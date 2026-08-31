السعودية فاطمة العماري تستعد لأول ظهور في رابطة المقاتلين المحترفين

تسجل المقاتلة السعودية الواعدة فاطمة العماري ظهورها الأول على مسرح رابطة المقاتلين المحترفين عندما تواجه الجزائرية آية لوناس، في نزال للهواة ضمن وزن الديك، وذلك في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة السعودية الرياض على هامش منافسات نصف نهائي بطولة دوري المقاتلين.

وتدخل العماري المواجهة بوصفها واحدة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في الرياضات القتالية إذ حققت بطولة المملكة أربع مرات في الملاكمة ومثلها في المواي تاي قبل انتقالها إلى فنون القتال المختلطة وتوسيع خبرتها في أكثر من أسلوب قتالي.

ورغم أن العماري لا تزال في السابعة عشرة من عمرها فإنها راكمت حضوراً محلياً ودولياً لافتاً وسبق لها تمثيل المنتخب السعودي في بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة عام 2025 في الإمارات، حيث سجلت أول انتصار للمنتخب السعودي خلال البطولة في محطة عززت مكانتها ضمن جيل المقاتلات الصاعد.

كما تمتلك المقاتلة السعودية تجربة في نزالات المواي تاي، من بينها نزال احترافي إلى جانب مشاركاتها في بطولات الاتحاد الدولي للمواي تاي، مما يمنحها خلفية متنوعة تجمع بين مهارات الوقوف واللكم والركل، مع تطور تجربتها في فنون القتال المختلطة.

وتشكل مواجهة الجزائرية آية لوناس خطوة جديدة في مسيرة العماري، واختباراً مهماً أمام جماهيرها في الرياض، وسط مساعيها لترجمة نجاحاتها في بطولات الهواة إلى انطلاقة قوية على إحدى أبرز منصات فنون القتال المختلطة عالمياً.