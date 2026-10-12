رابطة مشجعي الاتحاد تُجهز تيفو وطنياً في مواجهة شباب الأهلي الإماراتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328884-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
رابطة مشجعي الاتحاد تُجهز تيفو وطنياً في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي
تيفو الاتحاد في مباراته الآسيوية (حساب مجلس جماهير الاتحاد)
شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق الاتحاد مشاركة جميع اللاعبين الأجانب العشرة، وذلك قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، في وقت شهدت فيه التحضيرات متابعة رضا بترجي، رئيس شركة النادي، ودومينغوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، وماركو لوبو، المدير الرياضي.
من جانبها، كشفت رابطة مشجعي الاتحاد «الكورفا قولد» عن تحضيراتها للمواجهة، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، من خلال تيفو وطني بعنوان «وطننا يبقى شامخاً»، إلى جانب ترديد النشيد الوطني السعودي بدلاً من نشيد النادي الرسمي.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً كبيراً يتجاوز 25 ألف متفرج في «الجوهرة المشعة» لدعم الفريق الاتحادي في مشواره الآسيوي.
أعرب البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، عن سعادته بحصوله على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
عبد الله الزهراني (جدة )
مصادر «الشرق الأوسط»: 3 اتحاديين حاولوا الوصول إلى غرفة الطريس… وفريق حماية الحكام يتدخلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328890-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%E2%80%A6-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
مصادر «الشرق الأوسط»: 3 اتحاديين حاولوا الوصول إلى غرفة الطريس… وفريق حماية الحكام يتدخل
جانب من الاحتجاجات التي أعقبت نهاية المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن تفاصيل الأحداث التي أعقبت مواجهة الهلال والاتحاد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حاول ثلاثة من لاعبي الاتحاد الوصول إلى غرفة الحكم خالد الطريس، وسط احتجاجات على قراراته التحكيمية، قبل أن يتدخل فريق الحماية المكلّف بمرافقة الحكام ويمنع اللاعبين من الوصول إليه.
وبحسب المصادر، فإن مراقب المباراة وثّق عبر هاتفه الشخصي جانباً من الأحداث التي شهدتها المنطقة المؤدية إلى غرفة الحكام، بما في ذلك استمرار احتجاجات اللاعبين الثلاثة ومحاولتهم الوصول إلى الطريس للحديث معه بشأن القرارات التي شهدتها المواجهة.
وكشفت المصادر أن اللاعبين الثلاثة هم الهولندي جورجينيو فينالدوم، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والصربي بريدراج رايكوفيتش، الذين واصلوا احتجاجاتهم عقب صافرة النهاية، وحاولوا الوصول إلى غرفة الحكم، قبل أن يحول فريق الحماية المكلّف بمرافقة الحكام دون ذلك.
وأوضحت المصادر أن مراقب المباراة رفع تقريراً متكاملاً بشأن الأحداث التي أعقبت المواجهة، متضمناً تفاصيل احتجاجات لاعبي الاتحاد، ومحاولة اللاعبين الثلاثة الوصول إلى غرفة الطريس، إلى جانب توثيقه جانباً من الواقعة عبر هاتفه الشخصي.
بالعلامة الكاملة... السعودية تتزعم تصفيات آسيا للكريكت وتقترب من مونديال 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328888-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
بالعلامة الكاملة... السعودية تتزعم تصفيات آسيا للكريكت وتقترب من مونديال 2028
المنتخب السعودي للكريكت بطل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للكريكت (الاتحاد السعودي للكريكت)
تُوّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم للكريكت تي 20 لعام 2028، قبل جولة من ختام المنافسات المقامة في ماليزيا، بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية دون أي خسارة.
وحسم المنتخب السعودي اللقب عقب فوزه المستحق على نظيره الصيني بفارق 64 ركضة، ليواصل سلسلة انتصاراته ويضمن تأهله إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية، المقرر إقامتها عام 2027.
واستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بالفوز على سنغافورة بفارق 75 ركضة، قبل أن يتغلب على المنتخب الماليزي المستضيف بفارق ثلاثة ركضات، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على هونغ كونغ بفارق 10 ركضات، ليختتم انتصاراته الأربعة حتى الآن بالفوز على الصين.
وبهذه النتائج، يتصدر المنتخب السعودي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، متقدماً على منتخبات هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة والصين والمالديف.
ورغم حسم اللقب وضمان التأهل، تتبقى للمنتخب السعودي مواجهة أخيرة أمام منتخب المالديف يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، يسعى من خلالها إلى إنهاء مشاركته في البطولة بسجل خالٍ من الهزائم.
ويُعد هذا الإنجاز اللقب الثالث للمنتخب السعودي في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكريكت والاتحاد الدولي للكريكت، ليشكل محطة جديدة في مسيرة تطور الكريكت في المملكة.
ويعكس التقدم المتواصل للمنتخب الوطني وطموحاته المتنامية على الساحة الدولية، مع اقترابه خطوة إضافية نحو التأهل إلى كأس العالم للكريكت تي 20 لعام 2028.
هل كان انتصار الشباب على التعاون «سهلاً»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328886-%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%9F
الشباب انتزع فوزه الأول في الجولة الثامنة (تصوير: عبد العزيز النومان)
احتاج الشباب إلى ثماني جولات حتى يفتح باب انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حين فعل ذلك، جاء فوزه بصورة حملت أكثر من دلالة؛ ثلاثية نظيفة أمام التعاون بين أنصار النادي العاصمي، وسط انتصار تحقق رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33، ليغادر الفريق دائرة البحث الطويل عن فوزه الأول، ويقفز إلى المركز الـ12 برصيد سبع نقاط.
