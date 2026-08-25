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بوستيكوغلو عن تغيير رونالدو: البدلاء يمكنهم تقديم الإضافة

الأسترالي آنج بوستيكوغلو مدرب النصر (الشرق الأوسط)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو مدرب النصر (الشرق الأوسط)
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بوستيكوغلو عن تغيير رونالدو: البدلاء يمكنهم تقديم الإضافة

الأسترالي آنج بوستيكوغلو مدرب النصر (الشرق الأوسط)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو مدرب النصر (الشرق الأوسط)

أبدى الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، فخره بما قدمه فريقه خلال مواجهة الاتفاق، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة.

وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أنا فخور جداً بفريقي، في ظل هذه الظروف والصعوبات والطقس، نجحنا في قلب النتيجة وتحقيق الفوز».

وعن التبديلات التي أجراها، ومن بينها استبدال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح: «حينما أجريت التبديلات كنت أرى أن البدلاء يمكنهم تقديم الإضافة، وهذا ما حدث بالفعل، لأن كل لاعب شارك قدم إضافة للفريق».

وأضاف: «كل ما حدث جاء بعرق وجهد، وليس الجانب الفني وحده من يتحكم في المباريات، بل الروح أيضاً. اليوم قرر اللاعبون إعادة الفريق إلى المباراة ونجحوا في تحقيق الهدف».

وعن غياب الحارس نواف العقيدي، قال: «نواف مصاب، ولذلك استعنا بحارس شاب قدم أداءً جيداً. النصر حضر اليوم بروحه وقيمته».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما قاله للاعبين بين الشوطين، بعد التأخر بهدفين واللعب بنقص عددي، قال بوستيكوغلو: «أوضحت للاعبين أن الهدفين يمكن تعويضهما، خصوصاً أنهما جاءا من تسديدات، وكان لدينا فرصة لتفعيل الأجنحة، وهذا ما عملناه. حقيقة ما حدث اليوم يستحق الفخر، لأن فريقي حقق انتصاراً في ظروف مرهقة وصعبة».

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رياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر السعودية

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ديابي يغيب عن تدريب الاتحاد... ويتجه صباحاً إلى ألمانيا

ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
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ديابي يغيب عن تدريب الاتحاد... ويتجه صباحاً إلى ألمانيا

ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)

تغيب الفرنسي موسى ديابي عن حصة الاتحاد التدريبية «الأربعاء» التي تسبق ملاقاة الفتح، وذلك رغم وجوده في مقر النادي، ما يؤكد قرب انضمامه رسمياً لنادي ليفركوزن الألماني.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن اللاعب سيغادر صباح الخميس إلى ألمانيا لإتمام إجراءات انتقاله.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن نادي الاتحاد وبعد انتقال ديابي سيكون قد أغلق التزامات مستقبلية تشكلت في دفعات جراء انتقال ديابي بعدما تم تقسيط قيمة الانتقال ما يقارب 60 مليون يورو على خمس دفعات، مع تبقي دفعتين حتى 2028 سيتم إغلاقها من رسوم انتقال اللاعب.

ويستهدف الاتحاد حالياً تعاقدين رئيسيين في مركز الجناح والمحور لرفع الجودة الفنية للفريق وفق احتياجات ينز فيسينغ مدرب الفريق.

ويعد اسم الجزائري هشام بوداوي هو الأقرب ليكون الاسم الأجنبي القادم في مركز المحور، في وقت ينتظر فيه الاتحاديون حسم ملف كيسيه الذي يعطي العروض القادمة من إيطاليا أولوية.

من جانبه، شارك سعد الموسى في التدريبات الجماعية بعد تعافيه التام من الإصابة كذلك شارك مهند الشنقيطي في تدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الفتح.

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نادي الاتحاد السعودية
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الدرعية يلحق بالخلود متعادلاً برأسية «النمر»

النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
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الدرعية يلحق بالخلود متعادلاً برأسية «النمر»

النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)

فرض الدرعية نتيجة التعادل 1-1 على ضيفه الخلود ​في الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء. وبعدما غابت الفرص عن الشوط الأول، سجل عبد العزيز العليوة هدف التقدم للخلود في الدقيقة 71 بتسديدة مباشرة من ‌داخل منطقة ‌الجزاء. وجاء هدف ​العليوة ‌بعد ⁠لحظات ​من إلغاء ⁠تقنية حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للفريق الزائر. لكن مشاري النمر أدرك التعادل للدرعية قبل سبع دقائق من النهاية بضربة رأس متقنة بعد ⁠تمريرة عرضية من ‌عبد العزيز ‌الفرج.

ويحتل الخلود المركز ​الثامن برصيد ‌خمس نقاط متقدماً بنقطة ‌واحدة ومركز واحد على الدرعية.

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الدوري السعودي السعودية
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تمسك الهلال بـ«بوابري» يدفع الاتفاقيين إلى صفقة «سرية»

لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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تمسك الهلال بـ«بوابري» يدفع الاتفاقيين إلى صفقة «سرية»

لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الاتفاق تدرس إعارة الجناح الشاب موهاو نكوتا إلى ناديه السابق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نكوتا (21 عاماً) قد انضم إلى صفوف «فارس الدهناء» في صيف 2025 قادماً من أورلاندو بايرتس؛ حيث خاض مع الفريق 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

وفي حال إتمام خروج اللاعب الجنوب أفريقي، فستتجه الإدارة الاتفاقية إلى تعزيز خط الوسط بالتعاقد مع لاعب في مركز «المحور» من مواليد تحت 21 عاماً، وسط سرية تامة لإتمام المفاوضات بنجاح.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال، كان ضمن الخيارات المطروحة والبارزة على طاولة إدارة الاتفاق لتدعيم هذا المركز، إلا أن تمسّك إدارة الهلال باللاعب حال دون استمرار المفاوضات.

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