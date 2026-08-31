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الرياضة رياضة سعودية

السعودية فاطمة العماري تستعد لأول ظهور في رابطة المقاتلين المحترفين

فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
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السعودية فاطمة العماري تستعد لأول ظهور في رابطة المقاتلين المحترفين

فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)

تسجل المقاتلة السعودية الواعدة فاطمة العماري ظهورها الأول على مسرح رابطة المقاتلين المحترفين عندما تواجه الجزائرية آية لوناس، في نزال للهواة ضمن وزن الديك، وذلك في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة السعودية الرياض على هامش منافسات نصف نهائي بطولة دوري المقاتلين.

وتدخل العماري المواجهة بوصفها واحدة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في الرياضات القتالية إذ حققت بطولة المملكة أربع مرات في الملاكمة ومثلها في المواي تاي قبل انتقالها إلى فنون القتال المختلطة وتوسيع خبرتها في أكثر من أسلوب قتالي.

ورغم أن العماري لا تزال في السابعة عشرة من عمرها فإنها راكمت حضوراً محلياً ودولياً لافتاً وسبق لها تمثيل المنتخب السعودي في بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة عام 2025 في الإمارات، حيث سجلت أول انتصار للمنتخب السعودي خلال البطولة في محطة عززت مكانتها ضمن جيل المقاتلات الصاعد.

كما تمتلك المقاتلة السعودية تجربة في نزالات المواي تاي، من بينها نزال احترافي إلى جانب مشاركاتها في بطولات الاتحاد الدولي للمواي تاي، مما يمنحها خلفية متنوعة تجمع بين مهارات الوقوف واللكم والركل، مع تطور تجربتها في فنون القتال المختلطة.

وتشكل مواجهة الجزائرية آية لوناس خطوة جديدة في مسيرة العماري، واختباراً مهماً أمام جماهيرها في الرياض، وسط مساعيها لترجمة نجاحاتها في بطولات الهواة إلى انطلاقة قوية على إحدى أبرز منصات فنون القتال المختلطة عالمياً.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الكولومبي ياسر أسبريلا على رادار الاتحاد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد وضع الجناح الكولومبي ياسر أسبريلا، لاعب جيرونا الإسباني، ضمن خياراته لتدعيم صفوف الفريق.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

الرياض يقترب من ضم حسين قاسم لاعب الفتح

حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
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الرياض يقترب من ضم حسين قاسم لاعب الفتح

حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الرياض بصدد إبرام صفقة محلية جديدة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بكسب خدمات حسين قاسم، الظهير الأيسر لنادي الفتح.

وتسعى إدارة الرياض من خلال هذه التحركات السريعة إلى تدعيم التشكيلة وتوفير خيارات إضافية للجهاز الفني قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ويحتل الفريق المركز الـ12 على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ4 نقاط من أول 4 جولات، إلى جانب تأهله مؤخراً لدور الـ16في «كأس الملك» بعد الفوز على الزلفي بهدفين نظيفين.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الهلال يعلن إنهاء علاقته مع كريم بنزيمة بالتراضي

كريم بنزيمة ودع الهلال رسمياً (رويترز)
كريم بنزيمة ودع الهلال رسمياً (رويترز)
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رسمياً... الهلال يعلن إنهاء علاقته مع كريم بنزيمة بالتراضي

كريم بنزيمة ودع الهلال رسمياً (رويترز)
كريم بنزيمة ودع الهلال رسمياً (رويترز)

أعلن نادي الهلال، الاثنين، رسمياً إنهاء علاقته التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالتراضي بين الطرفين، لتنتهي تجربة المهاجم الفرنسي مع الفريق الأزرق بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إلى النادي بعقد يمتد لعام ونصف.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توصل الهلال وبنزيمة إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة النهائية للانفصال، قبل أن يعلن النادي رسمياً الاتفاق اليوم.

وجاء إنهاء العلاقة في أعقاب تعاقد الهلال مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، بما يتيح للنادي تفريغ خانة في قائمة اللاعبين الأجانب وإعادة ترتيب خياراته الهجومية للموسم الحالي.

وخاض بنزيمة، البالغ من العمر 38 عاماً، 16 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أخرى، وتوج مع الفريق بلقب واحد تمثل في كأس الملك الموسم الماضي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما كانت قيمة مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2027 تبلغ نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها عن وجود عقد آخر مستقل عن عقده مع الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي. وبحسب المصادر، فإن إنهاء عقد بنزيمة مع الهلال لا يعني، في الوقت الحالي، إنهاء هذا الارتباط، إذ يستمر عقده الآخر مع الرابطة مبدئياً حتى عام 2030.

وبذلك جاء الإعلان الرسمي للهلال ليؤكد ما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس بشأن اتفاق الطرفين على الانفصال بالتراضي، ويسدل الستار على تجربة بنزيمة القصيرة بالقميص الأزرق.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الكولومبي ياسر أسبريلا على رادار الاتحاد

ياسر أسبريلا (الاتحاد الكولومبي)
ياسر أسبريلا (الاتحاد الكولومبي)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الكولومبي ياسر أسبريلا على رادار الاتحاد

ياسر أسبريلا (الاتحاد الكولومبي)
ياسر أسبريلا (الاتحاد الكولومبي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد وضع الجناح الكولومبي ياسر أسبريلا، لاعب جيرونا الإسباني، ضمن خياراته لتدعيم صفوف الفريق، إذ يخطط النادي للتحرك من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب المصادر، يحضر اسم أسبريلا، البالغ من العمر 22 عاماً، على رادار الاتحاد ضمن خياراته الهجومية، في الوقت الذي يرتبط فيه اللاعب بعقد طويل الأمد مع جيرونا يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للجناح الكولومبي 14 مليون يورو، ما يعادل نحو 61 مليون ريال سعودي، وفقاً لآخر تحديث ظاهر في بيانات «ترانسفير ماركت»، فيما سبق أن وصلت قيمته السوقية إلى 18 مليون يورو، نحو 78 مليون ريال، في 2024 الماضي.

ويعد أسبريلا أحد المواهب الكولومبية التي انتقلت مبكراً إلى الكرة الأوروبية، إذ ولد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 بمدينة باخو باودو الكولومبية، ويبلغ طوله 1.76 متر، ويلعب بقدمه اليسرى، فيما يشغل بصورة أساسية مركز الجناح الأيمن، مع قدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وبدأ اللاعب مسيرته مع إنفيغادو الكولومبي قبل انتقاله إلى واتفورد الإنجليزي في يناير 2022 مقابل 3 ملايين يورو، نحو 13 مليون ريال، ثم عاد إلى ناديه الكولومبي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021-2022.

وفي أغسطس 2024، انتقل أسبريلا من واتفورد إلى جيرونا مقابل 18 مليون يورو، نحو 78 مليون ريال، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإسباني، مع تقارير إسبانية أشارت وقتها إلى إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية إلى 25 مليون يورو وفق المتغيرات.

وخاض اللاعب تجربة قصيرة في تركيا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما انتقل من جيرونا إلى غلطة سراي في يناير (كانون الثاني) الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل عودته إلى النادي الإسباني في 30 يونيو الماضي. وأعلن غلطة سراي حينها أن الإعارة تمت دون مقابل مع وجود خيار شراء، فيما حصل اللاعب على راتب صافٍ مضمون قدره 1.2 مليون يورو عن موسم 2025-2026.

وعاد أسبريلا هذا الموسم إلى جيرونا بقوة، إذ شارك في المباريات الثلاث الأولى للفريق في دوري الدرجة الثانية الإسباني وسجل ثلاثة أهداف، من بينها ثنائية في الفوز 5-2 على لاس بالماس السبت، في مؤشر على استعادته حضوره الهجومي بعد تجربته القصيرة مع غلطة سراي.

وعلى المستوى الدولي، يحمل أسبريلا قميص المنتخب الكولومبي الأول، وتظهر البيانات خوضه 11 مباراة دولية وتسجيل هدفين.

ويأتي اهتمام الاتحاد باللاعب في ظل صغر سنه وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي، إضافة إلى خبراته المبكرة في الكرة الإنجليزية والإسبانية والتركية، فيما ستكون الخطوة التالية مرتبطة بتحرك النادي نحو جيرونا لبحث إمكانية إتمام الصفقة وشروطها المالية.

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