ولم تكن الأمسية سهلة على الشباب، رغم أن النتيجة النهائية قد توحي بغير ذلك؛ دخل الفريق المباراة بتغيير فني تمثل في اللعب بمهاجمين، وفي ظل غيابات مؤثرة، قبل أن يجد نفسه أمام اختبار أكثر تعقيداً بعد طرد المدافع علي البليهي والنتيجة تشير إلى تقدمه بهدف دون مقابل.
غير أن الطرد لم يدفع الشباب إلى الانهيار أو الاكتفاء بحماية تقدمه؛ إذ حافظ الفريق على تماسكه حتى نهاية الشوط الأول، بل نجح في إضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة، ثم أكمل مهمته في الشوط الثاني بهدف ثالث حمل توقيع كابتن الفريق، البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي أنهى المواجهة بجائزة أفضل لاعب.
وتكشف أرقام المباراة جانباً لافتاً من الانتصار الشبابي؛ فالتعاون استحوذ على الكرة بنسبة 68 في المائة مقابل 32 في المائة للشباب، لكن الأفضلية في الخطورة ذهبت إلى أصحاب الأرض، الذين سجلوا ثلاثة أهداف بلغت نسبة توقعها 2.34 مقابل 0.90 لمنافسهم.
وسدد الشباب 13 مرة مقابل 15 للتعاون، إلا أنه أصاب المرمى في ست محاولات مقابل ثلاث فقط لمنافسه، وصنع خمس فرص كبيرة مقابل فرصة واحدة للتعاون، كما أهدر ثلاث فرص كبيرة. وهي أرقام تعكس قدرة الفريق على صناعة الخطورة رغم انخفاض استحواذه واضطراره لخوض أكثر من ساعة من المباراة بنقص عددي.
ولعبت الفاعلية دوراً بارزاً في المشهد؛ فبينما أكمل التعاون 414 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح بلغت 88 في المائة، اكتفى الشباب بـ157 تمريرة دقيقة بنسبة 70 في المائة، إلا أن الفريق عرف كيف ينقل المباراة إلى المساحات التي تخدمه ويحافظ على تفوقه في النتيجة، مستفيداً من الفرص التي أتيحت له.
وأكد الألماني توماس ليتش بعد المباراة أن العامل الأبرز في الفوز لم يكن تكتيكياً بقدر ما ارتبط بروح لاعبيه ورغبتهم في تغيير المسار. وأبدى سعادته بما شاهده داخل غرفة الملابس بعد صافرة النهاية، قائلاً إنه كان سعيداً بـ«فرحة اللاعبين واحتفالاتهم»، وبالفوز الأول والأداء الذي قدمته المجموعة.
وأوضح ليتش أن حالة الطرد فرضت تعديلاً اضطرارياً على خطته، بعد الخطأ الذي سبق طرد البليهي، ما دفعه إلى إخراج المهاجم مارتينيز والاستعانة بمدافع آخر، إلا أنه رأى أن الاستجابة التي أظهرها اللاعبون كانت حاسمة.
وقال مدرب الشباب إن «الروح القتالية والرغبة الكبيرة في الفوز» كانتا ما يحتاج إليه الفريق أكثر من الجوانب التكتيكية في تلك اللحظات، معتبراً أن الشخصية التي أظهرها اللاعبون بعد النقص العددي كانت سر الانتصار.
وجاء الفوز في وقت لم يكن فيه الشباب بأفضل حالاته من حيث الجاهزية؛ إذ غاب عنه عدد من اللاعبين، في حين كشف ليتش بعد المباراة عن استمرار القلق بشأن الحالة البدنية لبعض عناصره.
وأوضح أن توماس بارتي شعر بآلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة ولم يتمكن من إكمالها، على أن تحدد الفحوصات طبيعة إصابته.
كما أشار إلى معاناة همام الهمامي من الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الخليج، وعدم توقعه جاهزية الثنائي بارتي وهمام للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد، في حين تحدث أيضاً عن تعرض عبد الرحمن العبود ودانيال بودينيس لعدوى فيروسية.
وكان الهمامي ضمن اللاعبين الذين حظوا بالتكريم بعد ما قدموه في كأس الخليج، في أمسية امتزج فيها الطابع الرياضي بالأجواء الاحتفالية، قبل أن تمتد الفرحة إلى المدرجات مع نهاية المواجهة.
ورددت جماهير الشباب أهازيج وطنية، من بينها: «الشعب كله يردد عاش سلمان»، قبل أن يحتفل اللاعبون مع أنصارهم عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الانفراج بعد سبع جولات كاملة لم يعرف خلالها الفريق طعم الانتصار.
وفي خارج الإطار الفني، عبّر ليتش عن تضامنه مع السعودية في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: «نترحم على الشهداء، وأنا بصفتي مدرباً أدعم السعودية، وأتمنى أن يسودها السلم والأمان دائماً».
وبانتصاره على التعاون، رفع الشباب رصيده إلى سبع نقاط وتقدم إلى المركز الـ12، بعدما كانت الجولات السبع الأولى قد مرت من دون فوز. والأهم بالنسبة للفريق أن انتصاره الأول لم يأتِ في مباراة عادية، بل في مواجهة أكمل معظمها بعشرة لاعبين، وخرج منها بثلاثة أهداف وشباك نظيفة.
وسيتجه الشباب بعد ذلك إلى اختبار مختلف أمام الاتحاد على أرض الأخير، في مواجهة يدخلها «الليوث» هذه المرة بمعنويات مختلفة، في حين يأتي الاتحاد من خسارة أمام الهلال.
وبين تعثر البداية وثلاثية التعاون، سيكون التحدي أمام ليتش ولاعبيه هو تحويل ليلة الانفراج إلى نقطة بداية، لا مجرد انتصار معزول.