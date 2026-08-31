إصابة روزييه تربك وسط أبها

دخل أبها مرحلة مراجعة فنية عقب البداية المتعثرة للفريق في دوري روشن السعودي، إذ عقد رئيس مجلس الإدارة سعد حامد الأحمري اجتماعاً مع اللجنة الفنية واللاعبين والجهازين الفني والإداري، خُصص لمناقشة وضع الفريق وأبرز الملاحظات الفنية، إلى جانب برنامج العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد أبها لخوض 3 مواجهات متتالية أمام الاتفاق والنصر والدرعية قبل فترة التوقف، وهي سلسلة من المباريات التي تكتسب أهمية كبيرة في تحديد قدرة الفريق على استعادة توازنه وتغيير الصورة التي ظهر بها خلال الجولات الأربع الأولى.

ولم يصدر عن النادي أي موقف رسمي بشأن مستقبل المدرب الكرواتي دامير بوريتش، إلا أن توقيت الاجتماع والنتائج المسجلة حتى الآن يضعان الجهاز الفني أمام مرحلة مهمة، إذ ينتظر أن تمنح المباريات الثلاث المقبلة الإدارة مؤشراً أوضح على مسار الفريق ومدى قدرته على معالجة جوانب القصور.

وتزامنت المراجعة الفنية مع ضربة جديدة تلقاها الفريق، بعدما أعلن النادي غياب لاعب الوسط الفرنسي لورينتز روزييه لمدة تصل إلى 8 أسابيع، إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفيحاء، ليتأكد غيابه عن المباريات الثلاث التي تسبق فترة التوقف.

وفي ملف تدعيم قائمة اللاعبين الأجانب، يبرز اسم الكاميروني جورج كيفن نكودو ضمن مجموعة من الخيارات التي يدرسها أبها، فيما يرتبط التحرك نحوه باتضاح موقفه مع نادي الدرعية خلال الفترة المقبلة.

وتضاعف الضغوط على أبها بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأربع الأولى، إذ بدأ مشواره بالخسارة أمام الحزم 1-2، ثم سقط أمام الأهلي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع الخليج 1-1، ويخسر أمام الفيحاء 2-3، ليكتفي بنقطة واحدة من أصل 12 نقطة ممكنة.