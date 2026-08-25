أنج يحسم مستقبل العمري: مستمر مع النصر

اقترب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف الهلال، بعدما دخل اللاعب المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن شروطه الشخصية، تمهيداً لإتمام صفقة تبلغ قيمتها نحو 58 مليون يورو، أي نحو 251 مليون ريال سعودي.

وحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، تلقى مارتينيلي عرضاً من الهلال يتضمن راتباً سنوياً يتجاوز 14 مليون يورو، أي أكثر من 60 مليون ريال سعودي، فيما لا تزال هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالشروط الشخصية التي يتعين الاتفاق عليها قبل إتمام انتقاله.

ويبلغ مارتينيلي 25 عاماً، وسيزامل في حال إتمام الصفقة الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الذي انتقل إلى الهلال قادماً من وست هام يونايتد الشهر الماضي مقابل نحو 64 مليون يورو، أي نحو 276 مليون ريال سعودي، رغم أن اللاعبين يشغلان مركز الجناح الأيسر.

ويواصل الهلال، بالتزامن مع مفاوضاته لضم مارتينيلي، العمل على حسم صفقة الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، والتي تقدر بنحو 46 مليون يورو، أي نحو 201 مليون ريال سعودي.

ولا يزال مارتينيلي بحاجة إلى الاتفاق على بعض التفاصيل في شروطه الشخصية قبل إغلاق الصفقة، في وقت بات فيه انتقاله إلى النادي السعودي قريباً.

وخاض الجناح البرازيلي 278 مباراة بقميص آرسنال، سجل خلالها 62 هدفاً وصنع 36 هدفاً، كما يمتلك 27 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وسبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وغاب مارتينيلي عن قائمتي آرسنال في المباراتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن هذا الموسم، بالتزامن مع التطورات المتسارعة المتعلقة بمستقبله وإمكانية انتقاله إلى الهلال.

وكان آرسنال قد تعاقد مع مارتينيلي قادماً من إيتوانو البرازيلي عام 2019 مقابل نحو 7 ملايين يورو، أي نحو 30 مليون ريال سعودي.

وسيكون آرسنال مطالباً أيضاً بدفع حصة من أرباح بيع اللاعب إلى ناديه السابق، يُعتقد أنها تبلغ نحو 15 في المائة، وهو ما يمنح إيتوانو جزءاً من الفارق بين قيمة انتقاله إلى آرسنال في 2019 وقيمة الصفقة المرتقبة مع الهلال.

وتضع هذه التطورات مارتينيلي على أعتاب مغادرة آرسنال بعد سبعة أعوام قضاها مع النادي اللندني، في وقت يعمل فيه الهلال على إنهاء التفاصيل الأخيرة مع اللاعب لإتمام واحدة من أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية.