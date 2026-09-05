غالتييه: مواجهة الهلال اختبار كبير لشخصية نيوم

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن مواجهة الهلال تُمثل اختباراً كبيراً لشخصية فريقه، مشدداً على أن الفوارق بين الفريقين لا تعني الدخول إلى المباراة بعقلية الخوف، وإنما البحث عن تقديم أفضل أداء ممكن واللعب من أجل الانتصار.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الهلال: «الهلال من أفضل الفرق في السعودية وقارة آسيا، ولديه 5 انتصارات و17 هدفاً، كما عزز صفوفه بلاعبين من الدوري الإنجليزي. لا بد من احترامه، ولكن ليس الخوف منه، فهذه المباراة تُمثل دافعاً كبيراً لنا لتقديم كل ما لدينا، ولا بد من الذهاب إلى الرياض بعقلية الانتصار رغم الفروقات بين الفريقين».

وشدد مدرب نيوم على أهمية التنظيم الدفاعي أمام القوة الهجومية للهلال، إلى جانب ضرورة التعامل السليم مع الكرة عند الخروج من مناطق الفريق، موضحاً أن مثل هذه المواجهات تكشف عن مدى تطور شخصية الفريق.

وأضاف: «لا بد من بذل مجهود دفاعي كبير لمواجهة هجوم الهلال، وكذلك الخروج بالكرة بطريقة سليمة من مناطقنا. عندما تواجه الفرق الكبيرة تكون المباراة انعكاساً لشخصية فريقك».

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-لدينا عدد من الغيابات، وإذا لم تكتمل جاهزية بعض اللاعبين سنلعب بتشكيلة الخليج.#الهلال_نيوم #الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/cAnEKGlgxI pic.twitter.com/9OolrwwGmj — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 5, 2026

وكشف غالتييه عن استمرار غياب سعيد بن رحمة وعبد العزيز العثمان واليوناني ماسوراس، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يملك 48 ساعة إضافية لتحديد مدى جاهزية بعض العناصر، في ظل افتقاد الفريق إلى عدد من اللاعبين في الجانب الهجومي.

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن جاهزية الأرجنتيني فالنتين فادا، أوضح غالتييه أن اللاعب جاهز بدنياً، لكنه لم ينضم إلى معسكر فريقه منذ بداية الموسم، ما يجعل قرار مشاركته أساسياً أو احتياطياً مؤجلاً إلى اليومين المقبلين.

وقال: «على المستوى البدني فادا جاهز، لكنه لم يلتحق بمعسكر فريقه من بداية الموسم، وستُحدد مشاركته بوصفه عنصراً أساسياً أو بديلاً خلال اليومين المقبلين».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن مواجهة الهلال تتطلب خبرة عالية، في وقت يضم فيه نيوم عدداً من العناصر الشابة، مؤكداً أن فلسفة فريقه تقوم على التحلي بالشجاعة عند امتلاك الكرة وعدم الاكتفاء بالدفاع.

هل سيكون الأرجنتيني فالنتين فادا جاهزاً للمباراة ؟️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم رداً على سؤال «الشرق الأوسط»:-على المستوى البدني فادا جاهز، لكنه لم يلتحق بمعسكر فريقه من بداية الموسم، و ستحدد مشاركته كعنصر أساسي أو بديل خلال اليومين المقبلين.#الهلال_نيوم... pic.twitter.com/Pkgm1U2hnz — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 5, 2026

وقال غالتييه: «تحتاج المباراة إلى خبرة عالية، ولدينا عناصر شابة. فكرة فريقنا هي الشجاعة عند تسلم الكرة، ومهاجمة مناطق الهلال الدفاعية».

ويأمل نيوم أن يُقدم أمام الهلال صورة مختلفة، مستفيداً من المواجهة الكبيرة لاختبار قدرته على مقارعة أحد أبرز فرق الدوري، في مباراة يدرك غالتييه صعوبتها، لكنه يرفض أن يدخلها فريقه مستسلماً للفوارق الفنية بين الطرفين.