمن فريق دي آر 7 السعودي تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري الملوك لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب فوزه على مواطنه رايزنغ بيكس بنتيجة 9-8، بينما حسم فريق إف دبليو زد الكويتي صدارة مرحلة الدوري وتأهله المباشر إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على توربو المصري بنتيجة 10-8، ضمن منافسات الجولة الثامنة التي أقيمت في الرياض.

وشهدت الجولة تسجيل 70 هدفاً في خمس مباريات، وهو أعلى معدل تهديفي في يوم واحد منذ انطلاق المنافسات، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 55 هدفاً.

وحقق الفريق الكويتي انتصاره السابع خلال ثماني مباريات، ليضمن المركز الأول قبل الجولة الأخيرة، فيما تلقى توربو خسارته الخامسة.

وفي المواجهة السعودية، نجح دي آر 7، حامل اللقب، في قلب تأخره أمام رايزنغ بيكس بنتيجة 8-6 إلى انتصار 9-8، بعدما أدرك إيغو كانيندي التعادل بتسجيل هدفين، قبل أن يحسم الحارس دافي ناتا المواجهة بهدف الفوز.

وفي مباراة أخرى، تغلب آر إيه 2 السعودي على ثري بي إس الأردني بنتيجة 5-4، بعدما كان متأخراً خلال اللقاء، ليصبح تأهله إلى ربع النهائي مرهوناً بفوزه على إيه بي أو إف سي القطري في الجولة الأخيرة.

وحقق الفريق القطري فوزاً على بخيرة المغربي بنتيجة 8-7، ليبقي على آماله في التأهل، بينما ودع الفريق المغربي المنافسة رسمياً بعد تلقيه خسارته السادسة.

وفي المواجهة الخامسة، فاز ريد زون الأردني على ألترا شميشة المغربي بنتيجة 6-5، بعدما قلب تأخره بفارق هدفين، ليعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتُحسم المقاعد الأربعة المتبقية في ربع النهائي خلال الجولة التاسعة والأخيرة، المقررة في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تقام مواجهات ربع النهائي في 26 من الشهر ذاته، فيما تختتم المنافسات في 30 أكتوبر.