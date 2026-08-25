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الرياضة رياضة سعودية

أنج يحسم مستقبل العمري: مستمر مع النصر

عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
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أنج يحسم مستقبل العمري: مستمر مع النصر

عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)

أغلق نادي النصر ملف رحيل مدافعه عبد الإله العمري خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما حسم المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو موقفه بالتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفض فكرة مغادرته في المرحلة الحالية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً جمع العمري بالجهاز الفني، أكد خلاله بوستيكوغلو حاجته إلى خدمات المدافع الدولي، وأنه يمثل أحد العناصر التي يعتمد عليها في خططه الفنية للموسم الحالي، في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وبناءً على موقف المدرب، أُغلق الباب أمام العروض المقدمة للعمري، وفي مقدمتها اهتمام موناكو الفرنسي بالتعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، إذ حالت رغبة الجهاز الفني في الاحتفاظ باللاعب دون المضي قدماً في المفاوضات.

ويبلغ العمري 29 عاماً، وقدم مستويات مميزة مع النصر خلال الموسم الماضي، وكان ضمن المجموعة التي تُوجت بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، وسجل هدفاً في مرمى أوروغواي بالمونديال.

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رياضة سعودية مارتينيلي (أ.ف.ب)
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58 مليون يورو تقرّب مارتينيلي من الهلال... والشروط الشخصية قيد الحسم

اقترب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف الهلال، بعدما دخل اللاعب المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن شروطه الشخصية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

58 مليون يورو تقرّب مارتينيلي من الهلال... والشروط الشخصية قيد الحسم

مارتينيلي (أ.ف.ب)
مارتينيلي (أ.ف.ب)
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58 مليون يورو تقرّب مارتينيلي من الهلال... والشروط الشخصية قيد الحسم

مارتينيلي (أ.ف.ب)
مارتينيلي (أ.ف.ب)

اقترب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف الهلال، بعدما دخل اللاعب المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن شروطه الشخصية، تمهيداً لإتمام صفقة تبلغ قيمتها نحو 58 مليون يورو، أي نحو 251 مليون ريال سعودي.

وحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، تلقى مارتينيلي عرضاً من الهلال يتضمن راتباً سنوياً يتجاوز 14 مليون يورو، أي أكثر من 60 مليون ريال سعودي، فيما لا تزال هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالشروط الشخصية التي يتعين الاتفاق عليها قبل إتمام انتقاله.

ويبلغ مارتينيلي 25 عاماً، وسيزامل في حال إتمام الصفقة الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الذي انتقل إلى الهلال قادماً من وست هام يونايتد الشهر الماضي مقابل نحو 64 مليون يورو، أي نحو 276 مليون ريال سعودي، رغم أن اللاعبين يشغلان مركز الجناح الأيسر.

ويواصل الهلال، بالتزامن مع مفاوضاته لضم مارتينيلي، العمل على حسم صفقة الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، والتي تقدر بنحو 46 مليون يورو، أي نحو 201 مليون ريال سعودي.

ولا يزال مارتينيلي بحاجة إلى الاتفاق على بعض التفاصيل في شروطه الشخصية قبل إغلاق الصفقة، في وقت بات فيه انتقاله إلى النادي السعودي قريباً.

وخاض الجناح البرازيلي 278 مباراة بقميص آرسنال، سجل خلالها 62 هدفاً وصنع 36 هدفاً، كما يمتلك 27 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وسبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وغاب مارتينيلي عن قائمتي آرسنال في المباراتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن هذا الموسم، بالتزامن مع التطورات المتسارعة المتعلقة بمستقبله وإمكانية انتقاله إلى الهلال.

وكان آرسنال قد تعاقد مع مارتينيلي قادماً من إيتوانو البرازيلي عام 2019 مقابل نحو 7 ملايين يورو، أي نحو 30 مليون ريال سعودي.

وسيكون آرسنال مطالباً أيضاً بدفع حصة من أرباح بيع اللاعب إلى ناديه السابق، يُعتقد أنها تبلغ نحو 15 في المائة، وهو ما يمنح إيتوانو جزءاً من الفارق بين قيمة انتقاله إلى آرسنال في 2019 وقيمة الصفقة المرتقبة مع الهلال.

وتضع هذه التطورات مارتينيلي على أعتاب مغادرة آرسنال بعد سبعة أعوام قضاها مع النادي اللندني، في وقت يعمل فيه الهلال على إنهاء التفاصيل الأخيرة مع اللاعب لإتمام واحدة من أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية.

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آرسنال الدوري الإنجليزي نادي الهلال الدوري السعودي كرة القدم الرياضة بريطانيا
الرياضة رياضة سعودية

إطلاق مرحلة الحجز المبكر لتذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027

أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
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إطلاق مرحلة الحجز المبكر لتذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027

أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)

أطلقت شركة «رياضة المحركات السعودية»، الجهة المسوقة لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، اليوم الثلاثاء، مرحلة الحجز المبكر للسباق الذي سيقام في عام 2027، على أن يُعلن عن موعده رسمياً خلال هذا العام، لتمنح الجماهير أول فرصة لحجز تذاكرهم بأفضل الأسعار المتاحة قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

ومنذ انضمامها إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز في الوقت ذاته قدرة المملكة العربية السعودية على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

وبفضل البنية التحتية المتطورة، والخبرات التشغيلية المتراكمة، والالتزام طويل الأمد بتطوير الرياضة، رسخت المملكة مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات، وتواصل تعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وتعود جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لتجمع مجدداً نخبة السائقين، والفرق، والجماهير من مختلف أنحاء العالم في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات الرياضية رفيعة المستوى، والفعاليات الترفيهية، والتجارب الجماهيرية المميزة على ضفاف البحر الأحمر. ويمثل إطلاق مبيعات تذاكر الحجز المبكر أول فرصة للجماهير لضمان حجز مقاعدهم في أحد أكثر الأحداث الرياضية ترقباً في المنطقة.

ويستفيد المشترون خلال هذه المرحلة من عروض بنسبة 15 في المائة على باقات الأيام الثلاثة ضمن جميع فئات التذاكر، وبنسبة 10 في المائة على باقات صالات الضيافة المتميزة.

وسيكون بإمكان الجماهير الاختيار من بين مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، والتي توفر لكل منها تجربة مشاهدة مختلفة. إضافة إلى تذاكر الدخول العام.

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الرياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات جدة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ريندرز يستعيد «الحلقة الأولى» مع القادسية ويأمل في سيناريو مختلف عن سيتي

ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
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ريندرز يستعيد «الحلقة الأولى» مع القادسية ويأمل في سيناريو مختلف عن سيتي

ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)

استهل الهولندي تيجاني ريندرز موسمه الجديد مع القادسية بصورة مألوفة، بعدما سجل في أول مشاركة له أساسياً، مكرراً ما فعله قبل عام بقميص مانشستر سيتي، لكنه يأمل هذه المرة أن تحمل بقية «الحلقات» سيناريو مختلفاً عن تجربته في الدوري الإنجليزي.

وكان ريندرز قد سجل أمام وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكتب حينها عبر منصة «إكس»: «الموسم الأول... الحلقة الأولى».

لكن الحلقة الثانية تأخرت كثيراً، إذ انتظر لاعب ميلان السابق حتى الجولة 14 ليسجل هدفه الثاني في الدوري، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى خلال 28 مباراة خاضها في المسابقة المحلية مع مانشستر سيتي، ما جعل منشوره الأول مادة للسخرية بين الجماهير.

وبعد انتقاله إلى القادسية، أعاد ريندرز إحياء عبارته الشهيرة، عقب تسجيله هدف التقدم في الفوز 2-0 خارج ملعبه على نيوم، الاثنين.

وكتب اللاعب الهولندي عبر «إكس»: «بدا وكأن العرض أُلغي، لكن الأحداث تغيرت تماماً... تم نقل الشبكة فقط. الموسم الثاني، الحلقة الأولى».

ولم يقتصر تأثير ريندرز على التسجيل، إذ لعب دوراً بارزاً في ضبط إيقاع وسط ملعب القادسية من خلال تمريراته وتحركاته بين الخطوط، إضافة إلى مساهمته في صناعة الفرص. وكاد أن يصنع الهدف الثالث عندما أرسل تمريرة بينية إلى تركي العمار قرب نهاية المباراة، لكن الجناح البديل لم يستغل الفرصة.

وجاء انتقال ريندرز إلى القادسية مفاجئاً بعد موسم واحد فقط مع مانشستر سيتي، لكنه كشف أنه استشار والده وزوجته قبل اتخاذ القرار، وأنهما نصحاه بقبول العرض، والاستفادة من «الفرصة الرائعة للعب في الدوري السعودي».

وانضم اللاعب إلى القادسية قبل نحو أسبوع في صفقة قدرت تقارير محلية قيمتها بنحو 61 مليون يورو (71 مليون دولار)، وبدأ سريعاً رحلة التأقلم مع فريقه الجديد، إذ شارك بديلاً في الخسارة أمام الاتحاد بعد يومين فقط من انضمامه.

وقال ريندرز، الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام نيوم، لشبكة قنوات «ثمانية» السعودية: «كانت مباراة صعبة بسبب درجة الحرارة بالطبع. عليّ أن أتأقلم معها، أما زملائي فقد اعتادوا عليها إلى حد ما، لكنني أعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد».

ويواجه الدولي الهولندي تحدياً يتمثل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة في القادسية الذي افتقد خلال الموسم الماضي لاعب الوسط القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وإمداد ثنائي الهجوم خوليان كينونيس وماتيو ريتيغي بالتمريرات الحاسمة، قبل أن ينهي الفريق الدوري في المركز الرابع.

ويعول المدرب بريندان رودجرز أيضاً على خبرة ريندرز الدولية مع المنتخب الهولندي، بعدما ساهم في بلوغ بلاده الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا 2024، خصوصاً مع استعداد القادسية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم ضمن خمسة أندية سعودية في البطولة القارية.

وقال ريندرز عن طموحات فريقه: «القادسية بالتأكيد مستعد لهذا الموسم. قدمنا عملاً رائعاً، والآن علينا مواصلة المهمة».

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