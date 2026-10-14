وزير الرياضة الكويتي: «السوبر السعودي» تحدٍّ كبير لإمكاناتنا

أكد الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي، أن استضافة بلاده بطولة كأس «السوبر السعودي» تمثل تحدياً كبيراً على المستويين التنظيمي والرياضي، في ظل القيمة الجماهيرية التي تحظى بها البطولة، ومشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية في منافساتها.
وقال الجلاهمة، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام على هامش مراسم قرعة كأس «السوبر السعودي»، التي أُجريت الأربعاء في الكويت، إن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة للكويت لتسجيل حضورها في تنظيم بطولة تحظى بمتابعة واسعة على مستوى كرة القدم والرياضة عموماً.
️ | الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي:- نتحدث عن النجوم الموجودين في السوبر السعودي، وهم نجوم عالميون، وهذا بكل تأكيد تحدٍّ كبير بالنسبة لنا، وتحدٍّ لإمكاناتنا وللشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. pic.twitter.com/PP3GeAAPI6
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 14, 2026
وأضاف: «اليوم نتحدث عن النجوم الموجودين في (السوبر السعودي)، وهم نجوم عالميون، وهذا بكل تأكيد تحدٍّ كبير بالنسبة إلينا، وتحدٍّ لإمكاناتنا وللشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».
وشدد وزير الرياضة الكويتي على أهمية التعاون بين القطاعين في إنجاح استضافة البطولة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق استضافة الأحداث الرياضية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال: «ندفع باتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستضافة مثل هذه الأحداث مستقبلاً، ليس فقط على مستوى كرة القدم، وإنما في مختلف الرياضات».
وأشار الجلاهمة إلى أن نجاح تنظيم البطولات الكبرى يتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، مضيفاً: «النجاح يحتاج إلى تكاتف وتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وبإذن الله ستكون الاستضافة على مستوى الحدث والقيمة التي يمتلكها (السوبر السعودي)».
وتستضيف الكويت منافسات كأس «السوبر السعودي» خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الأهلي والقادسية، بينما يلتقي النصر مع الخلود.