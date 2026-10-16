القحطاني: «كأس الخليج» يدفعني لتقديم المزيد مع القادسية

أكد محمد القحطاني، لاعب القادسية، أن تتويجه بلقب كأس الخليج مع المنتخب السعودي منحه دافعاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل مع فريقه، مشيراً إلى أن الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات لم يؤثر في جاهزية اللاعبين ورغبتهم في مواصلة الانتصارات.
وقال القحطاني، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين: «أبارك لفريقنا هذا الفوز، وحظاً أوفر لنادي أبها. حققنا انتصاراً مهماً، لكن المشوار لا يزال طويلاً، وبإذن الله سنقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة».
️ | محمد القحطاني لاعب #القادسية لممثلي وسائل الإعلام:- حققنا كأس الخليج، وهذا يمنح اللاعب رغبة أكبر وحماساً إضافياً عند عودته إلى ناديه، ويدفعه إلى تقديم المزيد.- هناك إرهاق، لكن الجميع جاهز، وأي لاعب يختاره المدرب سيقدم كل ما لديه داخل الملعب.#القادسية_أبها |... pic.twitter.com/Fqst8EgOoj
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 16, 2026
وعن تأثير تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس الخليج في مستواه وحماسه بعد العودة إلى ناديه، علّق قائلاً: «الحمد لله، حققنا كأس الخليج، وهذا يمنح اللاعب رغبة أكبر وحماساً إضافياً عندما يعود إلى ناديه، ويدفعه إلى تقديم المزيد».
وفيما يتعلّق بالإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد رحلته إلى أوزبكستان لخوض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة، والحاجة إلى تدوير اللاعبين بين المنافسات المحلية والقارية، قال القحطاني: «صحيح أن هناك إرهاقاً، لكن الجميع جاهز، وأي لاعب يختاره المدرب سيقدم كل ما لديه داخل الملعب».
وأضاف: «الحمد لله، مستويات اللاعبين تتطور باستمرار، والجميع يسعى إلى تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة».