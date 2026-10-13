مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

أعرب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب فريق الهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه اللاعبون في الشوط الثاني كان حاسماً في التفوق على المنافس وحصد النقاط الثلاث.
️| غابرييل مارتينيلي لاعب فريق #الهلال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-كانت مباراة صعبة للغاية في بدايتها، وخضناها أمام فريق قوي وممتاز حقاً، لقد بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية أيضاً، لكنني أعتقد أننا كنا الأفضل بكثير في الشوط الثاني، واستحقينا حصد النقاط الثلاث.#السد_الهلال... pic.twitter.com/QShIrvO7Ky
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026
وقال مارتينيلي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة للغاية، خصوصاً في بدايتها، إذ واجهنا منافساً قوياً بدأ اللقاء بصورة جيدة جداً، غير أننا ظهرنا بمستوى أفضل بكثير في الشوط الثاني، وأعتقد أننا استحققنا الحصول على النقاط الثلاث».
عن تغيير مركزه ؟️| غابرييل مارتينيلي لاعب فريق #الهلال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-أعتقد دائماً أن هذا مركزي الأساسي، ولكن يمكنني اللعب كمهاجم صريح أو جناح أيمن، وفي أي مركز أتواجد فيه، سأبذل قصارى جهدي دائماً وسأكون حاضراً لمساعدة الفريق.#السد_الهلال... https://t.co/2Sd8IcDaj2
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026
وعن مشاركته في مركز الجناح الأيسر، أوضح النجم البرازيلي: «لطالما قلت إن الجناح الأيسر هو مركزي المفضل، غير أنني أستطيع اللعب أيضاً مهاجماً صريحاً أو جناحاً أيمن، وبغض النظر عن المركز الذي أشارك فيه، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات».