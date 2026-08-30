بدر الرزيزاء بعد تزكيته: لا يوجد سر في نجاحنا بالانتخابات… قرأنا اللائحة والشروط فقط

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اعتزازه بتوليه رئاسة الاتحاد عقب تزكيته من قبل الجمعية العمومية، مشيداً بالزخم الكبير والإقبال الناجح الذي شهدته العملية الانتخابية.

️ | بدر الرزيزاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المؤتمر الصحافي:- أي قرار سنتخذه بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة، سياسة العمل لن تكون «العمل المنفرد» هذه الآلية التي أعتقد أنها مستدامة. pic.twitter.com/hl1XO4MeDC — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

وقال الرزيزاء في تصريحات لوسائل الإعلام: «بدايةً، لا أعتقد أن هناك أسراراً في نجاحنا بالانتخابات؛ الشيء الوحيد هو أننا قرأنا النظام، وقرأنا اللائحة، واطلعنا على الشروط والالتزامات، ويمكن أن يكون هذا هو السبب الوحيد الذي جعل القائمة اليوم هي القائمة الوحيدة التي استوفت جميع الشروط».

وأضاف: «أشكر زملائي المرشحين الآخرين الذين تقدموا، ولم يحالفهم الحظ للوصول إلى المرحلة النهائية، فلهم كل الشكر»،

وأكمل: «اليوم والحمد لله، قد تكون هذه الانتخابات هي الأعلى من ناحية الزخم وعدد المرشحين؛ حيث ضمت القائمة الأولية التي رأيناها نحو 6 مرشحين - أو ربما سبعة لست متأكداً إن كان البعض قد انسحب سابقاً - وهو عدد ليس بالبسيط، والحمد لله كان هناك إقبال جيد جداً من المرشحين على عضوية مجلس الإدارة، وكان الحظ حليفنا في استيفاء جميع الشروط المطلوبة».

وحول نهج الإدارة وآلية اتخاذ القرار داخل مجلس الاتحاد، أفاد بدر الرزيزاء: «أتمنى ألا يخص الجواب شخصي وحدي، بل يخص جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تماماً؛ لأن أي قرار سنتخذه سيكون بالمشاورة والتفاهم والتنسيق مع زملائي أعضاء المجلس. سياسة العمل لن تكون منفردة إطلاقاً، بل قائمة على الاستشارة والاتفاق، وهذه الآلية والنهج سيضمنان تحقيق الانسجام والوصول إلى القرارات الأفضل للمجموعة بشكل عام».

️| ما سر مجلس إدارة بدر الرزيزاء من بين هذه القوائم؟️ | بدر الرزيزاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:| لا أتوقع أن هناك أسرار، الأمر الوحيد أننا قرأنا اللائحة وشاهدنا الشروط وربما هذا ما جعل الأمر ينطبق علينا وأشكرك على هذا السؤال لأنك أتحت لي المجال لشكر زملائي... pic.twitter.com/OPL2druASb — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

واختتم الرزيزاء تصريحاته بالحديث عن بيئة العمل ودراسة القضايا المستقبلية قائلاً: «اليوم يوجد أمين عام للاتحاد، والعمل مع الجميع إيجابي ومنتج للغاية. ورغم أنني لم أدخل الوسط سابقاً إلا كرئيس نادي سابق، فإننا لمسنا عملاً إبداعياً عالياً وتعاوناً كبيراً. جميع الأمور المذكورة خاضعة حالياً للتفكير والدراسة لبحث مدى الحاجة للتغيير من عدمها، وحتى الآن لا يوجد جواب واضح حيال ذلك».